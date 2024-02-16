«Поезда раз в 10–15 минут»: Москву и Петербург свяжет ВСМ Минтранс пообещал скоростные поезда между Москвой и Петербургом каждые 15 минут

В России планируют новую стройку века — высокоскоростные железные дороги между несколькими частями страны. В планах поездки из Москвы до Петербурга за два часа и даже скоростные поезда в Минск и Адлер. Минтранс хочет получить от государства 900 млрд на реализацию проекта — часть с возвратом. Всего же планируется привлечь более 2 трлн рублей финансирования.

Будущие скоростные поезда между регионами России, в том числе Москвой и Санкт-Петербургом, будут ездить каждые 10–15 минут, заявил министр транспорта Виталий Савельев на совещании в Свердловской области с российским президентом Владимиром Путиным, стенограмма встречи опубликована на сайте Кремля.

«Скоро время в пути между Москвой и Санкт-Петербургом мы сократим почти в два раза — с четырех часов до двух часов пятнадцати минут.

Между Москвой и Тверью время в пути составит всего 39 минут. Санкт-Петербург и Великий Новгород — время в пути у граждан займет всего 29 минут. Поезда будут ходить с частотой в 10–15 минут», — пообещал Савельев.

В перспективе власти хотят запустить скоростные поезда в Рязань, Казань, Екатеринбург, Адлер и Минск, добавил Путин. Он заявил, что обсуждал идею с Минском с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, тот инициативу поддержал. Других подробностей не приводится.

Возможная цена на билеты пока не раскрывается. Однако Савельев подчеркнул, что она «очень важна», поскольку «будет определять окупаемость проекта». РБК ранее писал, что поездка из Москвы в Петербург будет дороже, чем на «Сапсане» или самолете — она обойдется в 5008 руб.

Высокоскоростную железнодорожную магистраль (ВСМ) между Москвой и Петербургом планируют открыть первой, в 2030 году , сообщил Савельев. Минтранс хочет начать проект в этом году, если решит вопрос финансирования (на совещании его не согласовали).

Направление Москва – Петербург назовут ВСМ-1, поделился мэр Москвы Сергей Собянин. В столице поезда будут следовать с остановками на Ленинградском, Рижском и Петровско-Разумовском вокзалах, а также на станции Зеленоград-Крюково , рассказал заммэра Москвы Максим Ликсутов.

Минтранс считает ВСМ «проектом века». Для ее реализации нужно будет построить новые поезда и железные дороги, а также расширить существующие направления для перевозки необходимых грузов. Путин указал, что в проекте будут участвовать «десятки, если не сотни» научных институтов и подрядных организаций по всей стране. Амбициозные планы он назвал «вполне естественными, реализуемыми».

«Реализация ВСМ является для России проектом века. <...> Проект ВСМ от Москвы до Санкт-Петербурга является для России первым, не имеющим аналогов», — сказал Савельев.

Он отметил, что так Россия сможет «войти в круг стран», у которых уже есть высокоскоростное железнодорожное сообщение. Им славится, например, Китай.

«Есть вероятность наступления отдельных рисков, мы их прорабатывали. У нас есть понимание решения этих проблем», — добавил Савельев. О каких рисках речь, он не уточнил, но акцентировал внимание на том, что потенциал «проекта века» выше.

Путин со своей стороны сказал, что ВСМ станут «принципиально новым» уровнем технологий и транспортных услуг в России. Сам факт, что Россия способна воплощать подобные проекты, говорит о росте технологического и научного потенциала страны, заявил президент.

«Это новые компетенции, и, судя по всему, мы подошли к тому, чтобы их реализовывать. <...> То, о чем мы говорим, это не просто какие-то игрушки, извините, хотелки. Все равно надо будет развивать вот эту часть российских железных дорог. Нужно подойти к этому по-хозяйски», — призвал Путин.

При запуске новых скоростных поездов люди станут меньше покупать билеты на самолеты, признают власти. Например, по направлению Москва – Петербург после открытия ВСМ с самолетов пересядут до 3,2 млн пассажиров, считает Савельев.

«Авиатранспорт предполагает потерю пассажиров на 14% ..., что не является критическим для российской авиации. Высвобожденные самолеты будут перераспределены на другие направления», — пояснил министр.

Кто и за сколько будет строить

Путин подчеркнул, что инфраструктура и поезда для ВСМ должны быть отечественными . По его словам, акционеры и руководители нужных предприятий «в целом готовы».

Поезда будут полностью российского производства, по крайней мере на маршруте Москва – Петербург, подтвердил Савельев. Их сделают на базе холдингов «Синара» и «Трансмашхолдинг». К 2026 году должен появиться опытный образец, с ним начнут сертификационные испытания.

К 2028 году производители должны выпустить первую партию из 28 поездов. По оценке Савельева, на это потребуется 148 млрд рублей .

Строительство магистрали между столицей и Петербургом поделили на две части, доложил министр. Первая — новые пути от Петербурга до Зеленограда за 1 трлн 755 млрд рублей. Строить будут в рамках концессионного соглашения (форма государственно-частного партнерства). Партнер со стороны государства — Федеральное агентство железнодорожного транспорта Минтранса. Создана специальная компания-акционер — «ВСМ – Две столицы».

Второй этап — «строительство выходов из Москвы» за 221,5 млрд руб. в рамках инвестиционной программы РЖД. Последняя уже вложила около 40 млрд руб.

Для перевозки грузов будут расширять Октябрьскую железную дорогу, добавил Путин. На это уйдет «приличная сумма» — 580 млрд руб.

Савельев подробно остановился на том, где планируется взять деньги на реализацию проекта:

*Кредиты от банков — 903,8 млрд рублей.

*«Совокупная поддержка государства» — 609 млрд рублей. Из них 580,6 млрд рублей Минтранс хотел взять из Фонда национального благосостояния, но под три процента годовых с полным возвратом к 2050 году. «Здесь есть вопрос, обменяемся по этому вопросу своими мнениями более подробно», — уточнил Савельев на совещании.

*Отдельная субсидия федерального бюджета на «поддержку операционной деятельности концессионера» — 299,4 млрд руб.

*Облигации негосударственного пенсионного фонда «Газфонд» — 290 млрд руб.

*Взносы в основной уставный капитал концессионера — 218,5 млрд руб.

*Капитальный грант на выкуп земельных участков за счет средств бюджета — 28,5 млрд руб.

*Изменение Налогового кодекса — на перевозки должна быть нулевая ставка НДС, исключен налог на имущество при реализации проекта.

Однако в итоге средства из национального фонда все-таки решили не изымать. Вместо этого возьмут больше с банков и регионов.

«Там есть нюансы, потому что средства ФНБ расписаны очень плотно. Поэтому мы сейчас нашли параллельное решение, мы сейчас еще раз пересчитаем модель, там будет участие и регионов, и банков, которые «подвинулись» в плюс», — сказал Савельев журналистам после совещания.

Он добавил, что проект требует «небольшой доработки», потому что «очень дорогой». Сроки начала строительства неизвестны, но Савельев пообещал назвать их в ближайшее время.

Петербург готов финансировать ВСМ, подтвердил губернатор города Александр Беглов. Собянин уточнил, что регионы, через которые пройдет первая магистраль, будут участвовать «по мере возможностей».