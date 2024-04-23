«Есть серьезная проблема». Россиянам не советуют летать на Turkish Airlines в Мексику Turkish Airlines перевела памятку россиянам, пытающимся улететь в Латинскую Америку

Авиакомпания Turkish Airlines после массовых снятий россиян с транзитных рейсов разместила памятку на русском языке о правилах въезда в страны Латинской Америки. В документе подчеркивается, что перевозчик может не пустить пассажиров на борт в стране вылета, если, по его мнению, не соблюдены правила въезда в страну прибытия. Накануне российское посольство потребовало от Turkish Airlines «внятной реакции» на происходящее и назвало ситуацию «нездоровой», а согражданам посоветовала тщательно подумать, прежде чем покупать билеты у перевозчика. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Турецкая авиакомпания Turkish Airlines перевела на русский язык памятку для пассажиров, следующих в Латинскую Америку. Перевозчик опубликовал новые инструкции еще в начале марта, но только на английском и турецком языках, на русском никаких разъяснений опубликовано не было.

Посольство России в Турции попросило разъяснить правила после случаев массового недопуска российских туристов на рейсы из Стамбула, что было сделано лишь спустя почти два месяца.

Что нового в памятке

В памятке Turkish Airlines перечисляются дополнительные меры проверки, которые могут быть применены по отношению к пассажирам, летящим в Венесуэлу (аэропорт Каракаса), Мексику (Мехико и Канкун), Колумбию (Богота), Кубу (Гавана) и Бразилию (Сан-Паулу).

«Некоторые дополнительные меры контроля могут применяться к нашим пассажирам, чьи рейсы прибывают в Венесуэлу (CCS), Мексику (MEX и CUN), Колумбию (BOG), Кубу (HAV) и Бразилию (GRU), помимо общих правил, таких как паспортный контроль и визовые требования.

Поскольку власти страны могут отказать во въезде при несоблюдении следующих требований, аналогичный контроль может осуществляться во время посадки», — объясняет свои действия перевозчик.

Среди дополнительных требований, которые якобы выдвигают страны Латинской Америки, Turkish Airlines называет наличие обратного билета, достаточное количество денег, подтверждение брони, если поездка не туристическая, и тому подобное. В частности, для следующих в международный аэропорт Канкуна необходимы транзитная виза в случае транзитного рейса, авиабилет на следующий рейс, оплаченная бронь гостиницы, а также билеты туда и обратно в пределах сроков действия визы.

Прибывающим в международный аэропорт Гаваны Хосе Марти (Куба), помимо соблюдения основных правил въезда, требуется доказать наличие достаточного количества денег или действующей кредитной карты. Пассажиры, следующие в международный аэропорт Сан-Паулу Гуарульюс (Бразилия), также должны доказать свою платежеспособность. Тем, у кого недостаточно наличных денег или нет действующей кредитной карты на время пребывания, во въезде будет отказано.

«Нездоровая ситуация»

Памятка была опубликована менее чем через сутки после того, как посольство РФ напомнило, что до сих пор не получило «внятной реакции» по ситуации с недопуском россиян на транзитные рейсы.

«Проблема существует, и проблема серьезная. Причем нам непонятно, насколько турецкие власти осознают всю ее серьезность. Генконсульство России в Стамбуле привлекло внимание авиакомпании к создавшейся нездоровой ситуации. Посольство со своей стороны обратилось в МИД Турции и письменно, то есть официальной нотой, и устно. Внятной реакции до сих пор не получено», — говорилось в сообщении диппредставительства.

В российском посольстве посоветовали согражданам «тщательно взвешивать целесообразность использования услуг данной авиакомпании». В случае столкновения с подобной ситуацией россиян призвали немедленно связываться с посольством в Анкаре и генконсульством в Стамбуле.

Гендиректор туроператора «Арт Тур» Дмитрий Арутюнов пояснил, что авиакомпания не перевозит россиян в Мексику, потому что опасается дополнительных расходов. «Это связано с опасениями Turkish Airlines, так как если человека в страну не примут, перевозчику придется обратно его везти за свой счет», — сказал он, напомнив, что ранее многие уезжали в Аргентину рожать, но часть разворачивали обратно, и теперь авиакомпании перестраховываются.

При этом, по его словам, сейчас случаи отказов во въезде случаются один-два раза в месяц.

Глава отраслевого портала «Авиапорт» Олег Пантелеев посоветовал россиянам компанию Emirates в качестве альтернативы перевозчику Turkish Airlines. «ОАЭ, прежде всего Дубай и авиакомпания Emirates, могут предложить множество направлений и удобные стыковки. Что касается бюджета — это надо смотреть на конкретные направления и даты и сравнивать», — отметил эксперт.

В то же время он признал, что сейчас Turkish Airlines остаются одними из наиболее привлекательных по соотношению цены и времени в пути.

Недопуск на рейс

Ранее россияне стали массово жаловаться на то, что в турецких аэропортах сотрудники Turkish Airlines отказываются пускать их на рейсы до городов Латинской Америки, больше всего отказов было на рейсах в Мексику.

Так, 8 апреля трех россиянок, купивших 16-дневный тур в Канкун у Space Travel с перелетом бизнес-классом Turkish Airlines через Стамбул, не пустили на рейс. Женщинам не выдали никаких официальных документов, только дали сфотографировать сообщение о том, что им отказано в перелете в Мексику из-за того, что они не посещали ее, США, Канаду и Великобританию.

21 апреля россиянин, собиравшийся на концерт Мадонны в Канкуне, пожаловался, что его не пустили на рейс Turkish Airlines. Мужчине при этом заявили, что его «Мексика не ждет».

В большинстве таких случаев работники авиакомпании ссылались на то, что у людей в паспортах зарегистрировано мало путешествий, и предлагали им купить билет домой за собственные средства. В общей сложности за последние месяцы в Латинскую Америку не пустили около тысячи россиян, путешествующих транзитом через Стамбул, сообщает источник Telegram-канала Shot.