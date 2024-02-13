«О его храбрости ходили легенды». Умер герой Афганской войны Востротин

Умер ветеран Афганской войны, генерал-полковник Востротин. В Афганистане он командовал 345-м парашютно-десантным полком, в состав которого входила 9-я рота, чей бой за высоту 3234 стал известен на всю страну после фильма режиссера Бондарчука. Кроме того, Востротин участвовал в штурме дворца Амина в Афганистане. Его вспоминают как храброго и внимательного командира, которого очень уважали десантники. В Афганистане он был дважды ранен, награжден званием Героя Советского Союза. Как жил и сражался десантник Востротин – в материале «Газеты.Ru».

Герой Советского Союза, командовавший 345-м полком ВДВ (в состав которого входила легендарная 9-я рота) в Афганистане, Валерий Востротин умер на 72-м году жизни. Об этом сообщил депутат Юрий Швыткин на заседании Госдумы, передает РИА Новости.

«Только что пришло трагичное известие, что на 72-м году жизни умер генерал-полковник Валерий Александрович Востротин, возглавлял Союз десантников России», — сказал он.

Участники заседания почтили память Востротина минутой молчания.

Ветеран скончался от онкологического заболевания , с которым боролся последние годы, рассказал РИА Новости глава аппарата Клуба военачальников Николай Дерябин. Источник в оперативных службах уточнил ТАСС, что он умер из-за тяжелого заболевания крови. Собеседник агентства подтвердил, что перед этим пенсионер долго болел, но «до последнего старался быть активным».

О своей болезни умерший рассказал близким около шести лет назад, поделился бывший командующий ВДВ, генерал-полковник Георгий Шпак.

«Я знал, что он серьезно болел. Он мне сообщил лет пять-шесть назад. Я сказал: борись, брат, никуда не денешься», — вспоминает Шпак.

Дата и место похорон пока не определены, сообщил Дерябин.

Что говорят о Востротине

Соболезнования в связи со смертью Востротина выразил министр обороны Сергей Шойгу, Минобороны опубликовало его заявление в своем Telegram-канале. Шойгу и Востротин были знакомы еще по работе в МЧС.

«С глубокой скорбью узнал о кончине ... За десятилетние нашей совместной работы в МЧС России Валерий Востротин всегда отличался принципиальностью, порядочностью и надежностью.

Наша дружба с тех пор не прерывалась ни на один день. <...> Кончина Валерия Александровича Востротина – невосполнимая потеря для всех нас. Искренне разделяю горечь и боль утраты», — сказал Шойгу.

close 100% «ТАСС»' class="item-image" > Валерий Востротин (в центре) и Сергей Шойгу (справа) Телеграм-канал «ТАСС»

Он добавил, что Востротин на всех постах, и в армии, и на гражданской службе, проявлял себя «настоящим профессионалом и патриотом Родины». Его уважали коллеги и товарищи за внимательное отношение к людям и жизненный опыт. Востротин возглавлял Союз десантников России и, по словам Шойгу, лично помогал решать многие важные социальные вопросы для военных и их семей.

Генерал Владимир Шаманов, ветеран чеченских конфликтов, почти расплакался, комментируя для радио «Маяк» смерть Востротина. «Таких бывают единицы», — подчеркнул он.

О храбрости Востротина во время войны в Афганистане «ходили легенды», сообщил генерал-полковник Шпак. Среди десантников умерший пользовался большим авторитетом.

«Это был умный, толковый, порядочный генерал, умеющий сказать слово. <...> Когда я был командующим ВДВ, мы с ним поддерживали добрые отношения... Народ его очень любил и уважал», — подытожил он.

Жизнь Востротина

Он родился в городке Касли Челябинской области в рабочей семье 20 ноября 1952 года. Его отец был ветераном Великой Отечественной, и Валерий еще в детстве решил по его примеру стать военным. Мальчик даже отправил письмо в Суворовское училище с просьбой о зачислении.

«Хочу стать военным, как мой отец, чтобы громить врага», — написал школьник.

После восьмого класса он действительно смог поступить в Свердловское Суворовское училище и закончил его в 1971-м. Затем успешно отучился в Рязанском высшем воздушно-десантном командном училище, из которого вышел с золой медалью.

Карьеру в армии начал с командира взвода. К началу афганских событий командовал 9-й ротой в 345-м парашютно-десантном полку, который стоял в Узбекистане. Востротин и его солдаты участвовали в советской спецоперации в Кабуле, которая повлекла начало войны.

В 1979 году в Афганистане произошел переворот, власть захватил Хафизулла Амин, убивший предшественника. Москва посчитала Амина нежелательным лидером и организовала операцию по его устранению. В декабре 1979-го советские военные штурмом взяли дворец Амина и убили его, приведя к власти лояльного СССР политика. Солдаты под командованием Востротина во время операции блокировали часть охраны Амина и защищали дворец от афганцев, несколько десантников погибли. Востротина наградили орденом Красного Знамени, а в том же году началась Афганская война.

С самого начала Востротин участвовал в боевых действиях.

«Востротина знали в Афгане, десантники его уважали. Грамотный, заботливый командир», — рассказывает участник конфликта в Афганистане, генерал-майор авиации Сергей Липовой.

Дважды Востротин был ранен , первый раз, в конце 1980-го, тяжело. Его расстрелял местный мальчишка из гранатомета, вспоминал сам ветеран. К тому моменту он успел дослужиться до капитана и стать начальником штаба батальона.

«Ранним утром мы заходили в кишлак. Штабная машина, где ехали я и комбат, шла следом за машинами 7-й роты... Из ниоткуда появился мальчишка, встал на колено, засунул гранату в гранатомет и прицелился в нас. Наше бронированное стекло было приоткрыто, и граната попала внутрь. Граната разбила мне лицо, руку», — говорил военный.

Он отмечал, что жизнь спасло курение — в тот момент капитан прикуривал и случайно закрыл рукой сердце.

Его госпитализировали, но командир десантников мечтал вернуться в часть. По его словам, самое приятное воспоминание времен войны — «это когда ты после долгого перерыва наконец возвращаешься в строй».

В 1982 году Востротин ушел в Военную академию, окончил ее в 1985 году также с отличием. Вернулся в Кабул в должности командира своего родного, 345-го парашютно-десантного полка.

«Знакомые попытались меня отговорить: «Зачем тебе возвращаться в Афганистан? Место у тебя хорошее, орденов достаточно, славу и популярность ты уже получил. Чего еще надо?» Но я чувствовал, что только там смогу помочь своей стране», — пояснял Востротин.

В 1988 году 9-я рота полка Востротина (уже дослужившего до подполковника), провела легендарный бой за высоту 3234 . Стратегически важную точку обороняли 39 человек, а штурмовали ее несколько сотен моджахедов. Они атаковали больше 12 часов, но так и не смогли выбить советских десантников. Те продолжали защищаться, даже когда боеприпасы подошли к концу.

«Когда они бросают гранату, кидаешь им в ответ камень и кричишь — «Гранаты!» Некоторое время срабатывало, но потом они догадались, что мы блефуем»,

— вспоминал старший сержант Андрей Кузнецов.

Из числа советских защитников погибли шесть человек, 28 были ранены. Всех наградили орденами, двоим посмертно присвоили звание Героя Советского Союза.

Широкую известность бой получил после фильма «9 рота» Федора Бондарчука 2005 года. Однако картина исказила события, так как в реальности командование не забывало роту на высоте и не бросало без подкрепления. Востротин лично не участвовал в бою, но следил за ним и запрашивал помощь. В итоге к десантникам прорвались разведчики с боеприпасами и это решило исход боя в их пользу. Востротин относился к фильму неоднозначно.

«Я сначала от него открестился, он мне не понравился, а только потом понял, насколько хорошо там подана идея патриотизма», — говорил он.

Сам военный любил голливудское военное кино, и любимым фильмом называл «Спасти рядового Райана». «Американцы с помощью кино подняли авторитет своих солдат на такой уровень, что весь мир до сих пор убежден, будто американские военнослужащие сражаются лучше всех. Про наши попытки снимать фильмы про войну даже и говорить не хочется», — отмечал он.

В Афганистане Востротин заслужил звание Героя Советского Союза, но не за случай с высотой 3234. Еще до нее он участвовал в бою на афгано-пакистанской границе.

«Мы с ротой нарвались на засаду... Все произошло совершенно мгновенно, на раздумье времени не было, столкнулись лицом к лицу. И мы пошли врукопашную, даже штыки не успели примкнуть. Бились прикладами, как дубинами. До сих пор перед глазами искаженные страхом грязные лица <...> . После той операции я и получил Героя», — уточнял Востротин.

После вывода советских войск командовал дивизией в Одесской области, участвовал в операциях в Азербайджане, Армении, Таджикистане. С 1994 по октябрь 2003 года был замглавы МЧС при Шойгу. Дважды руководил группировкой МЧС во время боевых действий в Чечне. В начале 2000-х возвращался в Афганистан, но уже как глава оперативной группы МЧС по оказанию гуманитарной помощи.

«Тяжелее всего принять, что война убивает лучших. Командир принимает решение отправить наиболее подготовленные подразделения для выполнения боевой задачи на самых сложных и опасных участках. В итоге на острие оказываются самые опытные солдаты, и, к сожалению, всегда есть вероятность, что некоторые из них погибнут. <...> Война тем и страшна, что на ней погибают лучшие люди», — подчеркивал Востротин.