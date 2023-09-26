Кадыров гордится сыном, избившим мужчину в СИЗО. В Кремле не захотели это комментировать

Журналистка Ксения Собчак рассказала о звонке Рамзана Кадырова, который сделал ей предупреждение после серии постов с осуждением действий его сына, избившего 19-летнего Никиту Журавеля, арестованного за сожжение Корана. Глава Чечни сообщил подробности инцидента и заявил, что готов к тому, что суд может признать его сына виновным. В Кремле отказались комментировать произошедшее. Подробности — у «Газеты.Ru».

Журналистка Ксения Собчак в своем Telegram-канале написала, что 40 минут общалась с главой Чечни Рамзаном Кадыровым по телефону. Звонок произошел после постов Собчак, которые осуждали действия 15-летнего сына чиновника Адама, избившего 19-летнего Никиту Журавеля, арестованного за сожжение Корана.

Журналистка пересказала свой разговор с главой Чечни.

Что сказал Кадыров

По ее словам, чиновник признался, что опубликовал видео с моментом избиения, так как не видит смысла это скрывать и гордится поступком сына.

«Он молодец, он повел себя как настоящий мужчина», – цитирует журналистка Кадырова.

Кадыров утверждает, что Журавель хотел поговорить с ним лично, поэтому он пришел в СИЗО вместе с сыном. Обвиняемый сообщил о желании принять ислам. Однако чиновник счел, что таким образом молодой человек «просто хочет спасти свою шкуру», а такие мусульмане, по его мнению, не нужны.

В разговоре с журналисткой Кадыров назвал себя законопослушным гражданином. Он рассказал, что ушел из кабинета, а его сын остался наедине с Журавелем (чего его отец не заметил). В этот момент и произошло избиение.

По словам Собчак, во время беседы с ней Кадыров признался, что не помнил, что Адаму 15 лет:

«У меня три сына старших, я постоянно путаю их возраст».

Собчак обратила внимание на то, что ответственность за побои наступает с 16 лет.

Журналистка добавила, что Кадыров пообещал, что ей «ничего не будет», если после произошедшего она устроит пикет. Глава Чечни понимает, что его сына могут привлечь к ответственности:

«Если суд решит, что Адам виновен, значит он понесет наказание по всей строгости закона».

Собчак добавила, что Кадыров сделал ей предупреждение: про него она может писать, а про его семью – нет.

«Живой, здоровый, не нейросеть, очень энергично ел орешки кешью», – поделилась своими впечатлениями о собеседнике журналистка.

Она надеется, что по факту произошедшего проведут проверку, и заявила, что, если этого не произойдет, она пойдет в правоохранительные органы сама.

Что сделал Журавель

Видео с сожжением Корана у Соборной мечети на улице Поворинской в Волгограде появилось в соцсетях вечером 19 мая. Сейчас ролик отсутствует при поиске в интернете.

Через сутки сотрудники правоохранительных органов установили личность нарушителя. Им оказался 19-летний Никита Журавель.

Суд арестовал молодого человека на два месяца. Он должен был находиться в СИЗО в Волгограде, однако из-за «многочисленных обращений» местных жителей с просьбой «признать их потерпевшими» дело передали в Чечню. Так, 27 мая Никита Журавель оказался в СИЗО на Северном Кавказе.

Министр юстиции РФ Константин Чуйченко одобрил это решение:

«Считаем необходимым и правильным после вынесения приговора направить лицо, совершившее преступление, отбывать наказание в одно из исправительных учреждений, расположенное в регионе преимущественно с мусульманским населением. Это будет способствовать уважению к религии и религиозным чувствам верующих в нашей многонациональной и многоконфессиональной стране».

«Побил и правильно сделал»

25 сентября Кадыров разместил в своем Telegram-канале видео избиения Журавеля своим 15-летним сыном Адамом:

«Побил и правильно сделал. Более того, я считаю, что посягнувший на любое Священное Писание, в том числе демонстративно сжигающий его, оскорбивший этим десятки миллионов граждан нашей большой страны, должен понести суровое наказание».

