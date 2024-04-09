Последствия прорыва дамбы в районе площади Гагарина в Орске, 8 апреля 2024 года

Вода стремительно наступает: ситуация с паводком в Оренбуржье ухудшается В Оренбуржье подтоплены 10 327 жилых домов и 12 821 приусадебный участок

В Оренбуржье из-за паводка вода затапливает все больше домов. Всего залило уже больше 10 тыс. зданий, эвакуированы более 6 тыс. человек. В Оренбурге включили сирену тревоги, уровень в городских реках стремительно приближается к критическому. Депутат Госдумы от региона Нина Останина рассказала «Газете.Ru», что люди не могут дозвониться по телефонам, которые власти предоставили для связи, а чиновники «не научилась вступать в диалог»».

«Напряженная ситуация сохраняется»

В Оренбургской области наводнение продолжает усиливаться, подтоплено более 10 тыс. домов, сообщило правительство региона во «ВКонтакте».

«Сохраняется напряженная паводковая ситуация... Подтоплены 10 327 жилых домов... Эвакуировано 6 399 человек», — говорится в публикации.

Накануне утром были затоплены 10 168 жилых дома. Таким образом за сутки вода добралась еще до 160 зданий.

Всего наводнение затронуло 73 населенных пункта Оренбужья. Пик паводка в регионе ожидается 10 апреля .

Глава МЧС России Александр Куренков 9 апреля снова прибыл в Оренбургскую область (он уже посещал ее по поручению президента 7 апреля). Чиновник облетит территорию и примет решение по поводу мер для ликвидации последствий паводка.

Сирена в Оренбурге

Сейчас вода приближается к областному центру — городу Оренбург.

«Вода в [реках] Урале и Сакмаре прибывает и захватывает все больше территорий, расположенных в потенциальных зонах подтопления... Во всех подтопленных территориях идет круглосуточное дежурство полиции во избежание случаев мародерства», — отметила администрация города.

За сутки в Оренбурге затопило еще 78 приусадебных участков (теперь их 2 032) и 63 домовладения (их количество увеличилось до 1 580). Эвакуировали 822 человека, в том числе 40 детей. Из них 51 житель воспользовался пунктами временного размещения.

Из-за ухудшения ситуации 9 апреля в 8:40 мск в городе включили сирену.

«За минувшие сутки уровень воды в реке Урал вырос на 25 сантиметров... Уровень воды в реке Урал в городе приближается к опасной отметке и составляет 897 см (опасным считается 930. — «Газета.Ru»)... Всем, кто находится в зоне возможного подтопления, необходимо немедленно эвакуироваться», — пояснили включение сигнала тревоги власти.

В Сакмаре в Оренбурге уровень воды вырос до 805 см при опасном значении в 870 см.

Ситуация в Орске

Тяжелее всего ситуация в городе Орске, где 5 апреля прорвало дамбу. Там затоплено уже 6 929 домов (накануне утром речь шла о 6 641). При этом здесь уровень воды в Урале за сутки снизился на 35 см, достигнув 928 см, передала пресс-служба губернатора области.

Эвакуированы в Орске более 2 тыс. человек, в том числе около 250 детей. Из них почти 1, 5 тыс. человек находятся в пунктах временного размещения.

«Сейчас уже в большей степени требуется не эвакуация населения, а, скорее, оказание помощи тем, кто решил не эвакуироваться и остается в своих домах. Там нет электричества, нет газа, частично нет воды, отопления. Поэтому везут зарядные устройства, везут питьевую воду, везут еду. Полиция сейчас усилила охрану затопленных участков», — описала происходящее корреспондент телеканала «Звезда».

«Власть не научилась вступать в диалог»

Власти Оренбуржья не умеют общаться с людьми в критической ситуации, поделилась с «Газетой.Ru» депутат Госдумы от региона Нина Останина. По ее словам, переход проблемы в «публичную плоскость» заставляет чиновников должно реагировать.

«Встретилась с СНТ (садовым некоммерческим товариществом), с дачниками. К людям никто не приезжал: ни городская администрация, ни районные главы. Для себя вывод такой сделала: очень хорошо, что все это вылилось в публичную плоскость. Вчера, например, после меня глава района пообещал приехать и уже приехал, привез воду, хлеб. Сейчас была на СНТ, а после мне позвонили, что сейчас приедет замглавы города. Ну, замечательно, что приедет — люди за пять дней хоть увидят своего главу города... Здесь, в регионе, власть, к сожалению, не научилась вступать в диалог», — рассказала депутат.

Останина отметила, что губернатор региона не нашел время для встречи с ней, хотя депутат попросила об этом правительственной телеграммой. Аналогично поступил и мэр Орска Василий Козупица. В то же время местные жители, по ее словам, «страшно возмущены» происходящим.

Останина также сообщила, что в пунктах временного содержания Орска не хватает информации — куда обращаться людям. Кроме того, не работают телефоны, по которым нужно связываться с социальным центром.

«Не выстроены эти коммуникации», — резюмировала депутат.

Первый замглавы Оренбурга Алексей Кудинов сообщил, что некоторые председатели местных СНТ «просто сбежали, отключили телефоны». Чиновник пообещал, что с ними будут «заниматься отдельно».

«Думаю, что даже уже не мы, а компетентные органы», — уточнил он.

Пострадавшие в Оренбуржье

В Орске пропала 76-летняя преподаватель колледжа искусств Наталья Чумак. Она отказалась эвакуироваться, потому что боялась мародеров.

Коллеги говорят, что последний раз женщина выходила на связь в субботу, 6 апреля. С тех пор ее телефон выключен, волонтеры не могут ее найти. Родственников у пропавшей нет.

Министр здравоохранения Оренбургской области Татьяна Савинова 9 апреля заявила, что при наводнении никто не утонул и никто не обращался с травмами.

«Сегодня проведена судебно-медицинская экспертиза — у нас нет ни одного случая, связанного с утоплением», — подчеркнула она.

Пока из-за наводнения зафиксировали только заболевания кишечной инфекцией. В Орске выявили 27 случаев.

«Других медицинских последствий сегодня в городе Орске нет», — уточнила министр.