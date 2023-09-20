Корова, охранник морга и онанист: три странные истории про собеседования

Ко Дню HR-менеджера, который отмечают 20 сентября, «Газета.Ru» расспросила рекрутеров о самых необычных собеседованиях с кандидатами. Специалистам запомнились индиец, отвечавший на вопросы интервью, лежа на спине коровы; охранник, уверенный, что утешение посетителей морга пригодится в работе на кассе; и соискатель, решивший помастурбировать прямо в переговорке.

Интервью с коровой и безработные попрошайки в Tinder

На протяжении нескольких лет HR-специалист Марина Цыбикова работала в молодежной организации, занимающейся международными социальными проектами в разных регионах страны. Марина отбирала молодых специалистов, которые могли бы приехать в Россию на несколько месяцев как волонтеры, набраться опыта в своей профессии или пройти стажировку, чтобы остаться работать в РФ.

«Я провела тысячи собеседований с иностранцами в режиме онлайн и это было почти всегда весело. Например, иногда у кандидатов были очень необычные имена. Да, на таком не стоит акцентироваться, но когда ты интервьюируешь человека с именем Букет Сисек — не обратить на него внимание очень сложно.

Также был забавный случай с темнокожим парнем из африканской Ганы — у него в момент нашего созвона выключили электричество и почти полчаса я видела на экране только блик от экрана мобильного на его носу, его зубы и зрачки. И хотя это было даже немного пугающим, парень был классным и веселым. Мы его тогда взяли, и он живет в России до сих пор», – рассказала Марина.

Среди всех соискателей больше всего ей запомнился молодой парень из Индии, который присоединился к онлайн-звонку вместе с коровой.

«Тогда мы делали проект для детских лагерей и искали вожатых международных отрядов, которые бы говорили с детьми на английском. Я провела около двух десятков собеседований в тот день и все, кто подключался, выглядели официально и относились к интервью очень серьезно. Исключение среди них составил Дхавал из Индии.

Когда он принял вызов — сначала я увидела коровье вымя, и только потом его лицо — когда он включил фронтальную камеру. Я сидела с открытым ртом, а он, видя мое замешательство, подошел к корове и показался мне уже вместе с ее головой, смеясь и целуя ее куда-то в ухо.

Мне пришлось собраться и сделать вид, что все в порядке, а Дхавал закурил сигарету и вдруг оседлал корову, улегшись на ее спину. И пока я рассказывала о том, какого человека мы ищем, он, не выпуская сигарету из зубов, внимательно меня слушал, а корова махала хвостом и периодически хлестала его им по лицу. Он же лежал с абсолютно спокойной физиономией и периодически еще плевал на землю — как будто все, что происходит, именно так и должно быть», – поделилась Цыбикова.

Долго это интервью продолжать она не смогла и попрощалась, пообещав перезвонить индийцу, если решение будет принято в его пользу.

«Даже несмотря на такие эксцессы, мне нравится моя работа. Единственное что раздражает — парни-попрошайки из Tinder, которые на полном серьезе просят найти им работу, когда узнают, что я рекрутер. Это случалось очень много раз», – заметила HR-специалист.

Клиентоориентированный охранник морга

Никита Гавриленко подбирает персонал в одну из торговых сетей магазинов продуктов. Интересные соискатели встречаются ему довольно часто. Среди них был и бывший охранник морга Геннадий, устраивающийся на работу кассиром:

«Когда Геннадий только пришел на собеседование — он показался мне обычным мужчиной. Ему было за сорок, и он пытался найти место поближе к дому. Опыт работы на кассе нашим кандидатам не обязателен — мы всему обучаем, однако спросить о нем я обязан.

И если с кассой Геннадий дел раньше не имел, то работать с людьми он «умел и обожал, ведь три года работал охранником в морге», а еще был из всех сменщиков «самым клиентоориентированным — всегда помогал загружать в перевозки гробы, утешал переживших утрату посетителей и рекомендовал им проверенные ритуальные агентства».

Я тогда подумал о том, что с его навыками продавать себя можно очень далеко пойти».

Позже Геннадий озадачил рекрутера еще больше, когда поинтересовался, будут ли на работе кормить продуктами из магазина.

«Я сказал, что такого не предусмотрено, после чего кандидат спросил, можно ли тогда будет забирать просроченные продукты из магазина. И он искренне верил, что так делают все сотрудники. Я, конечно, ответил, что и это невозможно, а Геннадий удивленно спросил, зачем тогда вообще нужна эта работа и добавил, что лучше останется «у себя» — в морге. На этом мы и попрощались», – заключил рекрутер.

Мастурбация в переговорной

HR-специалист Евгения Новикова занимается подбором персонала в одну из сетей медицинских клиник. Девушка всегда считала, что с работой и потенциальными кандидатами ей крупно повезло, ведь обычно все они были крайне приличными и приятными людьми. Но однажды ей пришлось пообщаться с претендентом на должность оператора call-центра.

«Роман выглядел довольно интеллигентно и опрятно, однако уже спустя несколько минут нашего с ним диалога в маленькой душной переговорке размером два на два метра, у меня стало резать в глазах.

От Романа пахло полежавшей мокрой кухонной тряпкой так сильно, что я задыхалась, а на глаза накатились слезы. Я открыла окно, чтобы не ощущать этой натуральной вони, но это не помогло. Под предлогом того, что мне нужно распечатать его резюме, я вышла из помещения — перевести дух.

Сказала ему, что меня не будет минут десять, так как принтер у нас работает плохо. Это было для меня шансом выдохнуть и придумать, как корректно ему отказать и выпроводить побыстрее», – поделилась Новикова.

Когда HR-специалист вернулась и открыла дверь переговорной, Роман сидел с рукой, засунутой в штаны, и мастурбировал.

«Я сначала не поняла, что он делает, и просто стояла и смотрела. Он же, увидев меня, обернулся и стал двигать рукой еще активнее, а спустя несколько секунд затих и прикрыл глаза. Думаю, понятно, что свое грязное дело он в этот момент закончил. А я просто не знала, куда бежать, ведь он пристально смотрел на меня виноватым взглядом и видимо ждал, что я буду делать. Не знаю, смогла бы я пошевелиться и найти слова, если бы не мой коллега Григорий, который вышел из соседней переговорки. Как только я его увидела, бросила кандидату что-то в духе «собеседование окончено», а потом попросила Гришу «убрать мужчину отсюда». Коллега проводил Романа и вернулся, требуя рассказать, что случилось. Я все объяснила, и с тех пор мы проводим собеседования только вместе», – сообщила HR-специалист.