Не только «Уральские авиалинии». Чем заканчивались аварийные посадки самолетов

Airbus A320 «Уральских авиалиний», выполнявший рейс Сочи-Омск, 12 сентября совершил аварийную посадку на пшеничном поле в Новосибирской области. Причиной экстренной ситуации стал отказ одной из трех гидросистем. На борту находились 167 человек – никто из них не пострадал. При этом подобные случаи в истории гражданской авиации – не единичны. «Газета.Ru» подготовила материал о нештатных ситуациях, из-за которых самолеты совершали аварийную посадку, а историк Сыдып Бальдруев рассказал, почему ни один перелет не может быть гарантированно безопасным.

Ту-204 и неработающие двигатели

14 января 2002 года пассажирский самолет Ту-204 авиакомпании S7 Airlines, вылетевший из Франкфурта-на-Майне, должен был приземлиться в новосибирском аэропорту Толмачево. Но из-за погодных условий — сильных порывов ветра и метели, — пилоты получили запрет на посадку и требование лететь на запасной аэродром в Омске. Вот только прямо на подлете к нему топливо закончилось.

К счастью, экипаж без единого работающего двигателя посадил самолет и остановил его аварийным торможением. Самолет выкатился за пределы посадочной полосы, врезавшись в сугроб. На борту находилось 117 пассажиров и 22 члена экипажа. Никто из них не пострадал, а самолет получил только небольшие повреждения, вскоре продолжив работу. Ту-204 продолжал полеты до 22 марта 2010 года, когда попал в серьезную аварию и был списан.

Чудо на Гудзоне

15 января 2009 года авиалайнер Airbus A320-214 авиакомпании US Airways вылетел из Нью-Йорка в Шарлотт. Вот только уже через 90 секунд после взлета самолет столкнулся со стаей птиц. Командир воздушного судна тут же подал сигнал бедствия – оба двигателя вышли из строя, но пилоты смогли развернуть лайнер и экстренно опустить самолет на воду – на реку Гудзон. Все 150 пассажиров, находившихся на борту, выжили, а 78 из них получили незначительные травмы и переохлаждение. Из самолета на землю их эвакуировали с помощью катеров.

По факту катастрофы Национальный совет США по безопасности на транспорте провел расследование, в результате которого в двигателе были обнаружены остатки птицы и перья. Также поначалу пилотам были предъявлены обвинения в том, что они посадили самолет на воду, но якобы могли сделать это в других ближайших аэропортах. Однако удалось доказать, что пилоты невиновны и сделали все, что могли.

Лайнер после расследования отправили в Музей авиации «Каролинас» в Шарлотте. Все пассажиры получили компенсацию.

Ошибка экипажа, повлекшая катастрофу

4 декабря 2010 года самолет Ту-154М авиакомпании South East Airlines вылетел из московского аэропорта Внуково в Махачкалу, однако не прошло и десяти минут с начала полета, как в системе подачи топлива в двух из трех двигателей стала проявляться нестабильность, а вскоре они вовсе отказали, из-за чего экипаж решил вернуться во Внуково. Диспетчер это предложение пресек и рекомендовал садиться в ближайший аэропорт Домодедово. Экипаж направился туда, а позже сообщил, что третий двигатель тоже отключился, а курсовая система и генераторы перестали работать.

В итоге самолет смог совершить жесткую посадку, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и столкнулся с земляной возвышенностью. В результате фюзеляж самолета разломился пополам. На борту находили 163 пассажира и 8 членов экипажа. Из них не удалось спасти двоих, ещё 83 получили травмы разной степени тяжести.

После катастрофы было возбуждено уголовное дело по статье 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц». Итоги расследования при этом признали вину экипажа: катастрофа произошла из-за ошибок как при выполнении полета, так и во время посадки с одним работающим двигателем. Так, например, бортинженер непреднамеренно выключил подкачивающие насосы расходного бака, что привело к остановке двигателей.

22 января 2015 года командира рейса Закоржа Закоржаева приговорили к 3 годам лишения свободы условно за нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, однако он был освобожден от наказания по амнистии. Всем пострадавшим авиаперевозчик выплатил компенсацию на сумму более 16 млн руб.

