Вычислила любовницу по бусинке и начала зарабатывать в 13. Истории девушек с «бабушкиным» хобби

Принято считать, что вязание, бисероплетение и вышивание – прерогатива старшего поколения. Но сегодня такие хобби сильно «помолодели». К Международному дню вязания крючком «Газета.Ru» узнала, как популярные сегодня «бабушкины» хобби помогали вычислять любовниц, находить дальних родственников и зарабатывать раньше, чем появился паспорт. А психолог Екатерина Батаева объяснила, как такие увлечения влияют на психику.

Вычислила любовницу по бусинке

24-летняя Елизавета Рогова из Казани любила делать украшения своими руками еще с детства. Сначала это были «фенечки», а позже – украшения из бисера. Любовь к поделкам девушка пронесла через всю жизнь, начав на этом зарабатывать.

«Я начала плести украшения из бисера в 13 лет, позже стала делать несложные браслетики на заказ – сначала продавала подружкам, а потом и запустила магазин в соцсетях. С каждым годом заказов становится только больше – сейчас в тренде кольца, чокеры и браслеты из бисера. Их я отправляю в разные регионы России и даже страны и зарабатываю в среднем по 100 тыс. руб. в месяц. Вот только заработок не единственное, за что я благодарна своему хобби. Ведь с его помощью я смогла вычислить любовницу своего парня», – рассказала Рогова.

Тогда, вернувшись домой из отпуска, Елизавета нашла в спальне несколько бусинок бисера, затерявшихся в ворсе ковра.

«Я нашла бисер в ковре, когда наступила на одну из бусинок. Вот только я всегда работаю в кабинете и просто не могла растерять детали в спальне. Это показалось мне странным, я стала искать остальные бусинки и нашла одну – с буквой «Ф». Я сразу же поняла, какому украшению и какой заказчице она принадлежит, ведь только для одной девушки хвостик буквы «Ф» я дорисовывала краской, так как она была последней и заводское изображение подстерлось. Но запомнила даму я не только из-за буквы – у нее было интересное имя – Флюза. В ее инстаграме я нашла фотографию из ресторана, опубликованную 3 дня назад. В тот же день мой молодой человек присылал мне фото из этого же заведения и писал, что встречается там с партнером и очень скучает. Я написала Флюзе сообщение, а она сказала, что специально заказала у меня свой именной чокер и также специально порвала его у нас дома, чтобы я «больше не была дурой». С парнем мы, конечно, расстались», – вспомнила Елизавета.

Нашла бабушку на сервисе интернет-продаж

19-летнюю москвичку Дарью Озерцову учила вязать крючком ее бабушка со стороны отца, однако после развода родителей в 12 лет они с мамой переехали в Петербург и оборвали с папой Даши и его родственниками все связи. И если еще в шесть лет вязание было для девушки бесполезным занятием, после развода родителей это оказалось единственным, что осталось у нее от бабушки, которую она очень любила. Поэтому девушка взялась за крючок снова.

«В первое время я вспоминала, как мы вязали вместе с бабушкой, и плакала. Вскоре боль утихла, а мои шарфики, следки и подставки под кружки стали расходиться по родственникам. Уже к 17 годам я стала вязать вещи посерьезнее – сумки-шоперы, кроп-топы, свитеры и платья. Я делала это даже на уроках – это успокаивало – что-то вроде арт-терапии или лепки. Друзья при этом называли меня «бабкой» и спрашивали, не забыла ли я дома таблетки. Но я не думаю, что это «бабушкино» хобби. Я не только делаю для себя крутые вещи, так еще и борюсь с перепотреблением – эко, ресайклинг и все дела», – делится Дарья.

Позже она решила продавать связанные ею вещи на специализированных интернет-сервисах – она делала это редко, когда одежда не подходила ей самой или родственникам и подругам. Однако именно один из таких случаев изменил ее жизнь.

«Тогда мы снова переехали в Москву и, роясь на антресолях в нашей старой квартире, я нашла бабушкины журналы «Burda» из 90-х с закладками на понравившихся ей вещах. Некоторые из них «зашли» и мне, поэтому я решила сшить несколько. И первым в очереди стал жилет. Он получился один в один как на фото, и я поспешила его продать. Каково было мое удивление, когда купить его захотела некая Людмила Озерцова – моя, как оказалось после недолгой переписки, бабушка! Я рассказала об этом маме и попросила у нее разрешение на встречу, ведь после развода контактировать с семьей отца родительница мне запрещала. Теперь же она согласилась, сказав, что этот запрет был глупым. Мы пригласили бабушку в гости в тот же день и помирились», – рассказала девушка.

Стала зарабатывать в 13 лет

Алина Гаврилова из Петербурга полюбила вышивание в школе на уроках технологии. Ее младшая сестра Таня заинтересовалась рукоделием в первом классе. Вот только если «старшенькая» занималась вышивкой для души, Таня в 13 лет решила заняться семейным бизнесом.

«Таня с шести лет стала с интересом наблюдать за тем, как я вышиваю, но только к семи стала активно просить ее научить. Мы вышивали на наволочках, вешали пяльца с самими красивыми работами на стены в квартире, а потом, когда Тане исполнилось 12, – она попросила расшить ей шопер, чтобы ходить в школу. Она тогда уже «выросла» и рюкзак ей был ни к чему. Мы сделали клевый рисунок по моему эскизу, а Таня вышила его. Получилось очень здорово. И это отметили ее одноклассники. Так мы расшили шопер сначала лучшей подруги Тани, потом еще двум, а потом еще трем девчонкам со двора. Мы делали это бесплатно – дети же. Но в какой-то момент Таня решила, что мы должны брать за это деньги и «делить прибыль 50 на 50». Я была удивлена ее деловому тону, но мне показалось это хорошей идеей – с меня рисунки, а с нее клиенты», – вспомнила Гаврилова.

Тут же сестры завели странички в соцсетях, и несмотря на то, что изначально их клиентами были только друзья и родные, вскоре дело начало набирать обороты.

«У нас 5 тыс. подписчиков в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), мы не берем больше трех заказов в месяц и, конечно, не зарабатываем миллионы. Но делаем все в удовольствие. А еще за это время мы очень сблизились – раньше нам было тяжело даже находиться в одном помещении, а теперь души друг в друге не чаем», – рассказала Алина.

Хобби, которые продлевают жизнь

По словам психолога Екатерины Батоевой, вышивание, вязание и бисероплетение – действительно необычные занятия в современном мире. Однако все эти хобби очень полезны. Ведь этот монотонный процесс приводит к массе благотворных последствий.

«За счет ритмичной мышечной активности такая работа руками способствует нормализации давления и частоты сердечных сокращений. Приятные тактильные ощущения также положительно влияют на нервную систему.

Поэтому вязать, вышивать, рисовать и «рукодельничать» в принципе – отличный способ отвлечься, поднять себе настроение, снять стресс, развить фантазию и воображение, улучшить мелкую моторику. Я часто рекомендую клиентам эти методы избавления от стресса, и практика показывает, что люди после такой терапии становятся более спокойными, избавляются от тревожности и страхов, обретают здоровый сон», – поделилась психолог Батоева.

Она отметила, что полезны такие хобби и для того, чтобы избавиться от зависимости от гаджетов.

«Многие не хотят заниматься такими хобби, потому что боятся «состариться». Однако вязание или вышивание точно не превратит вас в пожилого. Скорее, наоборот, позволят прожить дольше за счет своей антистрессовости. Рукоделие позволяет переключить внимание на процесс творчества, эмоциональное напряжение уходит, дыхание успокаивается, расслабляются мышцы», – заключила Батоева.