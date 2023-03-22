Социофобия, зависимость, навязчивые мысли: нейропсихолог – о привычках, убивающих психику

У многих современных россиян есть привычки, которые способны привести к психическим нарушениям. Об опасности чрезмерной любви к сериалам, долгого сидения у компьютера, склонности искать негативные новости, браться за множество дел одновременно и «заедать» плохое настроение в своей колонке рассказала нейропсихолог Бибигуль Кушалиева.

close 100% Бибигуль Кушалиева Из личного архива

Прокручивание новостной ленты и чтение негативного контента

Постоянное погружение в мир негатива создает предпосылки для повышения тревожности и развития депрессивного состояния. Недаром думскроллинг – безостановочное пролистывание новостной ленты в поисках негатива – эксперты охарактеризовали бичом нашего времени.

Желание знать о происходящем с точки зрения психологии понятно – таким образом человек пытается защититься от негатива. Другими словами, пытается «держать руку на пульсе», быть готовым к чему-то плохому.

Однако такое поведение, свойственное большинству современных людей, повышает уровень тревожности, что негативно сказывается на психике. Появляются навязчивые мысли, что может свидетельствовать, например, о развитии ОКР (обсессивно-компульсивного расстройства).

Подобное поведение можно рассмотреть на примере пандемии, когда из-за боязни заразиться инфекцией на фоне постоянного чтения новостей у многих людей развилась компульсия (некий ритуал, который вырабатывается мозгом в состоянии стресса) – частое мытье или обрабатывание рук, предметов, продуктов специальными средствами из-за боязни подхватить вирус.

На фоне повышенного состояния тревожности может развиваться бессонница. Жалобы на плохой сон связаны в том числе с проверкой новостной ленты как в ночное время, так и рано утром. Люди поздно ложатся спать, а сразу после пробуждения погружаются в новостные ленты, что само по себе отрицательно сказывается на их внутреннем состоянии, работоспособности в течение дня.

Долгое сидение за компьютером

Сегодня без гаджетов и компьютера трудно себе представить рабочий день большинства людей. Но, к сожалению, мы не ограничиваемся только работой, предпочитаем проводить в интернете и свободное время, просматривая фото из «лучшей жизни», размещая свои посты, чтобы получить «социальное поглаживание» (лайк). Помимо этого есть люди, которые любят играть в онлайн-игры.

Казалось бы, пролистывание ленты и игры – вещи разного порядка, но и то, и другое формирует у людей зависимость, потому что за рассматриванием фото и видео, как и за игрой, время бежит настолько незаметно, что мы теряем ему счет.

За этой привычкой стоит немало психологических проблем: у кого-то это заниженная самооценка, а у кого-то социофобия – добровольное избегание взаимодействия в другими людьми. Социофобия может стать причиной ухода человека в интернет-пространство, но подобное поведение только усугубляет состояние.

Чрезмерная любовь к сериалам

Многие россияне любят сериалы, это распространенный способ скоротать время. Желание посмотреть «еще одну серию» провоцирует человека ложиться спать далеко за полночь, не высыпаться, чувствовать себя разбитым на следующий день.

С одной стороны, любовь к кино – вполне безвредная привычка, с другой – наличие свободного доступа в интернет или к онлайн-кинотеатрам, а также отсутствие самоконтроля способно привести к зависимости.

И здесь мы можем говорить о подмене собственной жизни на более яркую, которую нам демонстрируют с экрана: мы проживаем чувства, эмоции, которых в реальной жизни, возможно, лишены. Безусловно, гораздо проще нажать кнопку на пульте, чем внести разнообразие в будни, ведь ради этого придется встать с дивана.

Сериаломания – это зависимость, которая также способствует развитию социофобии и провоцирует у человека потерю связи с реальностью.

Привычка расслабляться с помощью еды

Привычка снимать стресс с помощью еды, покупать «вкусняшки», чтобы себя подбодрить и порадовать, есть перед экраном телевизора, за чтением новостей, может привести к регулярному перееданию.

Переедание так же, как и желание голодать или употреблять те или иные виды продуктов в неограниченных количествах, связано с расстройством пищевого поведения.

Это одно из самых распространенных психических отклонений, с которым довольно сложно справиться самостоятельно.

Как правило, расстройство пищевого поведения возникает на фоне переживаемого человеком стресса. Каждый из нас по-разному реагирует на стресс: кто-то жалуется, что ему «кусок в горло не лезет», другие же, наоборот, даже не замечают, как поглощают большое количество еды. Такое поведение называется компульсивным перееданием. К его симптомам относят невозможность контролировать объемы пищи, чувство вины за переедание, употребление пищи «впрок» и «на автомате», например, за просмотром/чтением тех же самых тревожных новостей. Характерная черта – это понимание, что еда – это способ снятия стресса («поем, сразу станет легче, спокойнее»).

В итоге еда становится для человека своего рода «наркотиком», который позволяет ему пережить неприятные моменты на работе или дома. Поскольку в эпицентре компульсивного переедания стоят именно психологические проблемы, то решать их необходимо со специалистом.

Привычка браться за множество дел одновременно

Еще несколько лет назад многозадачность являлась одним из самых заветных качеств соискателя, претендующего на любую должность. Мы стараемся успевать по максимуму: прослушиваем голосовые и проверяем почту за завтраком, красимся по дороге на работу, выполняем мелкие поручения начальства, пока загружаем нужные документы на компьютере, за обедом пытаемся следить за новостной повесткой и делаем что-то по работе. Это стало практически нормой.

Однако привычка успевать все, везде и сразу ведет к истощению нервной системы, эмоциональному выгоранию, депрессии и неврозам.

Гораздо правильнее и эффективнее уметь правильно расставлять приоритеты: выделять первостепенные и второстепенные дела, хорошо делать что-то одно, а потом переходить к следующему заданию.

Чтобы избежать проблем с психикой, важно жить в гармонии с самим собой и максимально экологично относиться к себе, не перегружая различными делами и давая мозгу хотя бы небольшие перерывы на отдых.