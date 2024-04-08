Сотрудники МЧС РФ эвакуируют жителей города в ходе ликвидации последствий прорыва дамбы в Орске, 8 апреля 2024 года

«Магазины закрываются, хлеба нет». Что происходит в Орске после прорыва дамбы Жительница Железнодорожного поселка в Орске сообщила о перебоях с хлебом и водой

Через два дня после прорыва дамбы в Орске под водой оказался ряд районов и несколько поселков. Из зоны подтопления эвакуировали две тысячи жителей. При этом пик паводка еще не наступил, поэтому под угрозой остаются соседние села и даже Оренбург. Как живет город, который стремительно уходит под воду, и что ждет его жителей — в материале Газеты.Ru.

«Был в бессознательном состоянии»

К 8 апреля из-за прорыва дамбы в Орске Оренбургской области оказались затоплены Старый город, поселки Никель, Строитель, Лесоторговый. В самом Оренбурге также подтоплено два микрорайона, три населенных пункта и 17 садовых товариществ.

Готовиться к эвакуации рекомендовали и жителям других районов — Нежинки, Кузнечного, Овчинного городка, Ситцовки, Горного и Южного Урала.

По данным Росгидромета, пик паводка ожидается 10 апреля, а стабилизируется ситуация не раньше 20 апреля.

С 7 апреля в Оренбуржье действует режим ЧС федерального характера.

Как сообщили в МЧС, только из домов в Орске эвакуированы более 2 тыс. жителей. Всего по области из зоны подтопления вывезли более 6,1 тыс. человек. Для пострадавших организовали 33 пункта временного размещения, из них 12 — в Орске. Уже сейчас там не хватает многих предметов первой необходимости.

«Не хватает матрасов, постельного белья, кроватей для маломобильных граждан или хотя бы удобных кушеток. Чтобы все это достать, нужен либо сбор средств, либо люди, готовые самостоятельно все закупить и привезти», — рассказала волонтер Алена.

Самые большие сложности, по словам местных жителей, — с питьевой водой.

«Если с продуктами питания все еще нормально, то воду в магазинах всю раскупили, и люди стали пить из-под крана. Мы выезжали уже на несколько отравлений. У большинства рвота, диарея. На одном из выездов человек был в бессознательном состоянии», — сообщил Даниил, врач скорой помощи.

В правительстве заявили о необходимости организовать поставки бутилированной воды и «проработать вопрос привлечения мобильных водоочистительных установок».

В селах, которые оказались отрезаны от города, начались и перебои с хлебом. «Здесь еще не затопило, но вода подбирается. Половина магазинов уже закрылась, люди уезжают, куда глаза глядят, нет ни воды, ни хлеба, все раскупили», — рассказала жительница Железнодорожного.

«Страшно наблюдать»

По словам волонтеров, которые помогают спасателям, в домах по-прежнему остается много людей. В чатах появились группы, где запертые в домах жители пишут свои адреса и ждут спасения.

Виктория наряду с другими жителями Орска помогает эвакуироваться тем, кто не успел или не смог покинуть дома самостоятельно.

«У нас есть моторная лодка, вот 7 апреля ездили на площади Гагарина до Форштадта, до Никеля, помогали эвакуировать бабушек, лежачих. Когда вода залила дома по крыши, выйти сами люди уже не могли, это, конечно, усугубило ситуацию для МЧС.

Мы плыли на лодке и видели, как на пятом этаже, на четвертом, на втором люди смотрят за происходящим с балкона. Страшно за этим всем наблюдать», — поделилась волонтер.

Многие боялись оставлять квартиры и бросать вещи, кто-то не мог бросить домашний скот. Спасением домашних животных сейчас тоже занимаются волонтеры.

Так, сообщество «Джульбарс» своими силами вывозит собак в Новотроицк на склад, где они организовали пункт передержки. Помещение сняли за счет пожертвований и собственных средств.

Власти всем пострадавшим обещают выплатить по 20 тыс. рублей, а за утраченное имущество — от 50 до 100 тыс. О том, что эти суммы не покроют затраты, уже заявили и в Госдуме.

