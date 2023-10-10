«Пошел спасать полицейских»: что известно о гибели россиянина в Израиле

Уроженец Балтийска с гражданством России и Израиля погиб в ходе боев с ХАМАС за полицейский участок в Сдероте на юге Израиля. 47-летний Дмитрий Беленький служил в израильской полиции в звании сержанта. По словам дочери погибшего, он пытался спасти коллег, которые остались в здании участка, когда там забаррикадировались боевики. Всего из-за обострения конфликта на Ближнем Востоке подтверждена гибель уже двух россиян. Подробности – в материале «Газеты.Ru».

Установлена личность одного из погибших при боевых действиях в Израиле россиян, им оказался 47-летний Денис Беленький, гражданин России и Израиля сообщило РИА Новости со ссылкой на его мать Наталью.

По ее словам, Беленький родился в Балтийске Калининградской области, в Израиль переехал в 1992 году из Риги. Мужчина погиб в ходе боев в городе Сдерот на юге Израиля.

«Умер, как герой. Вчера похоронили со всеми почестями... Прислали видео», — рассказала мать Дениса.

В беседе с Regnum Наталья пояснила, что переезд сына был связан с его увольнением из полиции в Риге из-за незнания латышского языка, в Латвии остались его бабушка и отец. В Израиле мужчина также служил в правоохранительных органах. RT со ссылкой на министерство внутренних дел Израиля сообщает, что мужчина имел звание сержанта.

По данным Telegram-канала Mash, у Дениса остались жена и трое детей. Мать погибшего рассказала каналу Baza, что он перестал выходить на связь в день нападения ХАМАС на Израиль, 7 октября, до этого он регулярно созванивался с родственниками.

Старшая дочь Дениса Беленького Анастасия в разговоре с «Известиями» подтвердила сообщения о его смерти. По словам девушки, ее отец был полицейским в Сдероте и погиб при нападении на город.

«Они (бойцы ХАМАС. – «Газета.Ru») забаррикадировались в станции полицейской в Сдероте, и он пошел спасать полицейских, которые остались там, и погиб при этом спасении», — рассказала Анастасия.

Она добавила, что семье о гибели мужчины сообщили ночью, после того, как израильский контроль над станцией был восстановлен. Его тело опознали офицеры.

Захват полицейского участка в Сдероте

Боевики радикальной палестинской организации ХАМАС вошли в Сдерот 7 октября на фоне массированного ракетного удара по Израилю из сектора Газа. Как передает Ynet, бойцы захватили полицейский участок в городе и забаррикадировались там. Между сотрудниками правоохранительных органов и солдатами ХАМАС началась перестрелка, бои за участок длились около 20 часов.

Вечером 7 октября командующий Южным округом суперинтендант Амир Коэн приказал освободить здание любой ценой, даже если для этого необходимо разрушение полицейской станции. Бульдозер израильских сил начал снос участка, стрельба усилилась, в здании начался пожар.

На место захвата также была вызвали бронетехнику Армии обороны Израиля, в том числе танк, для обстрела станции. Контроль над полицейским участком был восстановлен в ночь на 8 октября, в ходе боев погибли 10 членов ХАМАС

Погибшие россияне

9 сентября посол России в Израиле Анатолий Викторов в эфире Первого канала сообщил, что в результате обострения конфликта на Ближнем Востоке погиб один россиянин, по информации посольства, он проживал в Израиле постоянно и имел двойное гражданство.

10 сентября Викторов заявил, что у дипмиссии есть подтвержденные данные о гибели еще одного гражданина России, дополнительной информации о втором погибшем он не привел.

«Фамилии и подробности я пока не готов раскрыть», — сказал посол.

По его словам, российские дипломаты еще не связывали с родственниками погибших и не знают обстоятельств произошедшего.