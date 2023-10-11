«Расстреляли в упор»: советский ученый и его жена погибли в Израиле при атаке ХАМАС

В первый день атаки на Израиль боевики ХАМАС убили советского физика-теоретика Сергея Гредескула вместе с его супругой Викторией в их доме в городе Офаким. Ученому был 81 год, он несколько лет назад вышел на пенсию, а до этого преподавал в университете Бен-Гуриона в Беер Шеве. Гредескул известен благодаря изданию классической монографии «Введение в теорию неупорядоченных систем». Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Академик РАН Алексей Хохлов сообщил в своем Telegram-канале о погибшем в Израиле советском ученом:

«Из Израиля пришло трагическое известие: 7 октября в ходе террористической атаки боевиков ХАМАС в своем доме в городе Офаким были убиты Сергей Андреевич Гредескул и его супруга».

Как сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости» со ссылкой на знакомых пары, боевики ХАМАС ворвались в дом и расправились с находившимися внутри.

Доктор политических наук Дмитрий Стровский, который так же как Гредескул родился в Свердловской области, а затем эмигрировал в Израиль, рассказал изданию URA.RU, что «его [Гредескула] не просто убили, а расстреляли в упор. И также убили его жену».

Он и его жена Виктория числятся в списке погибших в Израиле, опубликованном изданием Newsru.co.il.

Кем был россиянин Сергей Гредескул, погибший в Израиле

Гредескул родился в 1942 году в Свердловске. Окончил Харьковский государственный университет, был учеником известного физика-теоретика Ильи Лифшица.

Гредескул работал в Физико-техническом институте УССР и Физико-техническом институте низких температур имени Б. И. Веркина в Харькове. Ученый написал классическую монографию «Введение в теорию неупорядоченных систем» в соавторстве с известным математиком, физиком-теоретиком Леонидом Пастуром и со своим учителем Ильей Лифшицем. Кроме того, Гредескул написал более ста научных статей.

В начале 90-х ученый эмигрировал в Израиль. В 1991 году он начал работать профессором в университете Бен-Гуриона в Беэр-Шеве на юге Израиля. Несколько лет назад Гредескул вышел на пенсию и вместе со своей женой Викторией переехал в Офаким — город в 30 км от сектора Газа.

Нападение ХАМАС на Израиль

Утром 7 октября боевики радикального палестинского движения ХАМАС начали операцию «Наводнение Аль-Акса». Они обстреляли Израиль несколькими тысячами ракет, а затем атаковали пограничные армейские подразделения и проникли в израильские города.

Одной из первых целей боевиков стал фестиваль электронной музыки Nature Party, проходивший в пяти километрах от границы с сектором Газа. Около трех тысяч человек оказались в ловушке на открытой местности, им было некуда бежать и нечем обороняться. По предварительным данным, в тот день погибли не менее 260 участников, сообщил телеканал i24 со ссылкой на медицинскую организацию ZAKA. Некоторых боевики взяли в заложники, другие пропали без вести, об их судьбе ничего не известно.

После нападения на участников фестиваля боевики пошли в города, в том числе в Беэри и Офаким. Там военные врывались в дома местных жителей и либо расправлялись с ними, либо забирали в плен, сообщает CNN. Кроме этого, боевики обстреливали здания и поджигали их. Некоторые местные жители пытались спрятаться в бомбоубежищах, но военные врывались и туда, убивая всех внутри, сообщает NBC. В Беэри следом за ХАМАС следовали несколько операторов, чтобы задокументировать происходящее и показать это как победу палестинцев, пишет The Times of Israel.

В ответ Израиль начал операцию «Железные мечи», выпустив по сектору Газа ракеты. Через несколько дней после вторжения израильской армии удалось вернуть контроль над всеми своими городами, сообщает The Times of Israel. Однако есть вероятность, что некоторые боевики ХАМАС все еще находятся на территории Израиля.

Cколько людей погибло во время войны в Израиле

По меньшей мере 950 человек убиты, еще около 5000 человек получили ранения в результате ударов Израиля по сектору Газа, заявили в подконтрольном ХАМАС министерстве здравоохранения в Газе.

Число погибших в результате нападения боевиков ХАМАС на Израиль выросло до 1200 человек, сообщили израильские военные.

МИД Израиля опубликовал данные об убитых и пропавших иностранных гражданах.

По информации ведомства, от ударов ХАМАС погиб один россиянин — 47-летний старший сержант ЦАХАЛ Денис Беленький, еще четверо числятся пропавшими без вести. При этом пресс-секретарь посольства РФ в Тель-Авиве Марина Рязанова сообщила ТАСС, что четверо россиян, имеющих двойное гражданство, числятся погибшими. Шестеро граждан России пропали без вести.

Больше всего убитых иностранцев — это граждане Таиланда (18 человек). Также сообщается, что 11 граждан этой страны попали в плен, 15 пропали. Погибли также 11 граждан США, 10 граждан из Непала, семь граждан Аргентины и двое граждан Украины.

«Продолжают поступать обращения от родственников прибывших ранее в Израиль россиян с просьбами помочь установить их местонахождение. Со своей стороны делаем все возможное, чтобы им помочь», — добавила пресс-секретарь посольства.

По предварительным данным, среди заложников ХАМАС также есть граждане России.