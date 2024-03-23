«Если промедлю — всадят очередь»: как спасались посетители «Крокуса» во время теракта Посетитель «Крокус Сити Холла» рассказал, как обезвредил террориста

В «Крокус Сити Холле» во время теракта 22 марта могли находиться более 6 тыс. человек: почти все билеты на концерт группы «Пикник», который там проходил, были распроданы. Когда террористы начали стрелять, посетители пытались выбить стекла здания и строили баррикады, чтобы спастись. Некоторые при этом совершали настоящие подвиги, помогая не только своим близким, но и незнакомым людям. Самые яркие истории — в нашем материале.

«Понимал, что должен жену защитить»

Двое мужчин-посетителей концерта группы «Пикник» в «Крокус Сити Холле», где 22 марта произошла террористическая атака, смогли нейтрализовать одного из террористов.

По словам Михаила, он напал на человека с автоматом, когда тот перезаряжал оружие. В разговоре с корреспондентом «России 24» он рассказал, что у него была секунда на размышление:

«Я взглянул на супругу, увидел в ее глазах дикий ужас и понял, что я должен что-то сделать... я толкнул жену, а сам оббежал его слева, схватился левой рукой за автомат и потянул вниз, а правой рукой стал наносить ему удары по голове».

Преступник стал опускаться вниз, но Михаилу удалось схватить террориста за шею и продолжать его бить. В этот момент к нему подбежал еще один мужчина большей комплекции, который тоже нанес пару мощных ударов. Так они смогли «вырубить» террориста.

Михаил признался, что в тот момент испытывал ужас.

«Я понимал, что должен ее (жену. — «Газета.Ru») защитить. Если я промедлю, и в меня, и в нее всадят очередь. И я не спасу ее, просто загораживая. Я должен именно напасть на преступника. Когда я увидел, что он перезаряжает — все, секунда — и я бросился на него. Я не думал, прикрывает ли его кто-то, может, их двое в коридоре. Тогда вообще ничего бы не получилось сделать. Он совершил ошибку, что пошел один».

На вопрос, чувствует ли себя героем, мужчина ответил так:

«Отчасти да. Но я еще не могу толком оценивать эти события. Я очень рад, что спас себя и супругу. Мы живы».

Telegram-каналу Baza 61-летняя зрительница Елена рассказала, что видела, как мужчина отнял у террориста автомат и бил его прикладом. По ее мнению, благодаря его поступку несколько десятков человек смогли выбраться из здания:

«Он просто дал нам возможность выйти всем через сцену, через запасной выход мы все выбежали на улицу. Очень много народу он спас. Я не знаю, остался ли он жив».

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил наградить мужчину, который самоотверженно обезвредил одного из террористов в «Крокус Сити Холле».

«Им некуда было бежать»

Террористы несколько раз выстрелили в грудь 25-летнему инвалиду-колясочнику Максиму Вербенину. Упав с кресла-коляски, молодой человек, как сообщил Shot, прикрыл собой свою девушку Наталью Черноус.

«В итоге, террористы выстрелили мужчине несколько раз в грудь, и он погиб на месте. Наталья же чудом смогла выжить. Сейчас она госпитализирована», — отмечается в публикации.

close Машины скорой помощи и бронеавтомобиль Росгвардии у концертного зала «Крокус Сити Холл», где произошла стрельба, 22 марта 2024 года Оцепление и пожарные машины у концертного зала «Крокус Сити Холл», где произошла стрельба, 22 марта 2024 года Сотрудники силовых структур у концертного зала «Крокус Сити Холл», где произошла стрельба, 22 марта 2024 года Полную галерею можно посмотреть

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Telegram-канал уточнил, что скрыться от террористов у пары не получилось из-за того, что Вербенин передвигается на коляске, а выходы не оборудованы пандусами.

«Слева и справа людей убивали, а им некуда было бежать. И тогда Наташа просто села у ног Максима: «Будь что будет!» Держала его за руку, когда появился вооруженный мужчина рядом. Она только увидела, как тот перезарядил автомат и дал очередь по Максиму. Его расстреляли в упор. Наташа увидела раны в груди, и он упал с коляски на нее. Получается, прикрыл от пуль собой», — узнала kp.ru.

«Реакция была молниеносной»

Telegram-канал Mash написал о мужчине по имени Олег, которые вывел 50 детей из горящего «Крокуса». При этом у него на руках был 9-месячный ребенок:

«Когда началась стрельба, они были на самом верхнем этаже в 15-м зале. В зал повалил дым и началась паника. Спастись удалось только через полчаса. Олег взял семью, собрал 50 других детей и пошел искать выход».

По данным Telegram-канала, чтобы пробиться наружу, вместе с другими людьми Олег ломал железный забор. Для этого ему даже пришлось передать своего ребенка незнакомым людям.

Другой пострадавшей при теракте пришлось притворится мертвой, чтобы спастись.

«Я лежала под дверью, дышала воздухом. Через какое-то время выползла, осмотрелась, везде был дым. Поползла к выходу, поняла, что уже никого нет», — сообщила девушка.

Основатель студии «КиноГорыныч» и преподаватель Института кино и телевидения Иван Поморин спас своих коллег-операторов, которые должны были снимать концерт «Пикника», вовремя отдав команду эвакуироваться.

«Реакция была молниеносной. Все члены операторской команды были в гарнитурах и команду старшего, Ивана Поморина, получили мгновенно – всем эвакуироваться. Все 18 человек «КиноГорыныча», хоть и не без трудностей, смогли покинуть «Крокус» живыми и невредимыми», — написал 112.