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Нападение в Москве: стрельба и взрыв в «Крокус Сити Холле». Онлайн

В «Крокус Сити Холле» произошел взрыв и стрельба — онлайн-трансляция

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Сотрудники силовых структур у концертного зала «Крокус Сити Холл», где произошла стрельба, 22 марта 2024 года

Сотрудники силовых структур у концертного зала «Крокус Сити Холл», где произошла стрельба, 22 марта 2024 года

Сергей Бобылев/РИА Новости
В фойе концертного зале «Крокус Сити Холл» ворвались вооруженные люди и открыли огонь по людям, пришедшим на концерт группы «Пикник». После этого прогремел взрыв, возник пожар. К настоящему моменту огнем охвачено до 3 тысяч квадратных метров здания. По данным Telegram-каналов, могли погибнуть до 40 человек, более ста ранены. Официально о количестве жертв пока не сообщалось. Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования родственникам погибших. В Красногорске создан оперативный штаб. «Газета.Ru» ведет трансляцию событий.
Трансляция
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Вверху самая последняя запись С конца
22:08

❗️Telegram-канал 112 сообщает, что автомобиль, на котором приехали террористы, все еще стоит на парковке ТЦ. В нем может находиться взрывное устройство.

22:06

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко заявил, что готовится заседание оперштаба для принятия дополнительных мер безопасности в регионе.

22:05

❗️Кровля горящего «Крокуса» начала рушиться.

22:03

США должны были немедленно передать данные по поводу теракта российской стороне, если располагали ими, заявила Мария Захарова.

22:02

Из здания выносят тела убитых.

22:01

⚡️СК России возбудил уголовное дело о теракте в Московской области (ст. 205 УК РФ). На место происшествия выехала следственно-оперативная группа центрального аппарата СКР.

22:00

В Истре, Люберцах и Подольске отменили все массовые мероприятия в связи с трагедией в Красногорске. Также все спортивные и культурные массовые мероприятия отменены в Липецке и Курской области.

21:58

Прокурор Московской области Сергей Забатурин по поручению генпрокурора России Игоря Краснова выехал к «Крокус Сити Холлу». Он будет координировать действия правоохранительных органов.

21:56

МИД Белоруссии осудил теракт в «Крокус Сити Холле». «Этот чудовищный террористический акт не может иметь оправданий», — говорится в заявлении дипведомства.

21:54

Первые пострадавшие в «Крокус Сити Холле» поступили в медицинские учреждения, сообщил помощник главы Минздрава Алексей Кузнецов.

21:53

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко: Те, кто стоит за нападением в «Крокус Сити Холле», понесут заслуженное и неизбежное наказание.

21:52

21:49

Корреспондент «РИА Новости» сообщает, что пожарные пока не могут совладать с огнем, площадь пожара лишь увеличивается. Вертолет сбросил воду на горящее здания, еще два готовятся к вылету.

21:47

Глава Чечни Рамзан Кадыров — о теракте: Подобные акты насилия могут сотворить только трусы и ничтожества, которые смелы только перед беззащитными и невооруженными.

21:45

Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала случившееся в «Крокусе»:

<>i«В МИД России поступают звонки из разных стран мира от простых граждан с выражением соболезнований в связи со страшной трагедией в «Крокус Сити Холл» и словами решительного осуждения этого кровавого теракта, происходящего на глазах всего человечества. Сейчас, как заявили российские власти, все силы брошены на спасение людей. Все мировое сообщество обязано осудить это чудовищное преступление!»

21:42

⚡️ «Осторожно, новости» сообщает, что СОБР зашел в здание, начался штурм.

21:41

В Москве отменены все спортивные, культурные и другие массовые мероприятия в эти выходные, заявил Сергей Собянин.

21:40

На месте трагедии находится губернатор Андрей Воробьев.

21:38

Директор рок-группы «Пикник» Дмитрий Чернышевский очевидцем инцидента не был, «только слышал хлопки». «Все из группы, до кого мы смогли дозвониться, в порядке», — сообщил он. До двух участников группы пока дозвониться не удалось.

