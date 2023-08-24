Сперма в бургере, обстрел фекалиями и скибиди-туалеты. Что на самом деле смотрят дети в интернете

«Туалетный» контент
Одним из самых популярных развлечений среди детей сегодня являются всевозможные ролики со скибиди-туалетами. Эти видео завирусились в Shorts и TikTok. Там анимированные головы вылезают из унитаза и с пугающей гримасой начинают петь песню «Biser King – Dom Dom Yes Yes». Однако все это не просто одноразовый мем, а целый сериал, загруженный на YouTube в формате Shorts, все вышедшие серии которого неизменно набирают десятки миллионов просмотров.
Если в первых эпизодах сериала мы видим унитазы с торчащими головами разных людей — именно они называются скибиди-туалетами, которые только и делают, что ездят по городу, то в какой-то момент все меняется и они перестают быть безобидными.
Так, в одном из эпизодов туалеты начинают давить прохожих на улицах, где люди по размеру всегда в несколько раз меньше унитазов, а затем и вовсе принимаются обращать прохожих в себе подобных.
В следующих сериях между туалетами и людьми начинается война — они прилетают с неба под руководством босса, а люди сбивают их танками, вертолетами и другой бронетехникой. Справиться с ними сложно — оружие против них не работает, но люди находят способ — просто нажимают кнопку смыва. После этого на человека набрасывается кучка других унитазов и приходится сражаться с ними.
По мере развития сюжета появляются и люди с человеческим телом и камерой видеонаблюдения вместо головы. Они тоже сражаются со скибиди-туалетами, вроде как прибыли на Землю ради этого. Позднее мы видим еще одну расу персонажей — людей с музыкальными колонками вместо головы. Вместе с камероголовыми они начинают борьбу с унитазами. Кто победит, пока неизвестно — сериал не закончен.
У детей эти ролики пользуются популярностью. Они смотрят не только сериал, но и разборы с теориями о том, кто одержит верх в войне, играют за скибиди-туалеты в Minecarft и наизусть знают песню, которую поют унитазы.
Это не единственный странный и очень популярный детский контент. Младшие школьники смотрят скетчи с людьми, переодетыми в низкобюджетные костюмы героев популярных персонажей масскультуры. Таких, например, как Элизабет из «Холодного сердца», Гарри Поттер, Барби, Железный человек, Халк и Человек-паук. Все бы ничего, если бы не сценарии скетчей. Там можно увидеть и расследования по делу оставленных посреди гостиной фекалий, и Халка, который, сражаясь с Человеком-пауком, отбрасывает его в сторону зелеными газами из прямой кишки. Эти ролики тоже набирают миллионы просмотров.
Кстати, подобные видео снимают для детей и без переодеваний. Так, на канале «LTV NERF WAR» на 1,2 млн просмотров «залетело» видео из крытого городского бассейна, в котором девушка испражняется сладостями, а потом продает их двум молодым людям. Они скупают весь товар, а вскоре один из них замечает, как именно были произведены сладости, и идет к своему другу, чтобы об этом сказать. Вместе они гонятся за девушкой, чтобы ее, видимо, отругать, а она как в «Скуби-Ду» притворяется статуей и, пока они смотрят по сторонам, ударяет по голове то одного, то другого дубинкой. Парни думают, что получили удары друг от друга и начинают драться, а девушка в это время убегает.
Когда молодые люди это обнаруживают, начинается погоня. Тогда девушка выдает из заднего прохода огромный игрушечный пистолет и стреляет из него в преследователей, которые отнимают такое же оружие у прохожего. Затем происходит перестрелка, в которой девушка побеждает, после чего избивает еще и прохожего.
Кстати, на этом же канале есть видео, где три девушки «обстреливают» фекалиями мужчин прямо из ягодиц.
Мультики, какими они никогда не были
Помимо обычных мультфильмов, интересует современных детей и их иная интерпретация. Интернет переполняют ролики с переозвученными диалогами из анимационных лент или сделанные блогерами ролики с известными персонажами.
