Дуров поговорил с Карлсоном и журналистом-либералом в один день. Оба интервью пока не опубликованы Павел Дуров дал интервью Такеру Карлсону

Основатель соцсети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павел Дуров рассказал, что дал интервью в видеоформате американскому телеведущему-консерватору Карлсону и трехчасовое интервью журналисту либеральных взглядов. Дуров редко общается с прессой — в марте 2024 года он впервые за семь лет дал большое интервью изданию Financial Times. А видеоформат он назвал «большой редкостью» для себя. Когда именно выйдут интервью, предприниматель не уточнил.

Два интервью

Основатель мессенджера Telegram и социальной сети «ВКонтакте» Павел Дуров дал интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. Об этом сам предприниматель рассказал в своем Telegram-канале.

По словам Дурова, его встреча с Карлсоном, «известным своим консерватизмом», состоялась в феврале 2024 года. В тот же день он дал еще одно интервью — неназванному «журналисту либеральных взглядов».

Как отметил предприниматель, созданный им мессенджер Telegram — политически нейтральная платформа. Поэтому, по его словам, он обязан общаться с журналистами разных политических взглядов.

«Таким образом, я смогу оставаться честным по отношению ко всей аудитории и рассказать всем историю Telegram», — написал он.

Дуров отметил, что его разговор с Карлсоном выйдет в видеоформате. На каком ресурсе и когда ожидать выхода интервью, предприниматель не уточнил.

Дуров и журналисты

Предприниматель крайне редко общается с прессой. В 2017 году Дуров рассказал в интервью Financial Times, что его компания стоит $30 млрд, а охват аудитории достиг 900 млн пользователей, сделав Telegram одним из самых популярных приложений. Также тогда он опроверг утверждение про влияние Кремля на мессенджер.

Спустя семь лет, в 2024 году, Дуров поговорил с Bloomberg. В интервью он рассказал, что несколько лет назад купил 2 тыс. биткоинов по $750 каждый. То есть весь пакет обошелся ему в $1,5 млн. На момент выхода интервью, как отмечает Bloomberg, стоимость 2 тыс. биткоинов превысила $35 млн. В интервью Дуров также назвал «цифровым золотом».

Пользователи интернета несколько лет просят российского блогера Юрия Дудя (признан в РФ СМИ-иноагентом) взять интервью у Павла Дурова. В 2020 году экс-директор особых направлений Telegram Антон Розенберг объяснил, почему предприниматель не планирует встретиться с Дудем.

«Он уже давно тщательно выбирает журналистов, которые задавали бы ему правильные вопросы. В условиях постоянно меняющегося нарратива и повышения градуса категоричности заявлений слишком легко попасть в тупиковое положение. Взять хотя бы все ту же «пожизненную гарантию» не продавать телеграм. Вдруг Дудь возьмет и спросит про это? И что тогда делать?» — заявил Розенберг.

Путин и Карлсон

В ночь на 9 февраля 2024 года Такер Карлсон опубликовал двухчасовое интервью с президентом России Владимиром Путиным. Беседа журналиста и российского лидера состоялась в Москве.

Карлсон утверждал, что американцы «не имеют представления» о том, что происходит на Украине». Именно для представления позиции российской стороны он и взял интервью у Путина. Аудитория ждала от интервью резких провокационных моментов, но их не было. Это отметил даже президент России. Путин заявил, что «не испытал полного удовольствия от интервью» с Карлсоном из-за отсутствия острых вопросов.

Путин рассказал Карлсону в двухчасовом интервью о причинах конфликта на Украине, о том, почему у Москвы не сложились отношения с Западом и можно ли их восстановить, также он объяснил цели СВО.