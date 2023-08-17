«Обсуждается давно». Путин заявил, что пришло время строить ВСМ от Москвы до Петербурга

Скоростную железнодорожную магистраль Москва — Петербург, проект которой утвердили еще в 2021 году, могут начать строить уже в ближайшее время. Как заявил 17 августа президент Владимир Путин, «сейчас мы подошли к возможности реализации» ВСМ. Магистраль сократит время в пути между мегаполисами до 2 часов 15 минут и разгрузит действующую магистраль для более быстрой перевозки грузов. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Президент России Владимир Путин вновь вспомнил о разработанном несколько лет назад проекте строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) между Москвой и Петербургом. Именно сейчас наступил подходящий момент для его реализации, подчеркнул глава государства.

«Проект скоростной железной дороги между Москвой и Петербургом обсуждается нами давно. Мне кажется, что сейчас мы действительно подошли к возможности его реализации», — сказал он 17 августа на церемонии открытия МЦД-3 в Москве.

«Мы недавно с Сергеем Семеновичем, с председателем правления, руководителем Сбера это обсуждали. Банки, безусловно, будут подключаться к этой работе, они видят для себя и экономическую, и финансовую перспективу. Уверен, что у нас все получится», — добавил Путин.

Когда ВСМ достроят, время в пути между двумя столицами составит 2 часа 15 минут. Кроме того, новая магистраль разгрузит действующую. «И скорость передвижения грузов, что чрезвычайно важно для экономики страны в целом, существенным образом увеличится», — сказал президент.

План строительства ВСМ был согласован в начале августа 2021 года. Но уже в ноябре газета «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники сообщила, что реализация проекта может быть сдвинута или вовсе отменена.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин также отмечал, что магистраль планируется интегрировать с МЦД-3. Предполагалось создать четыре транспортно-пересадочных узла (на станциях «Зеленоград», «Петровско-Разумовская», «Рижская D3» и на Ленинградском вокзале).

Изначально строительство ВСМ предполагалось завершить в 2027 году. Стоимость проекта оценивали в 1,4–1,7 трлн рублей.

Новые скоростные магистрали

Путин также предложил построить высокоскоростную железнодорожную магистраль от Москвы до Адлера и новых регионов, в частности до Донецка и Луганска.

«Без всякого сомнения, мы должны будем развивать эту систему дальше. Если от Москвы до Адлера протащить, это уже будет всего десять часов в пути, это совсем другая история для тех, кто едет отдыхать на юг», — сказал глава государства.

Президент РФ также выразил желание поговорить с белорусским коллегой Александром Лукашенко о создании высокоскоростной магистрали Москва — Минск.

«Минское направление очень востребовано было бы и нашими гражданами, и гражданами Белоруссии, тем более что мы хорошим темпом развиваем строительство Союзного государства», — отметил Путин.

МЦД-3

Путин и Собянин в четверг запустили движение по третьему Московскому центральному диаметру. «Разрешаю», — скомандовал Путин, дав старт движению поездов.

Церемония прошла в рамках выставки «Год нового транспортного каркаса».

Третий московский диаметр протяженностью 85 километров связал Ленинградское и Казанское направления Московской железной дороги. По расчетам экспертов, МЦД-3 будут пользоваться более 577 тысяч человек в сутки.