Нападение в Москве: стрельба и взрыв в «Крокус Сити Холле». Онлайн

❗️Telegram-канал 112 сообщает, что автомобиль, на котором приехали террористы, все еще стоит на парковке ТЦ. В нем может находиться взрывное устройство.
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко заявил, что готовится заседание оперштаба для принятия дополнительных мер безопасности в регионе.
США должны были немедленно передать данные по поводу теракта российской стороне, если располагали ими, заявила Мария Захарова.
⚡️СК России возбудил уголовное дело о теракте в Московской области (ст. 205 УК РФ). На место происшествия выехала следственно-оперативная группа центрального аппарата СКР.
В Истре, Люберцах и Подольске отменили все массовые мероприятия в связи с трагедией в Красногорске. Также все спортивные и культурные массовые мероприятия отменены в Липецке и Курской области.
Прокурор Московской области Сергей Забатурин по поручению генпрокурора России Игоря Краснова выехал к «Крокус Сити Холлу». Он будет координировать действия правоохранительных органов.
МИД Белоруссии осудил теракт в «Крокус Сити Холле». «Этот чудовищный террористический акт не может иметь оправданий», — говорится в заявлении дипведомства.
Первые пострадавшие в «Крокус Сити Холле» поступили в медицинские учреждения, сообщил помощник главы Минздрава Алексей Кузнецов.
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко: Те, кто стоит за нападением в «Крокус Сити Холле», понесут заслуженное и неизбежное наказание.
Корреспондент «РИА Новости» сообщает, что пожарные пока не могут совладать с огнем, площадь пожара лишь увеличивается. Вертолет сбросил воду на горящее здания, еще два готовятся к вылету.
Глава Чечни Рамзан Кадыров — о теракте: Подобные акты насилия могут сотворить только трусы и ничтожества, которые смелы только перед беззащитными и невооруженными.
Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала случившееся в «Крокусе»:
<>i«В МИД России поступают звонки из разных стран мира от простых граждан с выражением соболезнований в связи со страшной трагедией в «Крокус Сити Холл» и словами решительного осуждения этого кровавого теракта, происходящего на глазах всего человечества. Сейчас, как заявили российские власти, все силы брошены на спасение людей. Все мировое сообщество обязано осудить это чудовищное преступление!»
В Москве отменены все спортивные, культурные и другие массовые мероприятия в эти выходные, заявил Сергей Собянин.
Директор рок-группы «Пикник» Дмитрий Чернышевский очевидцем инцидента не был, «только слышал хлопки». «Все из группы, до кого мы смогли дозвониться, в порядке», — сообщил он. До двух участников группы пока дозвониться не удалось.
Около «Крокус сити холла» работают более 70 бригад скорой помощи, сообщил губернатор Подмосковья Воробьев.
По тревоге подняты ОМОН и СОБР, пишет Baza. Все сотрудники МЧС Московской области переходят на двухсменный режим работы.
⚡️ В здании «Крокус Сити Холла» произошел новый взрыв, сообщает источник «Осторожно, новости».
Площадь пожара может достигать 3 тысяч квадратных метров, сообщили «Интерфаксу» в оперативных службах.
МЧС сообщает, что пожарные вывели 100 человек из подвала в «Крокус Сити Холле». Там посетители укрывались от нападавших.
⚡️Источник Telegram-канала 112 сообщает о 40 погибших и более 100 раненых. По данным источника Baza, погибли 14 человек, еще 42 человека получили ранения. Никаких официальных данных пока нет.
К «Крокусу» направлены более 50 бригад скорой помощи, сообщили в экстренных службах. На месте ЧП также находятся бойцы спецподразделений Росгвардии.
Baza пишет, что в горящем здании могут оставаться около 100 человек. Часть из них спрятались от нападавших на -1 этаже.
На место ЧП выехал губернатор Московской области Андрей Воробьев («Крокус Сити Холл» находится за МКАДом, в Красногорске Московской области).
Находящаяся рядом с «Крокусом» станция метро «Мякинино» работает штатно, сообщает департамент транспорта. В районе здания уже сформировались пробки, власти советуют выбирать пути объезда.
Все силы и средства направлены на место ЧП в «Крокус Сити Холле», сообщают власти Красногорска.
На месте ЧП создан оперативный штаб, информация о пострадавших уточняется, сообщила администрация Красногорска.
22 марта в «Крокус Сити Холле» должен был состояться концерт группы «Пикник». Оперативные службы уточняют, что музыканты не пострадали.
Во время стрельбы в московском «Крокус Сити Холле» люди пытались выбить стекла здания и строили баррикады, чтобы спастись, рассказала «Газете.Ru» очевидица происшествия Ева. По ее словам, вначале ей показалось, что начался фейерверк, а потом она услышала стрельбу и крики людей.
«Все очень непонятно. Сначала увидели что-то похожее на фейерверк, а потом начались звуки стрельбы, крики людей о том, что нужно бежать. Конечно, была паника среди людей, кричали, что нужно бежать. Люди в «Крокусе» строили баррикады, пытались стекла выбить. [Стрельба была] вроде как до [концерта], говорят, что подожгли зал, где люди были», — сказала она.
В «Крокус Сити Холл» ворвались как минимум три человека в камуфляже и открыли огонь из автоматического оружия, передает «РИА Новости».
Более полусотни человек могли пострадать в результате стрельбы и взрыва в «Крокус Сити Холе» — предварительные данные.