«Продал «Майбах», работать со мной боятся». Милохин признался, что остался без денег

Уехавший из России в Дубай блогер и музыкант Даня Милохин снова, как и в феврале, заявил, что остался практически без денег, поскольку единственным источником его заработка стали редкие корпоративы. При этом он жалеет, что порвал связи с Россией после отъезда прошлой осенью. В новом интервью блогер рассказал, куда сейчас старается вкладывать деньги и как намерен возвращаться в интернет-бизнес.

Блогер, тиктокер и музыкант Даня Милохин, уехавший из страны осенью прошлого года, признался, что остался практически без денег после разрыва связей с Россией. Об этом он рассказал в интервью Эльдару Джарахову на YouTube, которое называется «Как самый популярный тиктокер стал бомжом»

«Я зря потерял коннект с Россией. Мне говорил Ярик (продюсер Милохина — «Газета.Ru): «Брат, не теряй связи. Потому что ты начал с России». Я забил, не стал его слушать. Бросил «Первый канал», написал на него дис зачем-то… Пел всякие песни… Из-за этого люди боятся дальше работать со мной, поэтому у меня нет денег. Надеюсь, я там до сих пор звезда», — рассказал блогер.

Сейчас единственным источником заработка 21-летнего блогера являются нечастые корпоративы за границей. По его словам, он старается ответственно относится к тратам и сейчас вкладывается в собственное здоровье.

«Я вложился в себя. Делаю красивые зубки для того, чтобы мое красивое лицо зарабатывало деньги. Стараюсь выглядеть нормально, чтобы зарабатывать», — пояснил он.

Милохин рассказал, что ему пришлось продать люксовый автомобиль Maybach, причем существенно ниже рыночной стоимости — всего за 5 млн рублей. От прежней роскошной жизни, когда он мог потратить на кроссовки за 750 тысяч рублей, просто чтобы покрасоваться, пришлось отказаться. «Теперь нет денег вообще. Понимаю, что очень долго не вернусь в Россию», — добавил блогер.

При этом Милохин заявил, что у него есть идеи, которые помогут ему вернуться в интернет-бизнес, но делать он это планирует самостоятельно, без команды Dream Team House, с которой сотрудничал до отъезда из России. Сейчас Dream Team House переехал в США.

«Мне просто стало скучно. Я от них отвык. Там еще есть девочка, которая сильно на это влияет. Боюсь приехать. И уже не хочу, потому что полюбил Дубай. Я еще вернусь в House, но не знаю, когда», — сообщил Милохин.

Милохин начал набирать популярность в 2019 году, после того как завел аккаунт в TikTok и начал выкладывать туда короткие ролики. На тот момент он работал в Анапе, но вскоре перебрался в Москву. В 2020 году он основал тикток-хаус Dream Team House, откуда вышло немало известных в России тиктокеров.

К 2021 году он выпустил несколько треков и клипов, которые стали интернет-хитами среди молодежи. Появлялся в рекламных интеграциях крупных компаний. К тому моменту число его подписчиков в TikTok и Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) достигло 14 млн и 3 млн соответственно. По разным оценкам, реклама в его соцсетях стоила от 200 тысяч до 1 млн рублей за интеграцию. В 2021-м Forbes оценивал его годовой доход в $1,5 млн.

После начала специальной военной операции на Украине Милохин публично не высказывал свою позицию по отношению к ней. Однако осенью 2022-го вскоре после объявления в России частичной мобилизации блогер уехал в ОАЭ и с тех пор живет в Дубае.

Параллельно с отъездом он покинул шоу «Ледниковый период» на «Первом канале», где был партнером фигуристки Евгении Медведевой. «У меня не хватает сил, я не вижу смысла — для чего и почему я это делаю. Я считаю, все нужно делать с любовью. А если любви к делу нет, то делать его нет смысла. Надеюсь, вы меня поймете», — объяснял свой поступок блогер.

В феврале 2023-го Милохин признался, что потратил почти все свои сбережения в Дубае, сейчас ничего не зарабатывает, поскольку не получает никаких рекламных предложений. Но ему помогают финансово друзья.

В конце марта блогер попал на тайском острове Пхукет в ДТП на скутере вместе с другим уехавшим из России музыкантом — рэпером Моргенштерном (признан в РФ иностранным агентом). Тогда оба отделались незначительными ссадинами и синяками.