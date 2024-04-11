Местные жители эвакуируются из микрорайона Форштадт в Оренбурге, 10 апреля 2024 года

Снег, грызуны и «фактор Казахстана». Что привело к катастрофическому потопу в Оренбуржье? Мэр Оренбурга Салмин: вода подошла близко к многоквартирным домам

Уровень воды в реке Урал рядом с Оренбургом достиг исторического максимума и продолжает прибывать. В регионе подтоплены больше 12 тыс. домов. Режим чрезвычайной ситуации ввели в Курганской и Тюменской областях. Там ситуация с паводками не такая критическая, как в Оренбуржье, но пик еще впереди. О причинах масштабного половодья в России — в материале «Газеты.Ru».

Уровень реки Урал рядом с Оренбургом повысился до рекордной отметки в 1022 см, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Оренбургской области.

«В Оренбурге уровень Урала рекордный за всю историю наблюдений и продолжает прибавлять. Оперативные службы несут круглосуточное дежурство», — говорится в публикации.

По данным властей, за сутки уровень воды в реке у города увеличился на 44 см. В Оренбурге подтопленными остаются 1912 домов и 2408 приусадебных участков.

Здания на набережной в городе подтопило из-за паводка, рассказал мэр Сергей Салмин в Telegram-канале.

«Для сдерживания подтопления по решению министра МЧС Александра Куренкова в Оренбург доставили водоналивные дамбы. Одну из них разворачивают на улице Черепановых, чтобы уберечь жилые кварталы», — добавил он.

Всего в Оренбургской области от паводков пострадали 12187 жилых домов, 14263 приусадебных участка. Эвакуировано 7457 человек, в том числе 1982 ребенка.

close Люди смотрят на подтопленные дома в микрорайоне Ситцовка в Оренбурге, 10 апреля 2024 года Мужчина эвакуирует собаку из затопленного дома в микрорайоне Форштадт в Оренбурге, 10 апреля 2024 года Подтопленная Уральская улица в Оренбурге, 10 апреля 2024 года Автомобиль на подтопленной улице Красной в Оренбурге, 10 апреля 2024 года Затопленная набережная в Оренбурге, 10 апреля 2024 года Полную галерею можно посмотреть

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Ситуация ухудшается и в Курганской области — в регионе из-за паводков ввели режим чрезвычайной ситуации. Уровень воды в реке Тобол за сутки вырос на 24 см и достиг 375 см, сообщили в правительстве области. Из некоторых населенных пунктов и районов начали эвакуировать людей. В регионе уже подтоплены 180 жилых домов и свыше 280 приусадебных участков, передает ТАСС со ссылкой на МЧС.

В Тюменской области ситуация с паводками пока остается стабильной, однако в регионе также ввели режим чрезвычайной ситуации. В некоторых районах начали превентивно эвакуировать жителей. Губернатор области Александр Моор сообщил, что уровень воды в Тоболе в районе тюменского Ялуторовска превысит исторический максимум. В городе Ишим пик паводка ожидается примерно к 22-23 апреля, уточнили в правительстве региона.

«Фактор Казахстана»

Власти называли несколько версий того, что могло стать причиной масштабных паводков в России. В частности, полпред президента РФ в Уральском федеральном округе Владимир Якушев в эфире телеканала РБК заявил, что Казахстану и России нужно согласовывать сбросы воды, чтобы избежать паводков в Курганской и Тюменской областях.

«Когда у нас вот такие вот зимы и когда у нас достаточно большое количество снега, и в водохранилище скапливается достаточно большой запас воды, то нам есть в этом плане, что отработать с нашими коллегами [из Казахстана], чтобы сброс водохранилищ этой воды был более согласован, правильным и более ровным», — сказал Якушев.

В министерстве водных ресурсов и ирригации Казахстана назвали слова Якушева некорректными и несоответствующими действительности.

«Вода по реке Тобол поступает из России. И, соответственно, решения о сбросах воды принимаются исходя из потоков, которые приходят по российской стороне. Поэтому говорить о том, что это Казахстан влияет на паводки в России, некорректно», — заявили РБК в ведомстве.

Пресс-служба министерства также отметила, что с 2 апреля передает России данные о сбросах воды на Тоболе, и «о каких-либо несогласованных действиях речь не идет».

Виноваты грызуны?

Довольно необычную причину масштабного потопа и разрушения дамбы в Оренбуржье назвал директор компании «Спецстрой» Сергей Комаров. Эта компания построила дамбу в Орске. Помимо человеческого фактора, который сразу «отпал» при осмотре сооружения, он заявил, что к разрушению причастны грызуны.

«Посмотрев по съемкам, в каком месте получился прорыв, этот [человеческий] фактор у меня отпал. Остался только фактор — грызуны, которые могли эту дамбу проточить, и этой двух-, трехсантиметровой дырочки хватило бы, чтобы вода пошла через дамбу», — заявил Комаров в эфире Первого канала.

Эту версию отверг мэр Орска Василий Козупица. В эфире «России 24» он сообщил, что причиной прорыва дамбы стал сильный паводок.

«Вот сейчас тоже такой очень большой поток воды пришел, который не выдержали никакие сооружения, который перелил все, что можно, и превзошел, побил все рекорды», — пояснил глава города.

Он уточнил, что дамба была рассчитана на уровень воды в семь метров, однако из-за паводка показатель в Орске превысил девять метров. Из-за этого сооружение не выдержало нагрузки.

В МЧС России тоже пришли к выводу, что масштабное половодье в РФ вызвано природными факторами.

«Переувлажнение почвы осенью, ее последующее промерзание зимой, значительные снегозапасы, резкое весеннее потепление и обильные осадки — все это привело к тому, что на территории страны на сегодняшний день подтоплено более 10 тыс. жилых домов», — сообщили в пресс-службе ведомства.