«Устраивали драки и побоища»: в Самаре задержаны мигранты, оскорбившие губернатора

Двое уроженцев Таджикистана задержаны из-за оскорблений и угроз «насильственных действий сексуального характера» в адрес самарского губернатора Дмитрия Азарова. Одного из них арестовали, второго депортируют. До этого в Самаре произошла серия массовых драк с участием мигрантов и местных подростков, задержаны семь человек. Местная жительница сообщила депутату Александру Хинштейну, что приезжие подростки «терроризируют» школьников. Глава региона пообещал «жесткие меры», но предостерег от попыток посеять межнациональную рознь. Что происходит в Самаре – в материале «Газеты.Ru».

Председатель комитета Государственной думы по информационной политике Александр Хинштейн сообщил о задержании двоих уроженцев Таджикистана, «публично пообещавших совершить насильственные действия сексуального характера» с губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым.

Речь идет о двух молодых людях, чье видео с оскорблениями в адрес Азарова распространилось в сети после задержания участников массовой драки между уроженцами стран ближнего зарубежья и местными подростками в самарском Парке Победы.

По словам Хинштейна, задержанные за оскорбления – родные братья, они проживают в Самаре без родителей, их мать находится в Москве, а отец – в Таджикистане. Возраст задержанных он не привел, назвав их «юными мигрантами».

«На протяжении длительного времени братья терроризировали своих сверстников в округе, регулярно устраивая драки и побоища», – написал депутат.

Он заявил, что старший брат арестован, а младший находится в центре временного содержания и ожидает экстрадиции на родину. При этом глава думского комитета заявил, что принятые меры не решают «системную проблему» и подобные инциденты не прекратятся до тех пор, пока власти области не перестанут «замалчивать миграционный беспредел в регионе, пряча голову в песок».

Драки в Самаре

16 октября в Парке Победы в Советском районе Самары произошла массовая драка между мигрантами и подростками, сообщало региональное издание 63.ru.

«Это не первая драка между подростками и иностранцами. Мигрантам где-то лет 18–30, а подросткам — от 8 до 15», – процитировал портал сообщение из социальных сетей.

17 октября в городе произошла еще одна драка, как пишет 63.ru со ссылкой на очевидцев, группа молодых людей избила двоих подростков у подъезда дома в Можайском переулке Советского района.

«Практически сразу завязалась потасовка. Двух подростков повалили на землю и начали бить не только руками, но и ногами, причем вроде и по голове», – рассказали очевидцы.

По данным Telegram-канала «ЧП Самара», на подростков напали уроженцы Таджикистана, некоторые из которых находились на территории России нелегально. Одному из избитых наложили на лицо двадцать швов.

Региональное управление Следственного комитета России подтвердило, что в период с 15 по 17 октября на территории Самары произошло несколько конфликтов между подростками и мигрантами, в числе которых также были несовершеннолетние. На данный момент задержаны семь человек, которые, по версии следствия, причинили другим участникам драк телесные повреждения.

По факту произошедшего возбуждены уголовные дела о побоях, умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести и хулиганстве, они объединены в одно производство.

Суд арестовал пятерых задержанных, еще одному продлили срок задержания на 72 на часа, сообщили в СК. Канал «ЧП Самара» со ссылкой на областной суд сообщил, что в числе заключенных под стражу – граждане Таджикистана и Киргизии.

Бытовой конфликт

Самарский губернатор Дмитрий Азаров после массовых драк поручил провести в области масштабные проверки соблюдения миграционного законодательства в местах, где проживают и работают иностранцы.

Он подчеркнул, что при выявлении нарушений готов «принять жесткие меры», в числе которых – прекращение выдачи разрешений на трудовую деятельность «всем гражданам стран, среди которых такие нарушения фиксируются».

Глава региона заявил, что, по данным МВД, причиной драк стал бытовой конфликт. При этом он пообещал, что зачинщики и участники потасовок будут наказаны «по всей строгости закона».

«Жестокость, с которой было совершено нападение на подростков, конечно, заслуживает самой суровой оценки, – вне зависимости от национальной принадлежности нападавших», – сказал Азаров.

При этом он предостерег «политиканов» и «горячие головы» от попыток посеять межнациональную рознь и призывов к прекращению сотрудничества с дружественными России странами.

«Терроризируют школьников»

20 октября депутат Хинштейн опубликовал в своем Telegram-канале письмо жительницы Ленинского района Самары, в котором женщина жалуется на «банды подростков-мигрантов, терроризирующих школьников».

По словам местной жительницы, они отобрали шапку у ее десятилетнего сына, преследовали группу учащихся с «угрожающим видом» и «выкрикивали вслед непонятные звуки», из-за чего детям пришлось «спасаться бегством».

«Детям страшно добираться в школу и домой, поскольку в ближайших к школе домах проживает огромное количество мигрантов. Подростки-мигранты ведут себя нагло и вызывающе», – написала женщина.

Хинштейн прокомментировал письмо, заявив, что замалчивать подобную проблему «просто преступно», и сообщил, что попросил главу самарского управления МВД «срочно вмешаться».

21 октября депутат сообщил, что правоохранительные органы установили личности участников «банды», все они несовершеннолетние, кроме 18-летнего лидера – ранее судимого гражданина Узбекистана. Региональное управление СК возбудило уголовное дело по статье о грабеже, глава группы подростков задержан, следствие намерено ходатайствовать о его аресте.