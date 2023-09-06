Бункер не нужен: где спрятаться от ядерного взрыва

Слово «ядерный» часто используют как метафору чего-то неодолимо сильного, но в действительности человек способен выжить даже в паре сотен метров от взрыва, и для этого не обязателен бункер. Поможет ли при ядерном взрыве текстильная штора, где прятаться от ударной волны и что важнее всего в укрытии от радиоактивного дождя — в материале «Газеты.Ru».

Поражающие факторы ядерного взрыва

Атомные бомбы могут различаться между собой по мощности на порядки, но в целом имеют одинаковый набор поражающих факторов. Первый — температура. При ядерном взрыве образуется огненный шар с температурой в многие тысячи и сотни тысяч градусов. Радиус огненного шара не превышает сотни-другой метров, но на удалении от него людей может обжечь вспышка света, которая длится не дольше пары секунд.

За вспышкой идет ударная волна. Она похожа на волну от обычного взрыва, но намного сильнее и распространяется гораздо дальше. Уникальный фактор ядерного взрыва — радиация. Проникающая радиация выглядит как вспышка, но не света, а гамма-излучения или потока нейтронов. Время действия проникающей радиации — 15-20 секунд для объектов на поверхности земли. Потом возникает радиационное заражение, по итогам которого местность вокруг, выброшенная в воздух пыль и осадки начинают фонить. Сила каждого из факторов у бомб разной конструкции различается. Например, бывают водородные бомбы особой конструкции, которые практически не заражают местность. Какое-то время в XX веке была популярна идея нейтронной бомбы с относительно слабой вспышкой и ударной волной, но с мощным потоком радиации.

Огонь, испепеляющий все

Внутри огненного шара из-за огромного давления и температуры уцелеть невозможно. От башен, на которые в ходе экспериментов устанавливали ядерные заряды, после взрыва не оставалось никакого следа. Однако и здесь бывают исключения. В 1955 году во время серии американских испытаний Teapot (14 испытательных ядерных взрывов в Неваде) исследователи установили башни на разном расстоянии от бомбы. На башнях закрепили шары и сферы из различного материала — стали, алюминия, а также керамики и графита, из которых делали вставки.

Те шары, которые находились вплотную к центру, найти не удалось, но вот объекты в 25 метрах от бомбы уцелели. Взрыв отбросил их на 120 метров, и отбросил бы гораздо дальше, если бы не вогнал в землю на метр. Внешний слой материала аблировал (испарился), но сами шары, как и цилиндры, были вполне узнаваемы. Впоследствии результаты этих наблюдений легли в основу проекта ядерного «взрыволета» (проект «Орион») — космического корабля, который бы взрывал бомбы на специальной пластине сзади себя и таким образом ускорялся.

close 100% Воздействие ядерного взрыва на металлические шары. Правые находились в 25 метрах от бомбы Министерство обороны США

Почти все атомные бомбы взрываются на высоте хотя бы нескольких сотен метров, чтобы накрыть как можно большую площадь. Следовательно, огненный шар до земли не дойдет вовсе, поэтому основную опасность представляет вспышка. Она поджигает предметы и наносит людям тяжелые ожоги, а также способна вызвать слепоту на расстоянии в десятки километров от эпицентра. Одновременно с этим от вспышки сравнительно легко защититься, поскольку она не способна проникнуть сквозь непрозрачный материал. Она не действует сквозь стены, и даже занавеска из текстиля способна значительно ослабить ее воздействие. Ткань, скорее всего, загорится, но просуществует достаточно долго и будет создавать тень.

Воздействие вспышки сильно зависит от цвета мишени. В ходе экспериментов выкрашенные в белый деревянные дома оставались почти не затронутыми огнем, а черные — загорались как факелы. Именно поэтому некоторые самолеты, предназначенные для нанесения ядерных ударов (и выживания после ядерных зенитных ракет), выкрашены в белый или серебристый цвет.

close 100% Горящее жалюзи после вспышки Лос-Аламосская национальная лаборатория

Опасность ударной волны

Защититься от ударной волны гораздо труднее, и именно с ней обычно связаны основные разрушения. При мощности взрыва в несколько десятков килотонн зона сильного разрушения имеет радиус около двух километров, умеренного — до пяти. Волна разрушает постройки и наносит урон человеческому телу, в основном страдают участки организма, где соединяются ткани разной плотности, а также содержащие воздух легкие и брюшная полость. В отличие от света, ударная волна способна огибать рельеф и препятствия, но при каждом повороте теряет силу.