21:37

21:36

Белый дом заявил, что не располагал информацией о подготовке теракта в Москве.

21:35

Источник Telegram-канала 112 сообщает о130 пострадавших.

21:34

РЖД сообщила, что усиливает меры безопасности в поездах и на вокзалах.

21:33

Пожару в здании «Крокус Сити Холл» присвоен повышенный ранг сложности — МЧС

21:32

Около «Крокус сити холла» работают более 70 бригад скорой помощи, сообщил губернатор Подмосковья Воробьев.

21:29

По тревоге подняты ОМОН и СОБР, пишет Baza. Все сотрудники МЧС Московской области переходят на двухсменный режим работы.

21:24

⚡️ В здании «Крокус Сити Холла» произошел новый взрыв, сообщает источник «Осторожно, новости».

21:21

21:18

На крыше «Крокус Сити Холла» тоже находятся люди, передает ТАСС.

21:17

Площадь пожара может достигать 3 тысяч квадратных метров, сообщили «Интерфаксу» в оперативных службах.

21:15

МЧС сообщает, что пожарные вывели 100 человек из подвала в «Крокус Сити Холле». Там посетители укрывались от нападавших.

21:14

⚡️Источник Telegram-канала 112 сообщает о 40 погибших и более 100 раненых. По данным источника Baza, погибли 14 человек, еще 42 человека получили ранения. Никаких официальных данных пока нет.

21:12

21:09

Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования близким погибших в «Крокус Сити Холле».

21:08

Для тушения пожара направлены вертолеты, сообщает источник 112.

21:07

К «Крокусу» направлены более 50 бригад скорой помощи, сообщили в экстренных службах. На месте ЧП также находятся бойцы спецподразделений Росгвардии.

21:06

Минимум пять вооруженных людей входили в группу нападавших, сообщает источник Shot.

21:03

Baza пишет, что в горящем здании могут оставаться около 100 человек. Часть из них спрятались от нападавших на -1 этаже.

21:06

21:01

На место ЧП выехал губернатор Московской области Андрей Воробьев («Крокус Сити Холл» находится за МКАДом, в Красногорске Московской области).

20:59

20:58

Находящаяся рядом с «Крокусом» станция метро «Мякинино» работает штатно, сообщает департамент транспорта. В районе здания уже сформировались пробки, власти советуют выбирать пути объезда.

20:57

Все силы и средства направлены на место ЧП в «Крокус Сити Холле», сообщают власти Красногорска.

20:56

Кадры стрельбы внутри здания.

20:55

На месте ЧП создан оперативный штаб, информация о пострадавших уточняется, сообщила администрация Красногорска.

20:54

Из-за пожара может обрушиться крыша «Крокуса».

20:53

22 марта в «Крокус Сити Холле» должен был состояться концерт группы «Пикник». Оперативные службы уточняют, что музыканты не пострадали.

20:52

Во время стрельбы в московском «Крокус Сити Холле» люди пытались выбить стекла здания и строили баррикады, чтобы спастись, рассказала «Газете.Ru» очевидица происшествия Ева. По ее словам, вначале ей показалось, что начался фейерверк, а потом она услышала стрельбу и крики людей.
«Все очень непонятно. Сначала увидели что-то похожее на фейерверк, а потом начались звуки стрельбы, крики людей о том, что нужно бежать. Конечно, была паника среди людей, кричали, что нужно бежать. Люди в «Крокусе» строили баррикады, пытались стекла выбить. [Стрельба была] вроде как до [концерта], говорят, что подожгли зал, где люди были», — сказала она.

20:48

20:46

В «Крокус Сити Холл» ворвались как минимум три человека в камуфляже и открыли огонь из автоматического оружия, передает «РИА Новости».

20:44

Более полусотни человек могли пострадать в результате стрельбы и взрыва в «Крокус Сити Холе» — предварительные данные.

20:40

Добрый вечер, уважаемые читатели. В московском «Крокус Сити Холле» произошла стрельба, очевидцы сообщают о взрыве.

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