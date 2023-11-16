«Расправа, причем показательная»: художницу Скочиленко посадили на 7 лет за антивоенные «ценники»

Художницу Александру Скочиленко приговорили к семи годам колонии за акцию с заменой ценников на антивоенные листовки. Под арестом женщина находится с весны 2022 года, при этом у нее диагностированы порок сердца, биполярное расстройство и непереносимость глютена. В последнем слове она назвала себя пацифисткой и заявила, что «не считает, что к той или иной правде нужно законодательно принуждать». В СПЧ, комментируя приговор для «Газеты.Ru», напомнили, что за убийство в РФ сажают в среднем на шесть лет.

Василеостровский суд Санкт-Петербурга приговорил художницу Александру Скочиленко к семи годам колонии общего режима по делу о распространении фейков про Вооруженные силы России. Об этом сообщила объединенная пресс-служба петербургских судов.

Художнице также запретили заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов в течение трех лет. Прокуратура запрашивала для нее восемь лет лишения свободы.

В марте 2022 года Скочиленко заменила пять ценников в одном из магазинов Санкт-Петербурга на стилизованные под них листки с информацией о ходе военной операции РФ на Украине, которая не соответствует позиции Министерства обороны России. В апреле женщину задержали – на нее пожаловалась в полицию пожилая посетительница магазина.

Художница была арестована, она оставалась под стражей в течение полутора лет. Скочиленко признала факт замены ценников, но отрицала свою вину, называя акцию мирной. Сторона защиты в суде требовала ее оправдания.

У Скочиленко диагностированы целиакия (непереносимость глютена. – «Газета.Ru»), порок сердца, посттравматическое стрессовое расстройство и биполярное расстройство. В апреле прошлого года глава Совета по правам человека (СПЧ) при президенте РФ Валерий Фадеев обращался к руководителю Федеральной службы исполнения наказаний Аркадию Гостеву с призывом обеспечить художнице безглютеновое питание, ФСИН заверила, что женщина «имеет возможность соблюдать диету в условиях СИЗО».

«Вы судите пацифистку»

В своем последнем слове перед вынесением приговора Скочиленко назвала уголовное дело «странным и смешным». По ее словам, оно удивило даже сотрудников СИЗО, в котором она содержалась под арестом, а встреченные ею сторонники военной операции «не считают, что она заслуживает тюремного срока».

Художница также сообщила, что следователь, который вел дело, «уволился, не дождавшись его закрытия» и «ушел работать в магазин «Военторг».

«Государственный обвинитель не раз упоминал, что мое деяние чрезвычайно опасно для общества и государства. Насколько же слабой верой в наше государство и общество обладает наш прокурор, если считает, что наша государственность и общественная безопасность могут порушиться от пяти маленьких бумажек?» – сказала она.

Скочиленко также заявила, что, если бы ее не арестовали, о размещенных ей листовках узнали бы только «одна бабушка, кассир и охранник магазина», причем на двоих из них, в соответствии с материалами дела, они «не произвели никакого впечатления». Свой приговор она назвала «посланием обществу».

«Все видят и знают, что вы судите не террористку. Вы судите не экстремистку. Вы судите даже не политическую активистку. Вы судите пацифистку», – высказала свою оценку подсудимая.

При этом она добавила, что поступила «в соответствии со своими моральными ориентирами», считает жизнь наивысшей ценностью и желает мира.

«Называйте это как хотите — я заблуждалась, или я ошибалась, или мне запудрили мозги… я останусь при своем мнении и при своей правде. И я не считаю, что к той или иной правде нужно законодательно принуждать», – заключила художница.

«Ни законности, ни справедливости, ни гуманизма»

Российский режиссер Александр Сокуров, который поддерживал женщину во время судебного процесса, в беседе с «Газетой.Ru» назвал дело Скочиленко «унижением судебного процесса», а вынесенный приговор «не имеющим никакого отношения ни к справедливости, ни к праву»:

«Приговор не просто строгий, а беда, чудовищный какой-то. Если говорить просто, то содержания у этого процесса никакого. Это предмет для общественной дискуссии. Это не предмет для прокурора, судьи, тут нет содержания, тут нет преступления».

Саму художницу режиссер назвал «сильным и честным человеком» и высказал мнение, что женщина в России «должна быть неприкосновенна, когда она выражает несогласие с действиями государства или поступками мужчин».

Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга, заместитель председателя партии «Яблоко» Борис Вишневский, который тоже присутствовал на процессе, заявил «Газете.Ru», что надеется на отмену или изменение приговора Скочиленко. По его мнению, относиться к решению суда как к правосудию «в принципе невозможно».

«Это расправа, причем показательная. С целью максимально устрашить всех, кто смеет высказывать мнение, отличающееся от официального. В этом приговоре нет ни законности, ни справедливости, ни гуманизма», – подчеркнул депутат.

Вишневский также добавил, что приговор основан на «полностью опровергнутой» экспертизе, которую готовили лица, «не имевшие квалификации». Ранее о несостоятельности экспертного заключения также говорили адвокаты художницы.

«Средний срок за убийство у нас в стране — шесть лет»

Член Совета по правам человека Ева Меркачева отметила в комментарии «Газете.Ru», что семь лет колонии являются «безумным сроком», так как Скочиленко судили по «ненасильственной» статье, а ее действия никому не причинили ущерба.

«Могли бы вменить «хулиганку», в конце концов. Тут же подвели под уголовное преступление. И еще мы видим этот совершенно дикий срок – семь лет. Я напомню, что средний срок за убийство у нас в стране – шесть лет. То есть за ценник семь лет», – сказала она.

Меркачева согласилась с последним словом Скочиленко, высказав мнение, что «именно следствие придало значение этому делу». Она также назвала приговор «антигосударственной, антиобщественной акцией», так как он «показывает, что у нас в государстве происходит что-то весьма странное».

Глава СПЧ Валерий Фадеев сказал «Газете.Ru», что не может комментировать приговор:

«Вопрос справедливости, несправедливости — это не ко мне. Это эмоции. Если были, по их мнению какие-то искажения, нарушения, готов рассматривать их заявления».

При этом он подчеркнул, что в случае обращения Скочиленко и ее защиты он готов оказать необходимую помощь.