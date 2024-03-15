Хотел дожить до 117 лет. Умер Александр Ширвиндт

Актер Александр Ширвиндт умер в больнице. По словам народного артиста Александра Воеводина, в последнее время он плохо себя чувствовал, однако конкретные причины смерти неизвестны. Ширвиндт запомнился зрителям ролями в советских фильмах, в том числе в картинах Эльдара Рязанова. Он также играл в театре, ставил постановки и писал сценарии. При жизни актер называл театр «сферой обслуживания», гордился преподавательской деятельностью и шутил, что доживет до 117 лет. Свои соболезнования уже выразили Владимир Путин и Сергей Собянин.

Президент Театра сатиры, народный артист РФ Александр Ширвиндт умер в 89 лет, об этом говорится на сайте театра.

«Всенародно любимый, невероятный, обожаемый, всю свою жизнь посвятивший театру. Огромная потеря для нас всех. Выражаем свои соболезнования семье Александра Анатольевича, родным, близким, друзьям, коллегам», — сообщил Театр сатиры.

Худрук театра Сергей Газаров уточнил, что Ширвиндт умер вечером 15 марта в больнице.

«Я знаю, что он плохо себя чувствовал в последнее время», — рассказал «Газете.Ru» заслуженный артист России Александр Воеводин.

Воеводин отметил, что «Шурик никогда не жаловался» и всегда оставался жизнерадостным, не унывая в самые тяжелые времена.

Ширвиндта похоронят на Новодевичьем кладбище, прощание пройдет в Театре сатиры. О дате объявят позднее.

close Александр Ширвиндт в сцене из спектакля театра Сатир «Чудак», 1980 год Александр Ширвиндт, 1971 год Александр Ширвиндт в кадре из фильма «Она Вас любит» (1956) Александр Ширвиндт в роли графа Альмавива в спектакле «Безумный день, или Женитьба Фигаро» по пьесе П. Бомарше в постановке В. Плучека, 1979 год Артисты Александр Ширвиндт и Михаил Державин во время церемонии награждения на кинофестивале «Ника» в Москве, 1991 год Полную галерею можно посмотреть

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«Мне как-то не хочется в это верить, естественно. Вы знаете, в последнее время мы меньше общались, естественно. Но вот вся жизнь рядом с ним... Когда так долго общаешься с человеком и знаешь, что впереди большая жизнь, потом понимаешь, что надо было быть бережнее и аккуратнее, надо больше было впитывать от этого человека... Я не готов к тому, чтобы делать какие-то мемуарные выводы, все печально, все грустно, не хочется верить, но такова жизнь», — поделился Воеводин.

Свои соболезнования родным и близким артиста выразил президент Владимир Путин. К ним присоединился и мэр Москвы Сергей Собянин.

«Яркий, неповторимый, мудрый, с потрясающим обаянием и чувством юмора, Александр Анатольевич дарил улыбку нескольким поколениям зрителей, умел просто и остроумно говорить о сложном и высоком. Цитаты его киногероев неизменно уходили в народ, а спектакли становились незабываемым событием», — описал Собянин умершего.

«Театр — сфера обслуживания»

Родился в Москве 19 июля 1934 года. Его родители евреи, отец — скрипач и музыкальный педагог, мать — актриса, работала в Московской филармонии.

«Учился я жутко, и, если бы не мамины школьные концерты, меня вышибли бы <...> Чем катастрофичнее складывалась моя школьная судьба, тем мощнее выглядел состав очередного концерта для родителей и подшефных», — вспоминал Ширвиндт.

Семья хотела, чтобы мальчик был музыкантом. Но он выбрал путь актера, хотя также вспоминал, что хотел быть юристом, хирургом и даже таксистом. В итоге после школы поступил в московское Театральное училище им. Щукина. Окончил его в числе лучших выпускников.

Затем до 1968 года играл в Ленкоме. На его сцене артист исполнил более 30 ролей. После Ленкома перешел в Театр сатиры. Там не только играл, но и ставил спектакли. В 2000 году Ширвиндт стал художественным руководителем этого театра, пробыл на посту до 2021-го.

«Вот эти разговоры о том, что театр это кафедра, второй университет, это же какая-то такая хрестоматийная лабуда, какой там университет. Это все-таки, если говорить совсем цинично, это, так или иначе, это какая-то сфера обслуживания.

Ну, в меру она должна быть интеллигентна, культурна, завлекательна, хотелось бы, чтобы была талантливая, ну, вот и все», — описывал профессию Ширвиндт.

После ухода с поста худрука Ширвиндт стал президентом Театра сатиры, хоть и относился к этой должности скептически. «Что значит президент театра? Президентом подземного перехода я могу быть с таким же успехом», — говорил он в интервью «Коммерсанту».

Актер также снимался в кино, дебютировав на экранах в 1956 году в советской комедии «Она вас любит». Благодаря гонорару за картин Ширвиндт смог купить первую машину. Артист много работал со знаменитым режиссером Эльдаром Рязановым, снимаясь в таких фильмах, как «Ирония судьбы, или С легким паром!», «Старики-разбойники», «Вокзал для двоих»﻿, «Забытая мелодия для флейты»﻿. Исполнял эпизодические роли.

«Сниматься у Рязанова хорошо, потому что он говорит: «Вот такая история, надо что-то придумать». Дальше — сидишь с ним, думаешь, и он идет на все импровизации», — отмечал Ширвиндт.

Он также преподавал в родном училище. Под началом Ширвиндта учились многие известные актеры. «Лучшее, что я делаю, я делаю в училище», — говорил он сам.

В 1957 году женился на архитекторе Наталии Белоусовой. У актера три внука и пять правнуков. К своей старости Ширвиндт относился с иронией.

«Как только начинаю раздражаться по какому-то поводу, тут же одергиваю себя: «Наверное, я старый дурак и ничего уже не понимаю». Поэтому в ситуациях, когда я с кем-то не согласен, когда я возмущен, затыкаю себе рот курительной трубкой и глубокомысленно и иронично киваю, киваю, киваю… Со стороны и не поймешь, что я там действительно думаю», — признавался он.

В 2023 году артист шутил, что планирует прожить больше 100 лет. «117 лет! Это у меня запланировано — ни шагу ни туда ни сюда. 118 мне много, 116 — маловато. Так что пусть все запишут», — говорил он. До своего 90-летия Ширвиндт не дожил чуть больше четырех месяцев.