Например, на канале «Детские мультфильмы» почти 2 млн просмотров набрал ролик «У Пепи закончилась туалетная бумага». Видео начинается с того, что известная Свинка Пеппа сидит на унитазе и поет песню с такими строчками: «В туалете я сижу и тихонько какаю, сейчас попку подотру и куда-то побегу». Прерывается исполнение, когда Пеппа понимает, что туалетная бумага закончилась. Она пытается позвать маму, однако ее нет дома. Брат отказывается принести бумагу, потому что несколько дней назад Пеппа не поделилась с ним конфеткой. Папа принести бумагу тоже не может, потому что смотрит телевизор и не слышит. В следующей сцене Пеппа выходит в гостиную в испачканном фекалиями платье, которое использовала вместо бумаги.
Популярен сегодня и формат RYTP или «пупы» — когда с помощью монтажа в речь героев «Смешариков», «Фиксиков», «Лунтика», «Барбоскиных» и других мультиков добавляют матерные слова, а посреди эпизода вставляются известные мемы. Так смысл переиначивается, и обычная серия мультфильма превращается в «кек». Подобные ролики набирают миллионы просмотров на разных каналах.
«Взрослые» шоу и треш-блогеры
Становится все популярнее среди школьников и контент, явно нацеленный на аудиторию 18+. Например, канал «КЛИККЛАК» и шоу «ЧБД», а также различные Telegram-каналы таких треш-блогеров, как Юля Финесс и Сплитика.
Что касается «КЛИККЛАКа», наиболее популярны среди детей на канале «Зашкварные истории», которые с некоторых пор перестали выходить, однако не потеряли актуальность. Нынешние школьники не против посмотреть и старые серии.
Ведущие шоу приглашают несколько звездных гостей, которые вспоминают свои постыдные истории из жизни, совсем, конечно, не детские: кого-то из гостей застали за мастурбацией, кто-то рассказывал неловкие истории про секс, кто-то самопроизвольно испражнился в неподходящее время и в ненужном месте.
Второй популярный среди детей формат — на канале «Кажется, нащупал». Это шоу не такое «распущенное», как предыдущее, — приглашенные звезды должны опустить руку в коробку и понять, что внутри. Однако и то, и другое шоу изобилует матом, упоминанием секса, наркотиков, алкоголя и курения.
Похожее происходит и в популярном у детей шоу «ЧБД», или «Что было дальше». Там четверо комиков и один ведущий должны угадать концовку истории, которую им рассказывает звездный гость. По ходу рассказа комики постоянно перебивают звезд и крайне агрессивно над ними шутят.
Если говорить о треш-блогерах из Telegram — самой «отбитой» из них до недавних пор была Юля Финесс — «солевая» наркоманка из Пензы, которая в своих «кружочках» постоянно демонстрировала обнаженное тело, распущенный и разгульный образ жизни, употребление наркотиков, агрессию (девушка бегала с ножом за друзьями, нападала на прохожих и даже нарывалась на арест). Сейчас она не выходит на связь с подписчиками и находится в рехабе.
Блогерша Сплитика в свою очередь демонстрирует на своем канале не столько девиантное поведение, сколько шок-контент. Например, в своих «кружочках» она облизывала прокладки и ела бургер со спермой.
Кровавые летсплеи
Летсплей — пожалуй, самый невинный из уже упомянутых примеров контент, который смотрят дети. Однако ролики с прохождением видеоигр в большинстве своем имеют довольно опасное для младших школьников содержание.
В основном на стримах блогеры проходят триллеры или хорроры. Они держат в постоянном напряжении и изобилуют скримерами (внезапно появляющийся страшный кадр), с которых часто начинаются такие видео. В них тоже часто присутствуют шутки ниже пояса и нецензурная брань.
При этом крупных блогеров, у кого перед роликами высвечивается плашка «не рекомендуется для просмотра лицам младше 16 лет», — единицы. Остальные ограничения не ставят, а дети с радостью смотрят «проходки» пугающей даже взрослых FNaF с аниматрониками с огромными зубами во все лицо и горящими глазами и другие ужасающие игры.