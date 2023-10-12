«Не от души говоришь»: Кадыров показал видео встречи с избитым его сыном Журавелем

Рамзан Кадыров опубликовал видео своей встречи с обвиняемым в сожжении Корана Никитой Журавелем, после которой задержанного избил сын чиновника Адам. На кадрах Журавель говорит о желании принять ислам, в ответ глава Чечни заявляет, что это «не от души». Суд над обвиняемым должен был начаться 9 октября, но процесс перенесли, потому что на него никто не явился. Уголовное дело об избиении не заведено из-за того, что Адаму Кадырову только 15 лет.

Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал в своем Telegram-канале фрагмент встречи с обвиняемым в сожжении Корана Никитой Журавелем. На 15-секундном видеоролике Журавель с бритой головой, глядя вниз, говорит о желании изучить ислам.

«Принять ислам? <...> Ты не от души это говоришь, глаза куда-то не туда смотрят», – отвечает ему Кадыров.

Вместе в одном кадре Кадыров и Журавель не появляются.

Никита Журавель был задержан в мае текущего года в Волгограде после распространения в социальных сетях видео сожжения Корана у Соборной мечети. Ему предъявлены обвинения по статье об оскорблении чувств верующих, максимальное наказание по ней — три года лишения свободы.

Дело было передано правоохранительным органам Чечни из-за обращений жителей республики, просивших признать их потерпевшими, самого Журавеля доставили в Грозный.

16 августа уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что Журавель обратился к ней с жалобой на избиение со стороны 15-летнего сына Кадырова Адама. 25 августа сам глава республики подтвердил эту информацию, опубликовав видео избиения. Он заявил, что «гордится» поступком сына.

В чем Кадыров обвинил Журавеля

В подписи к видео глава Чечни называет обвиняемого «агентом СБУ» (Службы безопасности Украины) и утверждает, что еще до задержания тот «был подготовлен к подобным диалогам». По его словам, Журавель «повторял заранее заученную фразу» о постепенном приближении к принятию ислама.

Как заявил Кадыров, он усомнился в искренности своего собеседника, так как тот «лгал и пытался юлить в других темах», возвращая разговор к принятию ислама.

«Отсутствие твердости и определенности в намерении, неуверенность, попытки уйти от прямых ответов выдали в нем настоящего шайтана», – написал Кадыров.

По его мнению, Журавель сжег Коран осознанно, желая «оскорбить мусульман» и «стравить конфессии в России». Глава Чечни также называет обвиняемого «выраженным провокатором и диверсантом» и утверждает, что он действовал «в стиле европейских спецслужб».

Дела об избиении не будет

4 октября Telegram-канал Baza сообщил, что Министерство внутренних дел отказалось возбуждать уголовное дело после избиения Журавеля Адамом Кадыровым. По данным канала, полиция Грозного начала проверку еще 18 августа после получения сообщения о причинении заключенному телесных повреждений.

Как пишет Baza, дело не возбудили, так как 15-летний сын главы Чечни еще не достиг возраста, с которого наступает уголовная ответственность: в соответствии с российским законодательством, он составляет 16 лет.

6 октября Адам Кадыров стал Героем Чечни – это звание присваивают за выдающиеся заслуги перед регионом и народом республики, связанные с совершением геройского подвига.

Депутат Госдумы Адам Делимханов, сообщивший о награждении, в числе заслуг Кадырова-младшего назвал «ряд безоговорочных побед» на турнирах по смешанным единоборствам и успехи в учебе, а также звание «хафиз», которое сын главы республики получил, выучив наизусть Коран.

Никто не пришел в суд

Висаитовский районный суд Грозного отложил рассмотрение дела о сожжении Корана Журавелем, которое должно было состояться 9 октября.

Как передавало РИА Новости, причиной переноса стала неявка на заседание обеих сторон – и обвиняемого, и потерпевших, которыми признаны 13 имамов мечетей чеченской столицы.

Судья заявил, что не знает причин отсутствия сторон, и объявил «перерыв» до 13 октября текущего года по предложению государственного обвинения. На заседание приехали родители Журавеля, также присутствовала его адвокат Юлия Антонова, однако она от общения с сотрудниками СМИ отказалась.