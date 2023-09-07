Роды в 16 ради хайпа и недоверие к людям. Как популярные ТВ-шоу разрушают детскую психику и ломают жизни

Так называемые шоу «для домохозяек» приобрели огромную популярность среди всех возрастов – и особенно среди поколения Z. «Мужское/Женское», «Немножко разведены», «Беременна в 16» и «Пацанки» сегодня смотрят многие. Даже не подозревая о том, что они могут спровоцировать комплекс неполноценности и бессознательное подражание. Вместе с психологом Станиславом Самбурским «Газета.Ru» разобралась, почему подобные шоу могут быть опасными.

«Беременна в 16» и подростковые роды ради хайпа

Шоу «Беременна в 16» рассказывает о жизни девушек, которые стали матерями в очень юном возрасте. В передаче они сталкиваются с разными трудностями – это и тяжелые отношения с родителями, и отсутствие финансов, и общественное осуждение, и дилеммы об абортах. Часто мужчины-участники шоу старше забеременевших девушек чуть ли не на 10 лет. А отцы-подростки не могут или не хотят брать на себя ответственность за воспитание ребенка. За этой драмой зрители и наблюдают. В конце шоу, после родов, девушки неизменно дают совет о том, стоит ли рожать в 16 лет (а иногда и младше) и часто буквально рекомендуют это сделать.

При этом любовь молодежи к шоу, по словам бизнес-психолога, клинического психолога «Клиники доктора Аникиной» и автора Дзен-канала «Экологичный психолог» Станислава Самбурского, понятна – оно цепляет своей реалистичностью, драматичностью и эмоциональностью.

«Это шоу хорошо тем, что молодые зрительницы узнают через него о реальных последствиях ранней беременности и получают полезную информацию о сексуальном образовании и контрацепции. Однако также оно может травмировать подростков и молодых, потому что часто создает ложные представления о материнстве, воспитании детей и семейных отношениях.

Например, ситуация, когда девочка, чью историю зритель видел на экране, советует рожать несмотря ни на что, может косвенно влиять на увеличение числа неблагополучных семей. Ведь у рожениц часто нет ни финансов, ни ресурсов воспитывать ребенка. При этом разговоры о контрацепции и секспросвете, как и другие варианты развития событий кроме родов и абортов, в шоу почти не поднимаются — а они есть. Более того, девочки-подростки видят, как родившие в 16 лет становятся знаменитыми и «поднимают» детей на деньги, заработанные на рекламе в своих популярных после шоу соцсетях. Для некоторых это может стать толчком к тому, чтобы прославиться именно так, а в некоторых случаях тем самым сломать жизнь», – рассказал психолог.

Кроме того, «Беременна в 16» может способствовать развитию комплексов неполноценности, вины и стыда у тех, кто уже оказался в подобной ситуации – ведь участниц шоу в интернете часто высмеивают.

«Немножко разведены» и недоверие к партнеру

Скандальный проект «Немножко разведены» дает партнерам, находящимся на грани разрыва, возможность некоторое время пожить с человеком со стороны – его подбирает редакция передачи в соответствии с пожеланиями пары. Зрители же наблюдают, как люди адаптируются к жизни с идеальными незнакомцами, которые ухаживают за ними и часто провоцируют на измену, делая массажи, устраивая свидания и стараясь соблазнить любыми способами. Герои шоу пытаются не поддаться искушению и понять, изжили ли их отношения себя.

«Такое шоу формирует неправильное представление о браке, семье и верности. Молодые люди могут подумать, что обмен партнерами – это нормальная практика, которая не влияет на чувства и отношения. Кроме того, это шоу может спровоцировать агрессию, ревность и недоверие у зрителей, которые видят, как просто партнеры готовы к измене – ведь в шоу такое случается нередко», – заключил эксперт Станислав Самбурский.

«Мужское/женское» и предвзятость к противоположному полу

«Мужское/Женское» главным образом посвящено скандальным историям о проблемах и конфликтах между мужчинами и женщинами. В шоу участвуют эксперты по психологии, сексологии, юриспруденции и другим областям. Они анализируют разные случаи из жизни гостей в студии и дают им советы и рекомендации. Смотря шоу, зрители могут наслаждаться драмой, сплетнями и интригами, которые разворачиваются на экране: «неуправляемые» герои шоу рассказывают шокирующие подробности личной жизни. Там и женщины с 11 детьми ищут родителей своим детям, рожденным непонятно от кого, и поедатели собак, и изнасилования.

«Это шоу может быть опасно для подростковой психики из-за ярких баталий и часто унижений мужского, а чаще всего женского достоинства. Например, когда ведущий в открытую говорит «все бабы дуры». Это может формировать негативное отношение к противоположному полу. Асоциальные герои же могут подавать негативные примеры поведения и общения, внушать им страх или недоверие не только к браку и семье, но и к людям в целом», – рассказал клинический психолог Самбурский.

«Пацанки» и дискриминация

Шоу «Пацанки» преследует благую цель – нескольким девушкам из неблагополучных семей дается шанс изменить себя и свою жизнь под руководством опытных наставников и превратиться из «пацанок» в «леди». Они проходят разные испытания, связанные с образованием, работой, культурой и этикетом.

«Зрители «залипают» на это шоу, потому что оно цепляет нарочито вызывающим поведением участниц – они дерутся, литрами заливают в себя алкоголь и курят. В каждой серии есть возможность и посмеяться над неуклюжими попытками героинь адаптироваться к новой среде, и увидеть контраст между разными слоями общества. Вот только также это шоу способствует формированию и укреплению стереотипов, предрассудков и дискриминации по отношению к людям из так называемых групп социального риска. Где они предстают варварами, напрочь лишенными всякой морали», – сообщил психолог Станислав Самбурский.

Более того, просмотр шоу может вызывать у подростков из неблагополучных семей чувство недовольства своим положением, зависть к более успешным и удачливым людям. Провоцируя еще и подражательство оторвам-героиням, и стремление попасть в шоу.

«Часто судьбы «пацанок» после шоу совсем не меняются. Некоторые из них оказываются замешанными в драках, включая поножовщину, их замечают за употреблением наркотиков и алкоголя. Что укрепляет мнение о том, что «такие люди не меняются». Однако даже при таком образе жизни у них остаются поклонники, что тоже способствует подражательству. Дети могут думать что-то в духе «она живет так и с ней все нормально, она известная и крутая», – предостерегает эксперт.