По словам Кадырова, в России действует «уникальный закон», который защищает Священные Писания. Чиновник утверждает, что люди, совершающие подобное, – «больная опухоль на теле, которую нужно прижигать». По его мнению, эти граждане хотят внести разлад в общество.

«Без преувеличения, да, я горжусь поступком Адама. Его всегда отличало желание расти не среди сверстников, а среди более старших, благодаря чему у него формируются взрослые идеалы чести, достоинства и защиты своей религии. Уважаю его выбор», – подчеркнул Кадыров.

Депутат Госдумы Адам Делимханов в своем Telegram-канале написал, что считает поступок «своего дорогого племянника правильным и справедливым»:

«Он поступил как настоящий мужчина и достойный сын своего народа! Для чеченца нет ничего важнее и священнее его религии.

Очень приятно, что, несмотря на юный возраст, Адам является достойным примером для сверстников, демонстрируя искреннее стремление защищать нашу веру и ценности!»

По словам депутата, только гнусным людям, у которых нет ничего святого, может прийти в голову оскорблять религиозные ценности.

«... Мы никому не позволим оскорблять наши святыни и заставим нести ответственность каждого, кто совершит подобное преступление», — подчеркнул Делимханов.

Реакция на видео избиения

Член Совета по правам человека при президенте России Ева Меркачева в разговоре с «Газетой.Ru» прокомментировала видео избиения Журавеля. Именно к ней обратился обвиняемый и рассказал о произошедшем.

«На сегодняшний день у нас есть видеофиксация преступления. Наш уголовный кодекс не предусматривает ни в одной из статей пометку, что он не действует по отношению к сыну главы Чечни.

Получается, что публичные личности, представляющие правительство Чечни, идентифицируют человека на этом видео как сына Рамзана Кадырова и фиксируют, что преступление совершено конкретно вот этим лицом. На мой взгляд, это вызов праву, потому что, публикуя это видео, Рамзан Ахматович предполагает, что ничего не случится с его сыном. Соответственно, он делает вызов всей правовой системе России, делает вызов, мне кажется, власти законодательной и исполнительной, понимая, что ставит ее в неудобное положение», — сказала Меркачева.

По ее словам, она отправила запрос во ФСИН с просьбой перевести обвиняемого в другой регион:

«Получила ответ на это недавно. Ответ совершенно какой-то пространственный. На мой взгляд, это отписка. В этом ответе ничего не говорится про то, что они вывезут его в безопасное место».

По словам члена СПЧ, важно, что избиение происходило не в момент сожжения Корана, поэтому происходящее нельзя посчитать состоянием аффекта.

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова в Telegram-канале написала, что уничтожение священных книг не может оставаться безнаказанным, так как сеет рознь, нетерпимость и вражду в обществе.

«Однако, какое бы страшное преступление ни совершил человек, он должен ответить за него перед судом по закону. Таковы принципы нашего правового государства. И во время следствия в СИЗО он безусловно должен содержаться по правилам, которые установлены законом», — подчеркнула чиновник.

Представитель Кремля Дмитрий Песков во время брифинга отказался комментировать историю с сыном Кадырова, потому что не захотел.

Что грозит сыну Кадырова

Первый заместитель главы конституционного комитета Госдумы, юрист Юрий Синельщиков в разговоре с НСН объяснил, что Адам Кадыров может избежать наказания, если он действовал в состоянии необходимой обороны, то есть Журавель напал на него.

«Если же сын Кадырова умышленно избил арестованного, то ему может грозить до пяти лет лишения свободы. Обычно на практике назначают два-три года, бывает и так, что злоумышленник ограничивается условным сроком», — заметил Синельщиков.

По словам юриста, за оскорбление мусульман нужно судить по всей строгости закона, но при этом насилия в отношении задержанных быть не должно.