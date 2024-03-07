«Мне всех жаль. А сегодня более всего себя»: умер экс-худрук Театра Вахтангова Римас Туминас В 72 года скончался экс-худрук Театра Вахтангова Римас Туминас

В Италии после 10 лет борьбы с раком скончался театральный режиссер Римас Туминас. Он работал в России, Литве и других странах, ставил русскую классику. Долго возглавлял московский Театр Вахтангова. Туминас был против осовременивания театра, поддерживал «строгий режим» Кремля и ужесточение цензуры, однако высказался против военных действий на Украине, из-за чего потерял свой театр.

10 лет борьбы с раком

Советский и литовский режиссер театра, бывший худрук Театра им. Евгения Вахтангова Римас Туминас умер в возрасте 72 лет после долгой болезни. О его смерти рассказал директор театра Кирилл Крок, сообщил ТАСС.

«В реанимации итальянской клиники умер Римас Туминас», — сказал директор.

С 2014 года режиссер болел раком легких. Недавно он по работе приехал в Италию с женой и дочерью, но после перелета попал в больницу. Сначала Туминасу стало лучше, но накануне его состояние резко ухудшилось, оторвался тромб в легком. К вечеру 6 марта стало известно о его смерти.

«Он очень мужественный человек. Невероятно. Сколько лет он боролся с этой проклятой болезнью и практически победил ее», — отметил народный артист РФ Сергей Маковецкий.

«Играть надо по законам небес»

На сайте Театра Вахтангова говорится, что Туминас до последнего старался репетировать. Даже после химеотерапии он приезжал на работу и ставил спектакль, заявила актриса Мария Аронова (сыграла в поставленном режиссером спектакле «Троил и Крессида»).

«Римас Туминас всегда повторял актерам, что играть надо по законам небес. И ангелы, вместе с нами, зрителями, улыбнутся спектаклям Римаса Туминаса... Прощайте, мастер! Прощайте, дорогой Римас Туминас! Низкий поклон и благодарность — за счастье быть рядом с вами», — сообщил театр.

Там добавили, что Туминас был одним из «самых русских литовских режиссеров». Он отличался самообладанием, «парадоксальным метафорическим мышлением» и тонким юмором. Руководил театром 15 лет и вернул ему «былую славу».

«Ушел потрясающий человек, грандиозный режиссер, который сделал судьбу не только какого-то одного артиста, он сделал судьбу театра. Именно он создал великий театр... Актеры в его спектаклях были гораздо талантливее, чем, может быть, они есть на самом деле. Он невероятно любил русскую классику...

Умел настроить артистов на верное чувство, на легкое дыхание», — поделился Маковецкий.

Он также назвал литовца щедрым человеком, потому что режиссер радовал своим талантом окружающих и целые страны.

«Я считаю его уход большой трагедией... Мне очень больно, что его не стало», — признался Маковецкий.

Артист балета Николай Цискаридзе описал Туминаса как большого художника, смерть которого считает невосполнимой утратой.

«К сожалению, взгляды у всех разные. Но перед смертью все равны. И каждый перед всевышним будет держать свой суд. Мои соболезнования родным, близким, всем поклонникам», — написал Цискаридзе в Telegram.

«Эпоха нежной силы Туминаса»

Будущий режиссер родился 20 января 1952 года в городе Кельме (Литовская ССР) в семье литовца и русской. Учился в Литовской консерватории, закончил режиссерский факультет московского ГИТИСа. В одном из интервью говорил, что в 1976 году по учебе должен был впервые побывать в Париже как участник сборного советского концерта. Юноша мечтал об этом, но в итоге власти не выпустили его за границу.

«Отец накануне вышел из компартии, оставил партийный билет. Но, как говорили, из компартии не выходят, мы из нее только исключаем... Вот такое мое первое неудачное путешествие. Мне так было жалко!» — вспоминал режиссер.

Тогда Туминас решил, что все равно покорит Париж, только не «на побегушках» в массовке, а со своими спектаклями. Позже это воплотилось в жизнь, он привозил в столицу Франции «Евгения Онегина» и «Дядю Ваню», которые шли с большим успехом.

