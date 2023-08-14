Согласилась на открытый брак и дружила с любовницей мужа». Истории о нетипичных формах брака

«Газета. Ru» собрала истории семей, которые выбрали не совсем стандартный формат отношений: не делятся едой, разводятся и снова женятся и считают, что другая женщина может заниматься с мужем сексом, но не имеет права варить ему суп.

Екатерина, 37 лет: «В разных квартирах мы ссоримся гораздо меньше»

Когда мы с Максом поженились, то стали жить в моей «двушке», а «однушку» мужа сдавали. Со съемщиками не везло – они постоянно менялись, а квартира регулярно пустовала. В один из таких моментов мы очень сильно поругались, Макс психанул, собрал вещи и ушел жить «к себе» на неделю.

Вскоре это стало неприятной традицией – при любой ссоре он собирал вещи и сбегал, когда на выходные, а когда и на несколько дней. Сын был маленький и я просто говорила ему, что папа уехал в командировку.

Странно звучит, но через некоторое время я втянулась в такой ненормальный режим и поняла, что мне нравится отдыхать от Макса. Мужа я люблю, но в быту он совершенно невыносим – ложится поздно, любит курить в форточку, жарит бекон на завтрак, которым потом пахнет вся квартира, плиту за собой не моет, вещи разбрасывает.

Позже Максиму предложили работу на полгода в другом городе, в пяти часах езды на поезде. Сашка как раз пошел в школу, мы решили, что не станем дергать его, и муж поедет один, а на выходных и праздниках будем видеться у него или у нас. Эти полгода стали лучшими в моей семейной жизни: бытовых разногласий минимум, а общение очень насыщенное, ведь мы успевали соскучиться друг по другу. Теперь по вечерам мы смотрели кино или гуляли, а не сидели каждый в своем телефоне.

Да и готовить ужин раз в неделю куда проще, чем семь, а остальное время для меня и сына хватало йогурта с бананом или других перекусов. Оказалось, что в разных квартирах мы ссоримся гораздо меньше!

После командировки опять начались конфликты и в итоге мы перешли на гостевой брак: живем отдельно, выходные и отпуск проводим вместе, Сашка ночует то у меня, то у Макса. Знакомые нас не понимают, но мне все равно – какая разница, если всем удобно?

Елизавета, 40 лет: «Открытый брак недолго казался отличной идеей»

Все началось с того, что лет 6 назад я поймала мужа на измене: после командировки от вещей из его чемодана просто разило популярными и до одури стойкими духами Fleur Narcotique, я копнула глубже – в кармане брюк лежала пустая упаковка от презерватива.

Помню, тогда меня поразил тон мужа, такой спокойный и размеренный: дескать, это ничего не значит, просто сложно устоять, когда проявляют внимание. Я поначалу собиралась закатить скандал и даже подумывала что-нибудь разбить, но в тоге весьма тихо возмутилась: мне тоже оказывают знаки внимания мужчины, но я не позволяю ничего подобного, хотя и хочется.

Говорили мы часа четыре и договорились до того, что делаем наш брак открытым, то есть позволяем себе параллельные связи.

Сначала это показалось хорошей идеей: я зарегистрировалась на сайтах знакомств, ходила на свидания, завела постоянного поклонника, похудела, накупила платьев, наконец, записалась к косметологу, а кроме того... стала меньше ревновать мужа. В какой-то момент даже подружилась с его любовницей и подарила ей менее противные духи!

Но меня не покидала мысль, что что-то в этом есть ужасно неправильное. А еще мы начали отдаляться друг от друга: я понимала, что с какими-то радостями и печалями иду не к мужу, а к другому человеку. А мне, несмотря ни на что, была дорога именно наша семья.

Муж же, получив свободу, со временем потерял интерес к любовнице и стал все чаще проводить вечера дома. Иногда встречал меня у работы или даже приглашал на свидания в выходные – такое даже сразу после свадьбы случалось крайне редко. В какой-то момент мы поняли, что наигрались в свободную любовь и вернулись к прежним отношениям. Наш ренессанс длится уже три года.

Игорь, 47 лет: «Мы разрешаем физическую измену, но не моральную»

Для меня секс никогда не был равен любви, но первая жена была исключительно за моногамные отношения и мы развелись, я хорошо общаюсь с ней и помогаю воспитывать сына. Со второй женой я познакомился на секс-вечеринке, куда она пришла с двумя партнерами. Я сразу понял, что взгляды у нас совпадают!

Мы вместе уже семь лет, формат отношений такой: секс – с кем угодно и как угодно, но серьезные романы и эмоциональная близость недопустимы. Самый большой скандал был, когда моя любовница приготовила суп в нашей кухне! Постель постелью, а готовка – это святое.

Общих детей у нас нет, у Оли взрослая дочь, которая на момент нашего знакомства уже жила отдельно, так что прятаться не нужно. А нас, двух зрелых людей, такие отношения полностью устраивают.

Мало того, Оля сама настояла на таком формате, поскольку в прошлых отношениях мучилась от ревности мужа. Круг друзей тоже соответствующий, так что для меня, скорее, экзотикой кажутся традиционные браки, где оба партнера сковывают себя обязательствами.

Артур, 35 лет: «В холодильнике у нас разные полки»

У нас с Юлей очень разные взгляды на ведение бюджета. Я шутливо называю жену транжирой и она частично соглашается. Пока Юля находилась в декрете и мы жили на мою зарплату, постоянно ссорились. Не потому, что денег было мало, просто для меня многие траты казались лишними.

Гречка на завтрак такая же полезная, как бутерброд с красной рыбой, в стоках можно найти не менее хорошую одежду, чем в фирменных магазинах, а частные сады и школы – просто модная блажь. Было довольно много и ее — с моей точки зрения — бессмысленных «хотелок», вроде маникюра каждую неделю, массажей, путешествий через выходные. Мне не то, чтобы было жалко денег для жены, но настроение от ее запросов портилось.

Когда Юля вышла на работу, ссоры из-за денег участились, поскольку свои она тратила с еще большим размахом. В итоге мы пришли к раздельному бюджету.

На отпуск, квартплату и траты на дочку скидываемся, еду и средства гигиены покупаем отдельно, даже в холодильнике полки разные, она пьет дорогущий капсульный кофе, а я – цикорий по акции.

Какая у нее зарплата, я знаю только примерно, так же, как она мою. Будут трудные времена – объединим бюджеты, а пока всем комфортно.

Наталья, 53 года: «Мы несколько раз фиктивно разводились»

Мой паспорт выглядит как краткое содержание сериала: развод – брак – развод – брак, причем с одним и тем же человеком. Нет, мы не темпераментная парочка, просто по разным причинам нам удобнее было юридически быть свободными, чем замужними.

Первый раз такой фиктивный развод дался мне тяжело, сама не знаю, почему. Муж вышел в запас и как разведенные супруги мы бы получили одну двухкомнатную квартиру, а так – две «однушки».

Вроде бы, формальность, но при этом был страх, что искушаю судьбу, а она непременно меня накажет разводом настоящим. Даже к гадалке ходила, узнать будущее и очистить карму!

Когда все вопросы были решены, предложила мужу пожениться снова, и он согласился. Потом пришлось «развестись» еще раз из-за моего бизнеса, но второй раз это прошло проще. При этом я все равно настояла, чтобы мы снова поженились. Возможно, скоро придется провернуть это третий раз, но я решила, что он будет последним.