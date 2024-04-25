«Давление из Вашингтона»: МИД обвинил США в проблемах с полетами россиян в Мексику Замглавы МИД Рябков: россияне не могут улететь в Мексику из-за давления США

За последние два месяца около тысячи россиян не смогли улететь в запланированный отпуск в страны Латинской Америки рейсами Turkish Airlines. Перевозчик массово отказывает им в вылете из Стамбула, несмотря на наличие билетов и подтвержденного бронирования отелей. Источник Shot в авиакомпании заявил, что это происходит по просьбе США для борьбы с нелегальной миграцией. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков считает, что американские власти оказывают давление в этом вопросе.

С февраля участились случаи недопуска россиян на рейсы Turkish Airlines из Стамбула в Латинскую Америку. Заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков в беседе с ТАСС заявил, что гражданам России сейчас сложно попасть, в частности, в Мексику из-за давления США на местные власти.

«Конкретно применительно к Мексике о причине, я думаю, легко догадаться. Она в том давлении, которое оказывается на власти этой страны из Вашингтона», — сказал замминистра.

Рябков уточнил, что у россиян появились трудности не только с Мексикой, но и с «некоторыми другими латиноамериканскими странами». Он отметил, что дипломаты уже обсуждают эту проблему.

«В целом, довольно много вопросов такого рода требуют ускоренного решения. <...> Это не только консульские вопросы, не только вопросы, относящиеся к теме свободного перемещения как неотъемлемого права любого человека, но и вопросы о том, насколько страны готовы проводить независимый курс по значимым для нас сюжетам. Мы, не спрямляя углы и не пытаясь ничего приукрасить или как-то смягчить, отработаем со всеми, кто в это вовлечен», — констатировал Рябков.

Turkish Airlines опубликовала официальную памятку, согласно которой во въезде в Венесуэлу, Мексику, Колумбию, Бразилию и на Кубу могут отказать при несоблюдении правил. У пассажиров должны быть единый или сквозной номер бронирования авиабилета туда и обратно, бронь гостиницы, рабочие банковские карты и наличные деньги в достаточном количестве. Важно иметь при себе не только ручную кладь, но и багаж. Кроме этого, даты поездки и брони гостиницы должны совпадать. Также пассажиру стоит нотариально заверить подтверждение целей поездки, если они едут на работу или учебу.

Мексика решает проблему

Пресс-атташе российского диппредставительства Андрей Земский рассказал ТАСС, что мексиканские власти разбираются в проблеме. Они считают, что в большинстве случаев ответственность за недопуск россиян лежит на перевозчике.

По словам Земского, в Мексике обострилась миграционная тема, в связи с чем принимаются меры регуляции. Они «не несут дискриминационный характер против россиян», а распространяются на всех.

«Мексиканцы готовы разбираться в каждом отдельном случае по факту получения соответствующего обращения с описанием сложившейся ситуации и при наличии всех необходимых подтверждений, в том числе фото и видео», — пояснил Земский.

Пресс-атташе утверждает, что Turkish Airlines не пускает часть пассажиров на рейсы, чтобы не нести финансовые издержки. Однако это касается не только россиян, но и граждан других стран. Он добавил, что нужно следовать правилам и предоставить подтверждение целей своего визита в страну:

«Напоминаем, что в случае наличия обоснованных сомнений с иностранцами проводится дополнительное собеседование, в ходе которого гражданин России имеет право связаться с дипломатическим представительством».

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сказал журналистам, что правительство уже работает над решением проблемы. Россия обозначила, что такая ситуация неприемлема. По словам Пескова, у РФ с Турцией конструктивные и дружественные отношения:

«И мы будем использовать эти отношения с тем, чтобы решать те проблемы, которые, к сожалению, неизбежно возникают. Мы убеждены, что дружественный характер наших отношений позволяет нам рассчитывать на урегулирование всех подобных вопросов».

Песков также подтвердил, что в основном проблема исходит со стороны турецкой авиакомпании.

По просьбе США

Telegram-канал Shot выяснил, что Turkish Airlines не разрешает российским туристам лететь в Мексику, так как компания не хочет оплачивать их обратные билеты в случае депортации из страны. Раньше у российских туристов тоже возникали проблемы, но это были единичные случаи. Чаще всего во въезде отказывали гражданам Армении, Узбекистана и Таджикистана, так как их считали потенциальными незаконными мигрантами, которые могли пересечь границу Мексики и США.

В начале 2024 года Соединенные Штаты обратились к мексиканской стороне с просьбой ужесточить пограничный контроль. Якобы США подключили к борьбе с незаконной миграцией основных перевозчиков, в том числе Turkish Airlines. Им выдали рекомендации не пускать определенные категории лиц, в числе которых семьи с детьми. При этом, как подчеркивает Shot, у россиян уже есть оплаченные обратные билеты, то есть в случае депортации Turkish Airlines ни за что платить не придется.

Больше тысячи пострадавших

В начале марта Telegram-канал Shot сообщил, что россияне массово не могут улететь в Аргентину из Стамбула. Один из пострадавших рассказал, что он вместе с женой и двумя детьми без каких-либо проблем прошел таможню и готовился к посадке в самолет. Неожиданно семью остановили сотрудники Turkish Airlines и отказали в перевозке, так как билеты туда-обратно были куплены двумя заказами, а не одним, как того требует перевозчик. Представители компании предложили купить новые билеты стоимостью около 500 тысяч рублей, но гарантий вылета также не давали. Других россиян не пустили в самолет из-за отсутствия багажа и из-за пересадки в Бразилии. Затем сотрудники Turkish Airlines сказали, что якобы Аргентина не пускает туристов. Пострадавшие сделали официальный запрос в посольство, где им указали на проблемы именно с перевозчиком. Россияне потребовали вернуть деньги за билеты, так как они стоят по несколько сотен тысяч рублей, но и в этом им отказали.

При этом пострадавшие пользовались Turkish Airlines, чтобы прилететь в Турцию. С этим у них не возникло проблем.

По данным Shot, в апреле три россиянки планировали полететь бизнес-классом в мексиканский Канкун на 16 дней, у них был забронирован отель. Сотрудники Turkish Airlines не пустили подруг в самолет, сославшись на инструкцию, переведенную на русский:

«Поскольку вы раньше не бывали в таких могущественных странах, как Америка, Канада или Англия, а также не бывали раньше в Мексике, вы не сможете летать в соответствии с правилами мексиканского правительства».

Девушки показали свои билет и бронь отеля, но в самолет их все равно не пустили. Они потеряли 4,1 млн рублей, деньги им отказались возвращать.

В апреле москвич с женой, двумя детьми и собакой также поехал в Мексику через Турцию. Они знали о возможных проблемах, поэтому заранее оплатили отель, оформили электронную визу и страховку. В Москве их пустили в самолет, а вот во время пересадки в Стамбуле возникли сложности. Сотрудники Turkish Airlines разрешили лететь только 22-летнему сыну, так как у него есть и российское, и немецкое гражданства. Они пробыли в аэропорту Стамбула около суток, но так и не смогли найти решение проблемы. Семья потеряла около 1 млн рублей, пока что вернуть деньги они не смогли.

Shot выяснил, что за два месяца около тысячи россиян не смогли вылететь из Стамбула в страны Латинской Америки. В конце апреля Turkish Airlines не пустила на борт сразу 30 граждан России. По словам пострадавших, им отказывают из-за якобы «маленькой истории путешествий». При этом активным путешественникам говорят: «Вас Мексика не ждет!»