Самолет без электропитания

7 сентября 2010 года лайнер Ту-154М авиакомпании «Алроса» вылетел из города Удачный в Москву, а уже через 3,5 часа на борту полностью отключилось электропитание. Ни навигация, ни радиосвязь, ни электрические топливные насосы не работали.

Пилоты стали снижать высоту и искать подходящую площадку для посадки, когда случайно обнаружили закрытый для приема самолетов аэропорт в городе Ижма. И хотя он был непригоден для посадок таких самолетов, как Ту-154 – выбора не было.

В то же время на земле о проблемах лайнера с электропитанием уже знали. Видя, что самолет направляется в сторону аэродрома Ижмы, диспетчеры проинформировали об этом местные службы МЧС.

Экипаж смог посадить самолет с третьей попытки. И несмотря на то, что он выкатился за пределы полосы и был поврежден – никто из 71 пассажира и 9 членов экипажа, находящихся на борту, не пострадал.

Расследование, проведенное по факту инцидента, показало, что его причиной стало короткое замыкание в аккумуляторе. Пилоты избежали обвинения, а пассажиры рейса просили наградить экипаж за профессионализм и спасенные жизни.

Отремонтированный самолет вскоре вновь стали использовать для регулярных перевозок.

Кукурузное чудо

15 августа 2019 года самолет Airbus A321 авиакомпании «Уральские авиалинии» вылетел по маршруту Москва – Симферополь из аэропорта Жуковский. Однако уже спустя несколько секунд на пути у него оказалась стая чаек. После столкновении судна с птицами командир подал сигнал об аварийной ситуации, так как один двигатель отказал. Пилоты попытались вернуться в аэропорт вылета, однако отказал и второй двигатель. Было решено посадить самолет в кукурузном поле, которое было прямо по курсу.

Посадка хоть и была жесткой, но прошла успешно. Все 225 пассажиров и 7 членов экипажа, находившихся на борту, выжили. 74 человека получили травмы различной степени тяжести. Самолет получил критические повреждения и был списан.

16 августа 2019 года Владимир Путин подписал указ о награждении пятерых бортпроводников аварийного самолета орденом Мужества. Пилотам Дамиру Юсупову и Георгию Мурзину было присвоено звание Герой России.

Опасен любой перелет

По словам историка, специализирующегося в том числе на истории российской авиации, Сыдыпа Бальдруева, аварии и катастрофы с участием самолетов случаются нечасто, хотя и пугают всех намного больше тех же ДТП, в которых ежедневно страдает множество людей.

«Люди боятся самолетов куда больше машин, которые разбиваются ежедневно. Поймите, к авиационной безопасности применимы самые высокие стандарты. Однако любой перелет не может гарантированно быть безопасным и более того, может быть потенциально опасным. Ведь даже самый технически совершенный и модифицированный самолет может пострадать из-за простой случайности: птицы, погоды, и главное – человеческого фактора. И ты ни за что не угадаешь, когда и как это произойдет.

Например, Airbus A310, считающийся в народе «бедовым», на самом деле является одним из самых безопасных, однако приобрел плохую репутацию из-за того, что десятки раз «попадал в приключения» – угонялся, был захвачен террористами, попадал в аварии и катастрофы. Вот только случаи, когда эти происшествия были связаны не с человеком или обстоятельствами, а с техническими неполадками – единичны», – поделился историк.

Он скептически отнесся к существующим рейтингам безопасности, поскольку в них не учитывается масса важных факторов.

«Сегодня создаются статистические списки и рейтинги крушений, в которых нам рассказывают, на каких самолетах летать опаснее, чем на других. Вот только в методике этих рейтингов отсутствует общий стандарт. Где-то не указываются данные о простых поломках, не повлекших жертв; где-то говорится только о самолетах с более чем 6-ю людьми на борту – соответственно аварии, связанные с малой авиацией, просто не учитываются; где-то также не учитывается число эксплуатируемых самолетов и их общее время в полетах и так далее. Поэтому эта статистика очень спекулятивна. В вопросе крушений – при этом в каждом конкретном случае – замешено множество факторов и выделить никакую максиму просто невозможно», – рассказал Сыдып Бальдруев.