Путин подписал указ, который упрощает прием в гражданство РФ граждан ряда соседних стран

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ, упрощающий прием в гражданство РФ граждан Белоруссии, Казахстана и Молдавии. Об этом сообщает ТАСС.

В документе отмечается, что граждане Белоруссии, которые достигли 18-летнего возраста, смогут подать заявление о приеме в гражданство Российской Федерации без учета срока их проживания в России с момента получения вида на жительство, знания русского языка, истории и основ законодательства страны.

Для граждан Казахстана и Молдавии не будут обязательными соблюдение установленного срока проживания в России (пять лет), а также знание истории и законодательства РФ при подаче документов. При этом гражданам этих республик необходимо знать русский язык.

До этого стало известно, что в Москве впервые было вынесено решение о прекращении гражданства РФ за преступление.

По информации МВД РФ, у двоих принятых в гражданство РФ приезжих изъяли российские паспорта. Причиной стал незаконный оборот наркотиков. У одного из мужчин были обнаружены и изъяты свертки с 19 граммами мефедрона.

Ранее двое «Граждан СССР» рассказали, зачем пытались взорвать вышки связи.