Нападение в Москве: стрельба и взрыв в «Крокус Сити Холле». Онлайн

20:52

Во время стрельбы в московском «Крокус Сити Холле» люди пытались выбить стекла здания и строили баррикады, чтобы спастись, рассказала «Газете.Ru» очевидица происшествия Ева. По ее словам, вначале ей показалось, что начался фейерверк, а потом она услышала стрельбу и крики людей.

«Все очень непонятно. Сначала увидели что-то похожее на фейерверк, а потом начались звуки стрельбы, крики людей о том, что нужно бежать. Конечно, была паника среди людей, кричали, что нужно бежать. Люди в «Крокусе» строили баррикады, пытались стекла выбить. [Стрельба была] вроде как до [концерта], говорят, что подожгли зал, где люди были», — сказала она.