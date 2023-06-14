Нужно ли рассказывать подруге, что ей изменяет муж: отвечают психологи и сексолог

Нередко люди становятся очевидцами чужих измен. Если такое случается в семье друзей, возникает дилемма: стоит ли рассказывать правду подруге или другу о неверности супруга(и) или лучше промолчать? О том, когда не следует вмешиваться в отношения даже близких друзей, а когда следует раскрыть правду об изменах, «Газете.Ru» рассказали семейные психологи и сексолог.

«Если у вас только подозрения, а не неоспоримые доказательства, то лучше вообще не говорить на эту тему»

Ольга Романив, семейный психолог:

– Это сложный вопрос, и ответ на него зависит от нескольких факторов, которые стоит принять в расчет. Это, безусловно, личные отношения, дружба, доверие, наличие моральных убеждений, такт и уважение. Отдельно хочется сказать и об уважении к личным границам других людей. Семья друга или подруги – это все-таки зона их ответственности, соответственно, чужие личные границы, которые нужно уважать, нравится вам это или нет.

1. С одной стороны, если вы узнали о измене партнера вашего друга или подруги (то есть имеете неопровержимые доказательства вины), это действительно может вызвать у вас чувство ответственности и желание помочь своему другу/подруге – в буквальном смысле желание открыть глаза на предательство. В этом случае, рассказав о происходящем, вы как бы предоставляете возможность человеку принять решение о своих отношениях на основе полученной информации. В этой ситуации можно рассмотреть и то, что с себя вы ответственность снимаете и перекладываете ее на плечи вашего друга или подруги: теперь вас ничего мучить не будет, зато проблемы начнутся в их семье. Станет ли вам от этого легче? Подумайте.

2. С другой стороны, вы должны учитывать, что ваш друг или подруга, возможно, не хочет об этом знать, потому что это слишком сильно ранит, или человек обо всем прекрасно знает, но не желает рефлексировать на эту тему, обсуждать ее, принимать какое-то решение. Рассказав правду, вы вынуждаете человека принимать решение. И здесь возникает тот же вопрос: станет ли легче от этого вам, что вы усложнили жизнь другу?

3. С третьей стороны, желание донести правду до своего друга или подруги является по сути нарушением личных границ. Такая правда может навредить вашим отношениям. Пара может помириться, а виноватым в их разногласиях и ссорах останетесь вы. Возникает еще один вопрос: готовы ли вы к такому повороту событий?

Если вы все же решили рассказать о происходящем, сделайте это максимально тактично и с уважением к чувствам человека. Если у вас есть только подозрения и нет неоспоримых доказательств измены со стороны второй половины друга или подруги, то лучше вообще не говорить на эту тему. Так как это может привести к недоразумениям, конфликтам и неприятностям, особенно если человек не верит вашим подозрениям или не желает слышать об этом.

Кроме того, если вы расскажете о подозрениях, это может навредить отношениям в этой паре. Даже если подозрения не подтвердятся, это все равно способно привести к недоверию, обидам и растерянности. Хотя, возможно, именно такую цель вы и ставите, так как недолюбливаете партнера своего друга или подруги?

Если вы действительно хотите помочь близкому человеку, то при наличии каких-то разногласий в его союзе (о которых вы доподлинно знаете с его слов), можно порекомендовать обратиться за помощью к семейному психотерапевту. Таким образом, вы и с себя снимите ответственность и другу поможете, не нарушая личных границ и при этом сохраните доверие и дружбу.

«90 женщин из 100 прощают измену и перестают общаться с подругой, рассказавшей об этом инциденте»

Владимир Зуев, семейный психолог:

– Спойлер: измена ужасный урон семье, который не скрыть. Рассмотрим ситуацию с изменой мужа, хотя то же самое можно рассмотреть реверсивно.

