Ширвиндт рассказал о работе Ивана Урганта в России

Телеведущий Михаил Ширвиндт рассказал в интервью YouTube-каналу Sheinkin40, что шоумен Иван Ургант живет в России и работает продюсером.

По словам Ширвиндта, Ургант сейчас занимается проектами, которые «не очень на виду». Телеведущий уточнил, что шоумен их продюсирует. По его мнению, Ургант находится в не очень хорошем настроении из-за отсутствия съемок.

«Надеюсь, когда-нибудь все это вернется на круги своя», — заявил телеведущий.

В феврале 2022 года передача «Вечерний Ургант» перестала выходить в эфир Первого канала в связи с изменением эфирной сетки, последовавшим за началом специальной военной операции России на Украине. Позже телеканал опроверг информацию об увольнении телеведущего.

Отец Урганта Андрей заявил, что шоу «Вечерний Ургант» убрали из сетки вещания на «всякий случай». Актер также подчеркнул, что Иван Ургант «никуда не уезжал» из России. Он назвал хейтеров своего сына мерзавцами, доносчиками и подлецами.

По словам Урганта-старшего, в программе его сына никто не призывал к критике армии России или правительства РФ. При этом артист отметил, что в «Вечернем Урганте» было много намеков и юмора, на шоу процветала свобода и легкость.

Ранее Юлианна Караулова вспомнила, как ее группе писал песни Ургант.