Именно это ее свойство можно использовать для защиты. В идеале при ядерном взрыве следует спрятаться в железобетонном здании с толстыми стенами и малым количеством окон, через которые ударная волна заходит. Однако в современном городе такие здания, подозрительно похожие на бункер, стараются не строить. Поэтому альтернативой выступает подвал, в котором окон почти не бывает. Как показали многочисленные ядерные испытания, даже при почти полном разрушении надземной части здания хорошо сделанный подвал остается целым.

Защититься поможет любое углубление, включая станции метро неглубокого залегания, подземные переходы. Помочь способен даже бетонный парапет: как минимум, он защитит от сорванных взрывом летящих предметов.

close 100% Дом в момент прихода ударной волны Лос-Аламосская национальная лаборатория

В целом подвал загородного дома тоже может быть подходящим укрытием от взрывной волны, если в нем есть бетонные перекрытия. Его не следует путать с «подполом» деревянных домов, где человека, напротив, может завалить. Также недавнее математическое моделирование показало, что внутри укрытия не стоит находиться в узких пространствах. При входе в узкий коридор взрывная волна ускоряется, так что идеальная позиция — встать в углу большой комнаты.

Испытания на советском Семипалатинском полигоне показали, что, спрятавшись в неглубокой станции метро, можно пережить очень близкий взрыв (хотя точные данные по этому эксперименту не опубликованы).

В Хиросиме 20-летняя Акико Такакура выжила и получила незначительные травмы, хотя находилась в 300 метрах от эпицентра. Она спаслась, поскольку была внутри вестибюля железобетонного здания банка.

В 1953 году на испытаниях 10-килотонную атомную бомбу взорвали в 450 метрах от заведенного британского танка «Центурион». Он получил тяжелые повреждения, а если бы внутри был экипаж, вероятнее всего, его бы уничтожила ударная волна. Однако после испытаний танк все еще был на ходу, а после ремонта использовался во Вьетнамской войне.

Невидимый враг

Атмосфера быстро поглощает вспышку радиации от обычной атомной бомбы, поэтому ее влияние незначительно. Исключением являются нейтронные бомбы, у которых 80% энергии выделяется в виде быстрых нейтронов, губительных для живой ткани. В наши дни от нейтронных бомб почти отказались из-за их общей нецелесообразности, а также из-за того, что военную технику легко защитить от них противонейтронным подбоем.

Однако любое ядерное оружие при наземном взрыве загрязняет местность радиоактивным материалом. Этот фактор с уверенностью можно назвать худшим и самым опасным из всех. Если вспышка и взрывная волна длятся секунды и видны невооруженным глазом, то радиационное заражение невидимо и сохраняется на годы, если не на столетия.

Вещество огненного шара под действием нейтронов становится радиоактивным и через некоторое время падает обратно на землю, в том числе с дождем. Именно для защиты от радиоактивных осадков и создавалась конструкция классических убежищ гражданской обороны, главное свойство которых — максимальная изоляция от окружающей среды.

Специально построенное убежище оборудуют толстыми стенами для защиты от радиации снаружи, герметичными дверьми и системой вентиляции с фильтрами. При этом идеальная герметичность не нужна, поскольку основная часть радиоактивных осадков похожа на песок. Поэтому в годы холодной войны жители западных стран иногда оборудовали убежище в подвале загородного дома. Примерные чертежи «сделай сам» тех убежищ публиковало правительство, но в общем виде переработка подвала предполагала утолщение стен там, где они выступают над землей. Также необходимо закрыть окна и вентиляционные отверстия.

close 100% Убежище от радиоактивных осадков внутри загородного дома Министерство обороны США

Куда более важно создать в убежище запас провизии и воды как минимум на две недели, чтобы не выходить на улицу в зараженную местность. Если же выйти пришлось, нельзя трогать предметы, расположенные на открытой местности, собирать фрукты или грибы и пить из водоемов, куда могли попасть дождевые капли.

Инструкции гражданской обороны рекомендуют при выходе пользоваться респиратором, надевать плотную одежду, резиновую обувь и перчатки. Все это перед возвращением в убежище необходимо аккуратно снять и положить в пакет. Считается, что в убежищах необходимо будет провести как минимум две недели до момента, пока уровень радиационного фона не снизится, но точно об этом можно будет узнать только из оповещений гражданской обороны. В измерении радиационного фона способны помочь дозиметры и радиометры, но без специальных знаний пользователь не сможет понять, действительно ли местность безопасна.

Таким образом, для выживания при ядерном взрыве не обязательно иметь настоящий оборудованный бункер, вроде американского командного центра противоракетной обороны в горе Шайенн или его российских аналогов. Напротив, в случае ядерной войны разумно оказаться как можно дальше от таких мест. Расположение таких бункеров хорошо известно, а большому кораблю — большая торпеда.