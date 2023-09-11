«Луна-25» могла разбиться из-за прибора, созданного в «авральных условиях» из российских комплектующих

Крушение российской станции «Луна-25» в августе могло произойти из-за неисправности прибора для измерения ориентации и ускорения «Биус-Л». До полета он не проходил испытаний в космосе, а из-за санкций был сконструирован в «авральных условиях» полностью из российских комплектующих. «Газета.Ru» попросила главу Института космической политики Ивана Моисеева оценить состоятельность этой версии космической неудачи.

Межпланетная станция «Луна-25», прекратившая свое существование после столкновения с поверхностью спутника Земли, могла потерпеть крушение из-за неисправности прибора для навигации «Биус-Л». Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на источник.

По его словам, «Биус-Л» определяет ориентацию космической станции и скорость полета. Эту информацию он передает на компьютер станции «Луны-25», который «командует» ее двигателем. Однако прибор не проходил испытаний в космосе.

«Между «новинкой» и испытанным устройством всегда лучше выбирать второй вариант», — заметил источник.

«Луна-25» «Луна-24» была запущена СССР в 1976 году. Практически через 50 лет новая российская станция попыталась сесть на Луну: аппарат отправился в космос 11 августа с космодрома Восточный в Амурской области и должен был совершить мягкую посадку 21 августа. Однако 19 августа связь с ним прервалась. По данным предварительного анализа, в связи с отклонением фактических параметров импульса от расчетных «Луна-25» перешла на нерасчетную... Читать дальше

Он добавил, что сбой работы «Биус-Л» является лишь одной из версий крушения «Луны-25». Окончательную причину назовет аварийная комиссия.

«Ни один прибор «Луны-25» не тестировался в космосе»

Глава Института космической политики (ИКП) Иван Моисеев в разговоре с «Газетой.Ru» не удивился словам источника и подчеркнул, что версия с поломкой «Биус-Л» считается главной:

«Двигатель проработал больше положенного времени. Либо отказала цепь выключения каким-то образом, что сложно, там довольно-таки простая схема. Либо вот этот вот измеритель ускорения. Измеритель ускорения определяет ускорение в каждую секунду, каждую единицу времени, интегрирует это и получает время. То есть посложнее устройство».

По словам эксперта, ни один прибор на станции не тестировался в космосе, но это в порядке вещей.

«На станции ни один прибор не проходил испытания в космосе. В космос их аналоги могли летать, но те, которые стоят на станции, не проходили. В этом нет необходимости, это не та практика.

Может быть в редких случаях, если сложный прибор, то, скажем, на МКС могут посмотреть, как он себя ведет. Но это скорее исключение, чем правило. Обычно делают приборы и запускают. Потому что отправлять в космос и возвращать обратно — это весьма тяжело», — сказал Моисеев.

По его мнению, ждать запуска новой станции пока не стоит, так как еще нет соответствующих документов и финансирования.

Полностью отечественный прибор

Инерциальный блок «Биус-Л» разработали в Научно-производственном центре автоматики и приборостроения имени академика Н. А. Пилюгина полностью из российских комплектующих. Об этом сообщил первый заместитель генерального конструктора центра Александр Сапожников News.ru.

«Разработан и изготовлен он («Биус-Л». — «Газета.Ru») был буквально за полтора года. Для таких задач это очень быстрый срок. Для сравнения: в обычных, не авральных, условиях на создание подобного прибора уходит в среднем 3-4 года», — рассказал Сапожников.

Он добавил, что изначально при создании прибора было предусмотрено сотрудничество с иностранной фирмой «Астрикс», но из-за санкционных ограничений это стало невозможно.

«Биус-Л» — это блок измерения угловых скоростей, а буква «Л» обозначает Луну. Он уже хорошо показал себя в ходе полета, хотя самая сложная задача для него — это посадка станции на поверхность Луны. Там будут требоваться максимальные возможности», — сказал представитель центра.

По словам специалиста, прибор планировалось использовать для полетов на другие планеты в пределах всей Солнечной системы. Срок службы «Биус-Л» составляет 15 лет.

Что сказал «Роскосмос» после неудачи

Глава «Роскосмоса» Юрий Борисов в разговоре с телеканалом «Россия 24» назвал основной причиной крушения российской межпланетной станции «Луна-25» нештатную работу двигателей:

«В 14 часов 10 минут (19 августа. — «Газета.Ru») включились двигатели, которые должны были скорректировать и вывести аппарат на предпосадочную орбиту. К сожалению, отключение двигателя произошло не штатно, в соответствии с циклограммой, а по временной отсечке, и вместо запланированных 84 секунд он отработал 127 секунд».

По словам Борисова, одним из факторов неудачи стал негативный опыт прерывания лунной программы практически на 50 лет, так как специалисты вынуждены заново осваивать все технологии.

«Из таких ситуаций надо всегда делать выводы: нельзя опускать руки, надо добиваться результата. Я встречался с разработчиками системы, НПО Лавочкина, они всегда занимаются разработкой лунных миссий. Молодой коллектив ребят, они расстроены. Но они горят желанием повторить эту миссию, мы сделаем все возможное, чтобы это сделать», — заверил глава «Роскосмоса».

Планы на космос

Несмотря на неудачный запуск «Луны-25», запланированы новые полеты в космос. Запуск аппарата «Луна-26» был намечен на 2027 год, но, вероятнее всего, будет ускорен.

«Считаю, что, форсируя миссии «Луна-26» и «Луна-27», мы обязательно получим те недополученные результаты, которые, к сожалению, из-за аварии не получили при реализации миссии «Луны-25», — заявил Борисов.

Кроме того, в 2030 году станция «Бумеранг» отправится за грунтом на спутник Марса Фобос, сообщил ТАСС.

«Бумеранг» — после 2030 года. Первый этап проекта «Экспедиция-М» по исследованию Марса и его спутников — Фобоса и Деймоса — дистанционными и контактными методами», — говорится в материалах.