Как режиссер Туминас дебютировал в Театре драмы Литовской ССР. Первый московский спектакль поставил в 1979 году в Электротеатре Станиславский. В 1994–1999 годах был главным режиссером Национального драматического театра Литвы. В 1990 году основал и возглавил Малый драматический театр Вильнюса. Худруком Театра Вахтангова становится в 2007-м.

Как отметил сам театр, Туминас вернул ему славу, наполнив репертуар русской классикой. Первой работой литовца в театре стала пьеса «Ревизор» Николая Гоголя. Позже режиссер поставил здесь многие знаковые спектакли: «Дядю Ваню» Антона Чехова, «Маскарад» Михаила Лермонтова, «Евгения Онегина» Александра Пушкина, «Войну и мир» Льва Толстого. Каждое поколение артистов получало знаковые роли в работах Туминаса. В театре время его руководства окрестили «эпохой нежной силы Туминаса».

«Разве можно будет забыть счастливые дни, часы, минуты его репетиций, которые он превратил в настоящий мастер-класс!» — говорится в пресс-релизе учреждения.

При этом режиссер был против осовременивания классики. Туминас называл это «убийством классики» и «убийством слова», утверждал, что за «шоу с инсталляциями и мониторами пропадает сущность актера».

Он рассказывал, как однажды вернулся в свой театр из больницы и снял сразу пять спектаклей, которые поставили в его отсутствие, потому что они были слишком современными.

«Переодеть [актеров], пользоваться инсталляциями, экранами, планшетами. Я бы сказал, что это просто игра с классикой, игра не очень культурная и не очень порядочная. Она убивает автора, пользуется автором, но подыгрывает современности. И тут вспомнишь Пушкина: бескультурье, пошлость, хамство всегда примыкают к современной жизни.. Я это ненавижу», — говорил он.

Туминас также подчеркивал, что главное в театральной работе — иметь вкус, отсутствие которого не спасти талантом.

До 2022 года режиссер не критиковал российские власти и даже поддерживал ужесточение цензуры. В 2015-м он говорил, что стране «необходим строгий режим, может даже жестокий», чтобы не было революции. В 2018 году отмечал, что должна быть и цензура.

«Я бы ее ужесточил еще больше... Если она основана на достоинстве, морали, конечно, она должна быть. Чтобы люди не портились», — говорил режиссер.

В Литве его критиковали за поддержку Москвы, а после начала полномасштабного военного конфликта РФ и Украины литовский министр культуры потребовал уволить Туминаса из Малого театра Вильнюса. Тот ответил большим заявлением, вышедшем на следующий день после начала военных действий, 25 февраля 2022 года. В нем Туминас сообщил, что, «как и все», ненавидит «бессмысленную смерть, которая происходит в эти дни» и жалеет «прекрасный и талантливый народ», ставший «заложником этой трагедии».

В марте того же года театр в Вильнюсе расторг договор с Туминасом, сам он уехал из России, а в мае пранкеры Вован и Лексус опубликовали разговор с режиссером, который поставил крест на его российской карьере. В слитом аудио литовец в том числе соглашается поставить спектакль на Украине и поддерживает отмену российских деятелей культуры, которые поддерживают нарративы Кремля. Сам режиссер назвал разговор «мерзостью» и указал, что все дело в специальном монтаже.

После этого Туминаса сняли с поста худрука Театра Вахтангова, а премьер-министр России Михаил Мишустин лишил его правительственной премии в области культуры. Последнее время Туминас жил и работал в Израиле.

«Мне всех жаль. А сегодня более всего себя. Понимаю свой возраст, что завишу от врачей. Иногда глупо шучу. Иногда не сдерживаюсь, срываюсь... Я переживаю, чтобы ни у кого не закралась мысль о моем предательстве, что я разрушитель русской культуры. Ведь эти годы мы друг другу доказали и свою верность, и преданность театру. Я горжусь тем, что делал, не отрекаюсь от того, что ставил. И горжусь теми годами и театром, который называется Вахтанговский», — резюмировал Туминас.