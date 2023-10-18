Против Масяни и Mr. Freeman. В России возбудили уголовные дела на мультипликаторов

Против Олега Куваева возбудили уголовное дело по новой статье 280.4 УК РФ — о призывах к деятельности против безопасности государства. Об этом сообщает Mash. Сам автор «Масяни» заявил, что ничего об этом не слышал. Ранее дело о фейках возбудили против мультипликатора Павла Мунтяна*, также работавшего над «Масяней» и анимационным проектом Mr. Freeman. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

В отношении автора мультфильмов про Масяню Олега Куваева завели уголовное дело по статье о призывах к деятельности против безопасности государства (280.4 УК РФ), сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

56-летний мультипликатор разместил на YouTube эпизод «Идолиада», в котором героиня мультфильма Масяня призывает российских солдат сдаваться в украинский плен с помощью сайта, созданного при поддержке Вооруженных сил Украины.

Официально об уголовном деле против мультипликатора СК России не сообщал. Сам он заявил ТАСС, что пока не получал подтверждения о том, что дело действительно возбудили. «Пока нет подтверждения. Рано орать», — ответил он на соответствующий вопрос.

Уголовная статья, которую предположительно вменяют Куваему, предполагает наказание до пяти лет тюрьмы. Статья 280.4 УК РФ была введена в июле 2022 года.

В марте 2022 года Роскомнадзор заблокировал сайт, на котором выходили эпизоды мультсериала «Масяня». Решение было принято по требованию Генпрокуратуры. Основанием для блокировки стал ролик, содержащий «недостоверную общественно значимую информацию о ходе специальной военной операции» для дискредитации ВС России.

Сам Куваев в настоящее время проживает в Израиле и уже получил израильский паспорт.

Первые серии «Масяни» были опубликованы на сайте «Мульт.ру» в 2001 году. Созданная Куваевым студия также выпускала мультсериалы «Магазинчик БО!» и «Ежи и Петруччо». К настоящему моменту выпущено 170 серий мультсериала.

Дело Mr. Freeman

Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что в отношении другого российского мультипликатора — Павла Мунтяна (признан в РФ иностранным агентом) (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) — возбуждено уголовное дело о публичном распространении фейков про ВС РФ.

Поводом для уголовного преследования послужил пост Мунтяна в Telegram: создатель Mr. Freeman обвинил российских военных в военных преступлениях.

Мунтяну может грозить срок до 10 лет тюрьмы. Как и Куваев, он уехал из России.

Мунтян наиболее известен как автор анимационного проекта Mr. Freeman. Он также продюсировал мультсериалы об Ам Няме и «Куми-Куми» и основал проекты концептуальной и альтернативной анимации Koms.ru и Multikov.net («Синий воробей» и «Масяня»).