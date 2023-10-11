НАТО угрожает ответить на диверсию на газопроводе Balticconnector. Виной всему мог быть якорь

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг пообещал решительный ответ со стороны членов Североатлантического альянса, если окажется, что атака на газопровод между Финляндией и Эстонией Balticconnector была намеренной.
««Если будет доказано, что речь идет о преднамеренной атаке против важнейшей инфраструктуры НАТО, то это серьезная проблема, и альянс отреагирует единым и решительным образом»», — заявил он на саммите глав оборонных ведомств блока.
Столтенберг не уточнил, как именно может ответить НАТО. Накануне чиновник обсудил ситуацию с президентом Финляндии Саули Ниинистё и премьер-министром Эстонии Каей Каллас. По их словам, специалисты изучают обстоятельства повреждения газопровода и кабеля связи между странами.
Случайность или диверсия
В Финляндии предположили, что повреждение Balticconnector было случайным. Глава финского Центра по борьбе с гибридными угрозами Юкка Саволайнен полагает, что газопровод повредил корабельный якорь.
«Если труба [газопровода] сдвинулась и повреждена лишь ее половина, то я думаю, что к этому, вероятно, привела череда событий, когда большой корабль стоит на якоре, а штормовой ветер толкает судно вперед и якорь начинает дрейфовать», — заявил Саволайнен.
Накануне финский президент Ниинистё сообщил о большой вероятности повреждения газопровода в результате внешнего воздействия. Источники «Би-би-си» в стране рассказали, что в причастности к произошедшему подозревают Россию, которая якобы таким образом могла ответить на присоединение Финляндии к НАТО в апреле 2023 года.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя повреждение Balticconnector, заявил, что не располагает технической информацией и не знает, есть ли такие данные у спецслужб. При этом представитель Кремля счел новость об инциденте достаточно тревожной.
Подрыв Balticconnector
8 октября операторы Balticconnector зафиксировали падение давления в морской части газопровода. Затем власти Финляндии и Эстонии сообщили об утечке. Клапаны газопровода перекрыли. 10 октября в норвежском сейсмологическом объединении NORSAR проинформировали о том, что зафиксировали вероятный взрыв в ночь на 8 октября в Балтийском море в районе газопровода Balticconnector. Магнитуду оценили в один балл. Это намного ниже, чем, например, при взрыве на «Северных потоках» в сентябре прошлого года.
В день обнаружения проблемы глава компании-оператора Gasgrid Finland Янне Гренлунда отвел на возобновление работы трубопровода месяцы. По его оценке ремонт может продлиться до конца зимы. 11 октября в компании назвали новый срок возобновления работы Balticconnector — апрель 2024 года.
Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна после инцидента сообщил, что обнаруженные на газопроводе повреждения механические, то есть вызваны деятельностью человека.
«В этом нет никаких сомнений», — подчеркнул он.
Газопровод Balticconnector проходит по дну Балтийского моря от финского города Инкоо до эстонского Палдиски. Его построили в 2019 году. Длина трубопровода — около 80 км, пропускная способность — до 2,6 млрд куб. м в год.