Если вы узнали об измене от третьих лиц или каким-то образом стали свидетелем, то вас, скорее всего, начнет мучить чувство вины. Вы будете вновь и вновь анализировать эту ситуацию и чувствовать себя предателем, ведь раньше у вас никогда не было секретов от подруги или друга. Не нужно бояться говорить правду и даже горькую правду близкому человеку. Но есть известная фраза: чужая душа потемки. Как бы хорошо вы ни знали человека, невозможно знать точно, что он думает и какой его мотив. Справедливо и выражение «чужая семья потемки»…

В моей практике я множество раз сталкивался с тем, что супруги в последствии мирились и восстанавливали семью, а человек, который спровоцировал разбирательство, оставался крайним. 90 женщин из 100 прощают измену и перестают общаться с подругой, рассказавшей об этом инциденте.

Что делать?

1. Сначала нужно убедиться, есть ли у вас неопровержимый факт измены. Вы были у постели?

2. То, что вы узнали или увидели, супруги считают изменой? Вы в этом уверены?

3. Есть ли между вами договоренность о том, что при любых обстоятельствах стоит рассказывать об изменах? Если да, то смело действуйте. Но если ваша подруга никогда не просила вас о «спасении», то вы просто нарушаете ее личные границы.

4. Вы точно уверены, что хотите взять на себя роль спасателя, а затем отверженного? Ну, а если готовы и для вас важнее сказать правду «вопреки», действуйте мудро, очень деликатно, филигранно и прямолинейно в приватной и спокойной беседе.

Поговорите в первую очередь с «изменником». Скажите ему, что вы все знаете и планируете сообщить подруге. Дайте ему время самому сказать о случившимся супруге. Зафиксируйте факт и содержание беседы. Помните, что измена – это ужасный урон семье, который не скрыть.

Если он не расскажет, проговорите эту ситуацию сами. При этом оставайтесь близкой подругой, которая поддерживает в любых обстоятельствах.

«Лучшим подходом будет открытый и доверительный разговор с тем, кто изменяет, но без угроз или шантажа»

Антон Орлов, психолог-сексолог, тренер центра семейного и сексуального образования Secrets:

– Когда мы сталкиваемся с изменой близких нам людей, возникают этические вопросы – сообщать об измене или оставить все без комментариев. Рассмотрим несколько ситуаций и возможные решения.

1. Если вы не уверены в измене (когда возникают подозрения, но у вас нет достаточных доказательств). Важно помнить, что без достоверных фактов вы можете нанести непоправимый удар по отношениям.

2. Если ваш друг/подруга изменяет и вы знаете об этом. Вы можете ощущать моральное бремя и желание защитить другого человека от потенциальной боли, однако это тоже может привести к конфликту и обиде. В таких случаях разумно провести балансировку между верой в дружбу и уважении приватности других людей. Лучшим подходом будет открытый и доверительный разговор с тем, кто изменяет, но без угроз или шантажа.

3. Если пара состоит из ваших друзей и один из них изменяет. В этом случае решение зависит от вашей близости с обоими людьми. Разумно будет выбрать общение с тем, кто изменяет, и выразить свою озабоченность и, возможно, предложить поддержку. Однако, вмешиваться в их отношения нужно с большой осторожностью.

4. Если вы уже решили сообщить о измене, потому что вы уверены, что человек готов к такому удару и предпочтет правду, есть несколько способов преподнести информацию.

– Важно найти момент, когда ваш друг (подруга) будет готов(а) к серьезному разговору. Выберите спокойное и приватное место, чтобы обеспечить комфорт и конфиденциальность.

– Выражайте свою заботу. Помните, что ваша роль – быть поддержкой, а не судьей и уж тем более исполнителем наказания. Ответственность за принятие решения и дальнейшие действия должна лежать на самом друге, а не на вас.

– При сообщении об измене старайтесь быть объективными и предоставлять конкретные факты или доказательства, если они у вас есть. Это поможет близкому человеку лучше понять ситуацию и принять осознанное решение.

– После того, как вы сообщили информацию, выразите свою готовность поддержать. Предложите обсудить дальнейшие шаги или просто быть рядом, если человек в этом нуждается.

Важно помнить, что каждая ситуация индивидуальна и решение о том, как преподнести информацию об измене, должно быть основано на знании и понимании вашей дружбы.

Слушайте свое сердце и будьте готовы к тому, что реакция может быть разной. В конечном итоге ваша цель – поддержать близкого человека и помочь ему принять правильное решение. Но не исключайте вероятность, что вы в итоге останетесь «крайним».