По мнению первого зампреда комитета Госдумы по бюджету и налогам Михаила Щапова, такой размер выплат можно считать «оправданным», если государство возьмет на себя строительство нового жилья для пострадавших или оплатит их переселение.

«Никаких оповещений»

По мнению специалистов, весенней половодье характерно для Оренбургской области и европейской части России в целом.

«Из года в год оно может иметь разную силу, и в этом году у нас в бассейне Урала случилось очень большое весеннее половодье из-за резкого снеготаяния, предотвратить затопление территорий, находящихся в низинах, и должна была дамба», — объяснил заведующий лабораторией моделирования поверхностных вод Института водных проблем РАН Михаил Болгов.

Еще 3 апреля глава Орска Василий Козупица вместе с заместителем по муниципальному хозяйству проверял состояние дамбы и подъездных путей.

«Пообщался с жителями, живущими вблизи Урала. Опасений у людей, что их может затопить, нет. Вспомнили времена, когда Орск переживал половодье в отсутствие дамбы. Тогда паводком топило дома на улице Набережной. Сейчас такой угрозы нет», — написал тогда Козупица в своем Telegram-канале.

Он отметил, что паводок этого года будет первой серьезной проверкой сооружения на прочность. Через два дня стало ясно, что проверка не пройдена.

Анастасия вместе с семьей жила в частном доме в Старом городе. Именно этот район затопило в первую очередь.

«Вечером 5 апреля на сайте города написали, что, возможно, прибудет вода, но никаких оповещений об эвакуации не было, все было тихо. Когда я приехала с работы, стала жутковато — ездили МЧС, скорая, но ничего не объявляли. Только часа в 2-3 ночи я увидела сообщения, что прорвало дамбу», — рассказала она.

close Эвакуация местных жителей и животных из зоны подтопления в микрорайоне Старый город в Орске, 6 апреля 2024 года Место прорыва дамбы в микрорайоне Старый город в Орске, 6 апреля 2024 года Мужчины в лодке в микрорайоне Старый город в Орске, 6 апреля 2024 года Сотрудник МЧС России эвакуирует собаку из зоны подтопления в Орске, 6 апреля 2024 года Местные жители на месте прорыва дамбы в Орске, 5 апреля 2024 года Полную галерею можно посмотреть

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«Все будет в порядке»

Масштаб проблемы многие сначала не осознали. Более того, первое время не было никакой информации о месте прорыва.

«Кто-то, конечно, писал, что вода перельется через дамбу, но как-то не верилось, она все-таки высокая, плюс власти за два дня до этого говорили, что все будет в порядке, она выдержит», — объяснила Анастасия.

В пять устра 6 апреля ее разбудил звонок знакомых. Оказалось, что Вокзальное шоссе, которое разделяет поселок Железнодорожный и Старый город, уже затоплено.

«Мы решили уехать в соседний поселок, где у нас квартира.

Думали, всего на несколько дней, за час собрали только самое необходимое, взяли документы, погрузили в машину попугая, кота, собаку», — сказала девушка.

Кур семья успела перенести на второй этаж. Оказалось, не зря. Уже через два дня под воду ушел и участок, и первый этаж дома вместе со всей техникой и личными вещами.

«Те соседи, кто не уехал, сегодня писали в комментариях, чтобы их спасли. Они уже сидели на крышах. Их вывозят и МЧС, и обычные люди на лодках», — поделилась Анастасия.

Несвоевременные меры

По словам Михаила Болгова, возможной причиной прорыва дамбы мог стать вынос грунта за счет фильтрации воды. Официально точные причины пока не названы, однако в региональной прокуратуре еще 6 апреля после проверки заявили, что к прорыву привели «несвоевременно принятые меры по содержанию гидротехнического сооружения в надлежащем состоянии».

Дамба была построена еще в 2010 году. На это было выделено почти 932 млн рублей. Глава администрации города Виктор Франц уверял, что это окончательно решит проблему угрозы подтопления во время паводков.

С тех пор Гостехнадзор выявлял ряд нарушений по содержанию объекта. В 2014 году Федеральная служба финансового надзора также выявила нарушения, уже при расходовании бюджетных средств.

6 апреля 2024 года СК возбудил дело о халатности и нарушении правил безопасности при строительных работах.