Жили в отеле, хотели работать в такси. Что известно о террористах из «Крокус Сити Холла» Задержанные по подозрению в теракте в «Крокусе» не являются россиянами

В ФСБ сообщили, что задержали 11 человек в связи с терактом в «Крокусе», в том числе четырех непосредственных участников нападения. Их машину остановили недалеко от границы с Украиной. Мужчины избавились от оружия и пытались скрыться в лесу. Их преследовали 300 силовиков. Подробности — в нашем материале.

Что рассказали задержанные

23 марта военкоры и Telegram-каналы опубликовали видео допросов террористов, совершивших нападение на «Крокус Сити Холл». В роликах мужчины плохо говорят по-русски, а один, как сообщило РИА Новости, общается через переводчика по-таджикски.

Первый задержанный сообщил, что атаку на «Крокус» курировал некий «помощник проповедника», чьи проповеди он слушал. Человек без имени и фамилии вышел на мужчину через Telegram и пообещал то ли 500 тыс. руб., то ли миллион за убийство людей. Это произошло около месяца назад.

По словам подозреваемого, 4 марта он прибыл в Россию из Турции, где у него закончился срок действия документов, и перешел границу. Встречался ли он там с «помощником проповедника» — неизвестно. Однако задержанный рассказал, что куратор передал координаты места, где планировалась нападение, и предоставил оружие. По данным ФСБ, оно было заранее приготовлено в тайнике.

Еще один мужчина, которого СМИ называют главарем боевиков, рассказал, что сначала жил в хостеле, а потом снял квартиру со своим знакомым. За 10-12 дней до теракта он познакомился с неким Абдулло в Telegram. Впервые они встретились, когда покупали у родственников Абдулло машину, на которой якобы собирались работать в такси.

19-летний Мухаммадсобир Файзов, которого при задержании ранили и доставили в больницу, заявил, что документы на пребывание в РФ он получил прямо в аэропорту от неизвестных. Он работал в барбершопе в Иваново, но, как сообщили в самом салоне, уволился больше двух месяцев назад и уехал в другой город.

«Жили тихо, не отсвечивали»

До теракта нападавшие жили в апарт-отеле «Окружной» на севере Москвы, выяснил Telegram-канал 112. Как рассказала хозяйка гостиницы Елена Б., подозреваемые заселились в начале марта.

«Ничем не примечательные, абсолютно обычные гости, жили тихо, не отсвечивали», — вспомнила женщина.

По ее словам, мужчины всегда были вежливыми — здоровались и улыбались, дебошей не устраивали. С администрацией отеля общались в основном через одного человека, 19-летнего парикмахера из Иваново, так как он лучше всех говорил по-русски.

Побег на Украину

После нападения на «Крокус» террористы скрылись на белом Renault. По дороге они выкинули автоматы, из которых расстреливали людей, сообщил один из задержанных. На вопрос, где конкретно это произошло, подозреваемый ответить не смог.

Машину с нападавшими остановили после преследования в районе деревни Хацунь в Брянской области — недалеко от границы с Украиной. По данным Shot, силовики стреляли по колесам. Огонь на поражение правоохранители не открывали, поэтому нескольким террористам удалось сбежать в лес. Одного из них быстро догнали и задержали. Второй забрался на дерево и прятался там. Его обнаружили с помощью дрона.

Еще двух террористов нашли позже. В общей сложности местность прочесывали 300 силовиков. Нападавшие пытались скрыться на Украине. По данным ФСБ, они «имели контакты с украинской стороной».

После задержания террористов Telegram-канал 112 со ссылкой на источник написал, что все нападавшие — граждане России, приехавшие из стран ближнего зарубежья. Однако эту информацию позже опровергли в МВД. Официальный представитель ведомства Ирина Волк заявила, что террористы — иностранные граждане.

«В настоящее время миграционные подразделения МВД России во взаимодействии с коллегами из ФСБ России тщательно проверяют основания и выясняют продолжительность пребывания каждого из задержанных на территории Российской Федерации, устанавливают адреса фактического проживания, а также иные значимые обстоятельства», — говорится в сообщении.

Telegram-канал 112 написал, что террористов, предварительно, уже доставили в Москву. Рядом со зданием центрального управления СК России заметили автозак, где они могут находиться.