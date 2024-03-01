Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Ширвиндт рассказал о работе Ивана Урганта в России

Телеведущий Ширвиндт заявил, что Ургант работает продюсером в России

close
100%
Иван Ургант/Telegram

Телеведущий Михаил Ширвиндт рассказал в интервью YouTube-каналу Sheinkin40, что шоумен Иван Ургант живет в России и работает продюсером.

По словам Ширвиндта, Ургант сейчас занимается проектами, которые «не очень на виду». Телеведущий уточнил, что шоумен их продюсирует. По его мнению, Ургант находится в не очень хорошем настроении из-за отсутствия съемок.

«Надеюсь, когда-нибудь все это вернется на круги своя», — заявил телеведущий.

В феврале 2022 года передача «Вечерний Ургант» перестала выходить в эфир Первого канала в связи с изменением эфирной сетки, последовавшим за началом специальной военной операции России на Украине. Позже телеканал опроверг информацию об увольнении телеведущего.

Отец Урганта Андрей заявил, что шоу «Вечерний Ургант» убрали из сетки вещания на «всякий случай». Актер также подчеркнул, что Иван Ургант «никуда не уезжал» из России. Он назвал хейтеров своего сына мерзавцами, доносчиками и подлецами.

По словам Урганта-старшего, в программе его сына никто не призывал к критике армии России или правительства РФ. При этом артист отметил, что в «Вечернем Урганте» было много намеков и юмора, на шоу процветала свобода и легкость.

Ранее Юлианна Караулова вспомнила, как ее группе писал песни Ургант.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами