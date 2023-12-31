«На уровне, достаточном для общения»: желающих переселиться в РФ будут проверять на знание языка С 1 января желающие переселиться в РФ должны будут подтвердить знание русского

С начала 2024 года соотечественники из иностранных государств, желающие переехать в Россию, должны будут подтвердить знание русского языка. Их обяжут либо пройти собеседование, либо предоставить документ об образовании, полученный в стране, где русский язык — государственный. Для переезда потребуется уровень владения языком, достаточный для устного и письменного общения.

С 1 января 2024 года соотечественники, постоянно проживающие за границей и желающие переехать в Россию, должны будут подтвердить факт владения русским языком. Соответствующее постановление принял кабинет министров, оно опубликовано на официальном портале правовой информации.

В документе сказано, что желающие переехать смогут либо пройти собеседование, либо предоставить документ о получении образования на территории РФ после 1 сентября 1991 года (оригинал или дубликат). Также подойдет документ об образовании, выданный в стране, где русский — один из государственных языков.

«Условием приема заявлений от соотечественников <...> является владение ими русским языком на уровне, достаточном для общения в устной и письменной форме в условиях языковой среды», — говорится в постановлении.

Это требование не распространяется на граждан России, которые проживают за границей, а также на граждан Белоруссии, Украины, Казахстана и Молдовы.

Кто считается соотечественником

22 июня 2006 года в России начала действовать программа, согласно которой соотечественники, оказавшиеся после распада СССР за пределами РФ, могут вернуться на историческую родину.

Соотечественниками считаются:

— граждане РФ, постоянно проживающие за пределами России;

— граждане иностранных государств, входивших в СССР, или лица без гражданства, у которых было гражданство СССР;

— эмигранты из Российского государства, Российской республики, РСФСР, СССР и Российской Федерации, у которых есть гражданство или вид на жительство в другой стране, или люди без гражданства, а также их потомки.

Участнику программы помогут с переездом в Россию, но в определенный субъект. Ему компенсируют расходы на переезд, на оплату госпошлины за оформление документов, дадут единовременное пособие на обустройство, ежемесячное пособие при отсутствии доходов. Также он получит компенсационный пакет участника программы (образование, здравоохранение, услуги государственной службы занятости). Вместе с участником в Россию может переехать его супруг, дети (в том числе усыновленные) и дети супруга, родители и родители супруга, родные братья или сестры участника и его супруга и их дети, бабушки, дедушки, внуки.

30 марта президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому кандидат на переселение должен продемонстрировать уровень владения русским языком. Участники этой программы могут получить гражданство РФ в упрощенном порядке.

В декабре депутат Михаил Матвеев внес в Госдуму законопроект, уточняющий понятие «соотечественник».

«Цель законопроекта, не скрою, убрать лазейку, позволяющую под видом «соотечественников» переселяться в Россию мигрантам, представляющим национальности, образовавшим собственные независимые государства», — написал он.

По предложению депутата, соотечественниками не могут считаться представители народов, образовавших за пределами России свое независимое национальное государство (в качестве исключения он обозначил украинцев и белорусов). Он также подчеркнул, что претендующие на переселение должны знать русский язык.

«Если по-русски в семье не говорят, значит такой «соотечественник» реально не поддерживает «духовную, культурную , правовую связь с Россией», — пояснил свою позицию депутат.