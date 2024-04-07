«Природа не терпит ошибок». Россиян предупредили о надвигающемся потопе Путин на фоне паводков поручил МВД следить за правопорядком в Кургане и Тюмени

Ситуации с паводком в Оренбургской области присвоили статус ЧС федерального масштаба по предложению главы МЧС. Губернатор Паслер предупредил, что Орск принял на себя первый удар стихии, тем временем подтопления происходят по всему руслу Урала, в том числе в Челябинской области, Башкирии. Пик половодья через неделю ожидают в Курганской области, в Тюменской области — к концу апреля. Президент Путин поручил главе МВД Колокольцеву следить за порядком, особенно в двух последних регионах. В Гидрометцентре заявили об ожидании проблем с половодьем в более чем 30 регионах России. Подробности – в материале «Газеты.Ru».

Федеральный масштаб

Правительственная комиссия решила присвоить ситуации с паводком в Оренбургской области статус чрезвычайной ситуации федерального характера, заявил председатель этой комиссии, глава МЧС России Александр Куренков.

Теперь у проблем установлен федеральный уровень реагирования. Глава МЧС также дал поручение по информированию россиян о доступных мерах поддержки, в число которых входит возможность получения социальных выплат, кредитных и ипотечных каникул.

«Важно, чтобы при обращении на телефон «Горячей линии», граждане могли получить ответы на любые вопросы, связанные с чрезвычайной ситуацией: выплаты, восстановление документов, размещение в ПВР и так далее», — пояснил он.

Кроме того, Куренков напомнил о необходимости обеспечения бесперебойных поставок бутилированной воды и привлечения мобильных водоочистных установок в регион.

Также министр предупредил глав других регионов о ситуации с паводком, который набирает обороны на территории России. Он подчеркнул, что в состоянии готовности должны находиться все силы для реакции на стихию. При необходимости следует своевременно принимать решения об эвакуации, подчеркнул Куренков.

«Природа не терпит ошибок. Паводковая обстановка может стремительно меняться», — сказал министр .

Челябинская область, Башкирия, Курган

Тем временем в Оренбургской области стихия усиливается. Как заявил в воскресенье областной губернатор Денис Паслер, Орск принял первый удар непогоды, но подтопления фиксируются по всему руслу реки Урал, в том числе в Челябинской области и Башкирии. По его словам, интенсивность текущего паводка обусловлена тем, что земля очень пропитана, «уровень промерзания был 1,5 м».

7 апреля губернатор Курганской области Вадим Шумков предупредил об опасности паводка в регионе. По его информации в области ожидают повышение уровня воды выше девяти метров, что может побить рекорд 1994 года.

На этом фоне спасатели начали превентивную эвакуацию в шести населенных пунктах Притобольского округа Курганской области. Из сел Нижнеберезово, Межборное, Ялым, Глядянское, Утятское и деревни Новая эвакуируют местных жителей.

Глава Росгидромета Игорь Шумаков представил данные, согласно которым вода в реке Тобол у поселка Звериноголовское начнет подниматься через 2-3 дня, а через 7 дней в Курганской области наступит пик половодья. По его словам, жителям стоит готовиться к значительному поднятию уровня воды. До Кургана волна паводка дойдет к 10 апреля.

Тюменская и Оренбургская области, Центральная Россия

В то же время Шумаков предупредил о превышении исторического максимума уровня половодья на реке Ишим в Тюменской области к концу апреля. По его словам, 15 — 16 апреля по всему протяжению этой реки будет превышена неблагоприятная отметка. К 20 апреля ситуация станет критической. Пик паводка на всем протяжении от Ильинки до Ишима ожидается 23 — 25 апреля. По словам Шумакова, это будет превышение исторических максимумов на 1,5-4,4 метра.

Президент России Владимир Путин поручил главе МВД Владимиру Колокольцеву наблюдать за соблюдением правопорядка в областях, где случился паводок, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, преимущественно речь идет о Курганской и Тюменской областях.

В Оренбургской же области, по словам Шумакова, паводок достигнет Оренбурга к понедельнику, а пик половодья в столице области ожидается к 10 апреля. Об ухудшении ситуации заявил мэр Оренбурга Сергей Салмин.

«7 апреля паводковая ситуация остается критической. Вода прибывает», — сказал глава города.

Накануне руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в более чем 30 регионах России ожидаются проблемы в связи с половодьем.

«До середины следующей недели в центре европейской России сложная ситуация. Практически все субъекты Центрального федерального округа сейчас на грани — сложное половодье», — рассказал Вильфанд «Газете.Ru», в качестве причины такого явления назвав температурные рекорды, которые многократно были побиты в начале весны и большое количество выпавшего снега.

Ситуация в Орске

5 апреля в Орске прорвало дамбу сразу в двух местах. Половина микрорайона Старый город оказалась затоплена. В этой зоне оказались около 10 тыс. человек. Власти призвали людей срочно эвакуироваться. Всего на этой территории погибли четыре человека, по причинам напрямую не связанным с половодьем.

В прокуратуре Оренбургской области объяснили прорыв дамбы несвоевременным принятием мер по содержанию гидротехнического сооружения в надлежащем состоянии. СК возбудил дело по статьям УК о халатности и нарушении правил безопасности при строительных работах после прорыва дамбы. По информации помощника главы Минздрава Алексея Кузнецова, за медицинской помощью в связи с паводком в Орске обратились 99 человек.

Мэр Орска Василий Козупица в своем Telegram-канале писал еще 3 апреля, что приезжал проверять дамбу и ситуация была в норме.

«Пообщался с жителями, живущими вблизи Урала. Опасений у людей, что их может затопить, нет. Вспомнили времена, когда Орск переживал половодье в отсутствие дамбы. Тогда паводком топило дома на улице Набережной. Сейчас такой угрозы нет», — писал глава города накануне затопления.