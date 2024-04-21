«Для вас въезд закрыт». Турецкая авиакомпания не пускает россиян в Латинскую Америку РФ обратилась в МИД Турции из-за отказов россиянам в транзите в Латинскую Америку

Авиакомпания Turkish Airlines перестала пускать многих россиян в Латинскую Америку: туристов, которые уже прошли паспортный контроль, разворачивают при входе в самолет. Компания ссылается на правила принимающих стран. При этом не пропускают и тех, кто выполняет все формальные требования, вроде обратного билета на руках и большой истории поездок. Причина может быть связана с массовым потоком нелегалов в США из Мексики и «родильным туризмом» россиянок в Аргентине. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

«Это требует прояснения»

Россиян в Стамбуле массово не пускают на рейсы Turkish Airlines в Латинскую Америку, российские дипломаты обратились в МИД Турции и руководство авиакомпании. Об этом рассказал генконсул РФ в Стамбуле Андрей Буравов.

«Российские загранучреждения в Турции плотно мониторят ситуацию с транзитом росграждан в страны Латинской Америки с учетом возникающих здесь в последнее время сложностей... Ожидаем соответствующей реакции на наши обращения», — указал Буравов.

Ранее он признавал, что происходящее приобрело систематический характер. Раньше были только отдельные подобные случаи с самолетами в Мексику, уточнял генконсул.

«То, в каком объеме и виде это происходит сейчас, ... это требует прояснения, понимания», — отметил Буравов.

За последние месяцы в Латинскую Америку не пустили через Стамбул около тысячи россиян , говорит источник Telegram-канала Shot. Продолжается это минимум с марта. Посольство России в Турции еще 12 апреля запросило разъяснений у Turkish Airlines.

Речь не только о летящих из России. Известен случай, когда в Аргентину не смог попасть этой авиакомпанией мужчина из Тбилиси. При этом в одной семье на рейс в Мексику из Стамбула разрешили пройти 22-летнему сыну с немецким паспортом, а его родственникам с российскими документами нет.

Со слов туристов, деньги за билеты Turkish Airlines отказывается возвращать. Крупный туроператор Space Travel уже рекомендовал россиянам не летать в Мексику рейсами турецких авиакомпаний. Юристы, в свою очередь, советуют пострадавшим писать письменную претензию, требовать компенсации.

«Мексика россиян не ждет»

Примерно до середины марта на сайте перевозчика был список дополнительных условий, которые должны выполнять пассажиры в Латинскую Америку. Так, в посадке могли отказать тем, кто впервые за границей, летит на долгое время, но без багажа, не может документально подтвердить цель поездки (например, билетом на иностранный концерт). Существовали отдельные пункты по конкретным странам, например, для перелета в Аргентину требуется оплаченная бронь отеля на весь период поездки и обратный билет. На фоне скандалов с отказами россиянам компания формально упростила требования и убрала часть условий из перечня.

Но на практике россиян по-прежнему не пускают в Латинскую Америку без объяснения причины. Один из таких туристов рассказал, что турецкая сотрудница прямо заявила, что гостей из России «Мексика не ждет».

Молодой человек по имени Глеб добирался в Мексику из Санкт-Петербурга транзитом через Стамбул. В Стамбуле перед посадкой в самолет сотрудница с бейджиком Gozen Security (турецкая частная компания, которой авиаперевозчики могут передать на аутсорсинг разную работу) заметила у него российский паспорт. После чего отобрала билет и перечеркнула ручкой штрихкод .

«Человек ухмыльнулся и проронил фразу типа «Ой, опять русский паспорт». Сразу же отобрали мой билет, черной ручкой на нем начеркали..., чтобы он просто не бился... Сказали, что для вас, русских, въезд в Мексику закрыт, вас Мексика не ждет», — поделился турист.

У Глеба были билет на концерт, оплаченный отель и невозвратный билет обратно из Мексики. Все это не помогло юноше, и он так и не попал на свой самолет. Turkish Airlines же просто предложила ему купить билет домой за свой счет по цене $600 (56 тыс. руб.).

«Авиакомпания Turkish Airlines отказала на этой пересадке в транзитной зоне всем людям с российским гражданством», — резюмировал россиянин.

Другим россиянам в Стамбуле работники Turkish Airlines говорили: «С вашими российскими паспортами надо возвращаться в Москву и вообще никуда не ездить!».

Трем девушкам из России в начале апреля Turkish Airlines отказала в стамбульской пересадке в Мексику по причине, что они «раньше не бывали в таких могущественных странах, как Америка, Канада или Англия», а также летели в Мексику первый раз. Фирма сослалась на «правила мексиканского правительства». При этом россиянки путешествовали в рамках турпакета, имели билеты в обе стороны, бронь в отеле и места в бизнес-классе.

«Лично мне не понятно, почему авиакомпании не хватает компетенции выявлять подобные риски заранее, еще перед первым сегментом перелета, а не перед гейтом в Стамбуле, когда решить проблему априори становится сложнее... Ни одна ближневосточная авиакомпания ничего подобного в отношении россиян себе не позволяет», — возмутился вице-президент АТОР, гендиректор Space Travel Артур Мурадян.

Почему Turkish Airlines снимает с рейсов россиян

Turkish Airlines может не пускать россиян в Аргентину из-за выросшей популярности «родильного туризма», предположил гендиректор «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов. Новые власти Аргентины настроены недружелюбно к России, отметил он.

Рождение ребенка в этой стране автоматически дает ему и родителям право на аргентинское гражданство. Глава консульского отдела посольства России в Аргентине Георгий Полин подсчитал, что в 2022 году в Аргентину переехали более 2 тыс. россиян, многие из которых — беременные женщины.

Что касается Мексики, считается, что из этой страны россияне массово пытаются перебраться в США. Они нелегальными путями пересекают американскую границу и сдаются властям, чтобы получить убежище. С начала конфликта на Украине число таких российских «туристов» выросло до рекордных показателей.