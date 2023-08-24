Сперма в бургере, обстрел фекалиями и скибиди-туалеты. Что на самом деле смотрят дети в интернете

По данным «Лаборатории Касперского» на 2022 год, у 88% российских детей в возрасте от 7 до 10 лет есть собственный смартфон или планшет. 71% школьников используют гаджеты для просмотра видео. Хотя чаще всего в сети их интересует безопасный развлекательный и познавательный контент, все они как минимум несколько раз в неделю натыкаются или намеренно ищут в сети разного рода треш-ролики и стримы. «Газета.Ru» ценой собственной психики выяснила, что смотрят дети в интернете и почему это может быть опасно.

«Туалетный» контент

Одним из самых популярных развлечений среди детей сегодня являются всевозможные ролики со скибиди-туалетами. Эти видео завирусились в Shorts и TikTok. Там анимированные головы вылезают из унитаза и с пугающей гримасой начинают петь песню «Biser King – Dom Dom Yes Yes». Однако все это не просто одноразовый мем, а целый сериал, загруженный на YouTube в формате Shorts, все вышедшие серии которого неизменно набирают десятки миллионов просмотров.

Если в первых эпизодах сериала мы видим унитазы с торчащими головами разных людей — именно они называются скибиди-туалетами, которые только и делают, что ездят по городу, то в какой-то момент все меняется и они перестают быть безобидными.

Так, в одном из эпизодов туалеты начинают давить прохожих на улицах, где люди по размеру всегда в несколько раз меньше унитазов, а затем и вовсе принимаются обращать прохожих в себе подобных.

В следующих сериях между туалетами и людьми начинается война — они прилетают с неба под руководством босса, а люди сбивают их танками, вертолетами и другой бронетехникой. Справиться с ними сложно — оружие против них не работает, но люди находят способ — просто нажимают кнопку смыва. После этого на человека набрасывается кучка других унитазов и приходится сражаться с ними.

По мере развития сюжета появляются и люди с человеческим телом и камерой видеонаблюдения вместо головы. Они тоже сражаются со скибиди-туалетами, вроде как прибыли на Землю ради этого. Позднее мы видим еще одну расу персонажей — людей с музыкальными колонками вместо головы. Вместе с камероголовыми они начинают борьбу с унитазами. Кто победит, пока неизвестно — сериал не закончен.

У детей эти ролики пользуются популярностью. Они смотрят не только сериал, но и разборы с теориями о том, кто одержит верх в войне, играют за скибиди-туалеты в Minecarft и наизусть знают песню, которую поют унитазы.

Это не единственный странный и очень популярный детский контент. Младшие школьники смотрят скетчи с людьми, переодетыми в низкобюджетные костюмы героев популярных персонажей масскультуры. Таких, например, как Элизабет из «Холодного сердца», Гарри Поттер, Барби, Железный человек, Халк и Человек-паук. Все бы ничего, если бы не сценарии скетчей. Там можно увидеть и расследования по делу оставленных посреди гостиной фекалий, и Халка, который, сражаясь с Человеком-пауком, отбрасывает его в сторону зелеными газами из прямой кишки. Эти ролики тоже набирают миллионы просмотров.

Кстати, подобные видео снимают для детей и без переодеваний. Так, на канале «LTV NERF WAR» на 1,2 млн просмотров «залетело» видео из крытого городского бассейна, в котором девушка испражняется сладостями, а потом продает их двум молодым людям. Они скупают весь товар, а вскоре один из них замечает, как именно были произведены сладости, и идет к своему другу, чтобы об этом сказать. Вместе они гонятся за девушкой, чтобы ее, видимо, отругать, а она как в «Скуби-Ду» притворяется статуей и, пока они смотрят по сторонам, ударяет по голове то одного, то другого дубинкой. Парни думают, что получили удары друг от друга и начинают драться, а девушка в это время убегает.

Когда молодые люди это обнаруживают, начинается погоня. Тогда девушка выдает из заднего прохода огромный игрушечный пистолет и стреляет из него в преследователей, которые отнимают такое же оружие у прохожего. Затем происходит перестрелка, в которой девушка побеждает, после чего избивает еще и прохожего.

Кстати, на этом же канале есть видео, где три девушки «обстреливают» фекалиями мужчин прямо из ягодиц.

В таких роликах могут присутствовать кровь, гниль, экскременты, мертвые животные и другие отвратительные объекты. И, конечно, чаще всего это театральная атрибутика, однако поедание блогером эклера «с калом» может серьезно повредить психическому здоровью детей. Это может нарушить восприятие ребенком реальности и своих эмоций. Дети могут потерять чувство границ и нормы, а также уважение к своей и чужой жизни, к собственному телу. Дети могут стать более агрессивными, апатичными, а еще зависимыми от треш-контента. Станислав Самбурский Бизнес-психолог, клинический психолог Клиники доктора Аникиной и автор дзен-канала «Экологичный психолог»

Мультики, какими они никогда не были

Помимо обычных мультфильмов, интересует современных детей и их иная интерпретация. Интернет переполняют ролики с переозвученными диалогами из анимационных лент или сделанные блогерами ролики с известными персонажами.

Например, на канале «Детские мультфильмы» почти 2 млн просмотров набрал ролик «У Пепи закончилась туалетная бумага». Видео начинается с того, что известная Свинка Пеппа сидит на унитазе и поет песню с такими строчками: «В туалете я сижу и тихонько какаю, сейчас попку подотру и куда-то побегу». Прерывается исполнение, когда Пеппа понимает, что туалетная бумага закончилась. Она пытается позвать маму, однако ее нет дома. Брат отказывается принести бумагу, потому что несколько дней назад Пеппа не поделилась с ним конфеткой. Папа принести бумагу тоже не может, потому что смотрит телевизор и не слышит. В следующей сцене Пеппа выходит в гостиную в испачканном фекалиями платье, которое использовала вместо бумаги.

Популярен сегодня и формат RYTP или «пупы» — когда с помощью монтажа в речь героев «Смешариков», «Фиксиков», «Лунтика», «Барбоскиных» и других мультиков добавляют матерные слова, а посреди эпизода вставляются известные мемы. Так смысл переиначивается, и обычная серия мультфильма превращается в «кек». Подобные ролики набирают миллионы просмотров на разных каналах.

Смотря такие извращенные варианты любимых мультфильмов, ребенок не будет понимать, что произошла подмена понятий и может невольно начать подражать поведению персонажей и повторять за ними плохие слова. Ведь ребенок впитывает все новое как губка и не понимает, что делает что-то плохое. Тем более даже мама «Смешариков» смотреть всегда разрешала. Значит, ничего плохого, думает ребенок, в таком варианте сериала нет. И это, не говоря уже о том, что светлые ассоциации с мультфильмом и все хорошее, чему он мог научить или научил, напрочь стираются, оставляя после себя только грязь. Станислав Самбурский Бизнес-психолог, клинический психолог Клиники доктора Аникиной и автор дзен-канала «Экологичный психолог»

«Взрослые» шоу и треш-блогеры

Становится все популярнее среди школьников и контент, явно нацеленный на аудиторию 18+. Например, канал «КЛИККЛАК» и шоу «ЧБД», а также различные Telegram-каналы таких треш-блогеров, как Юля Финесс и Сплитика.

Что касается «КЛИККЛАКа», наиболее популярны среди детей на канале «Зашкварные истории», которые с некоторых пор перестали выходить, однако не потеряли актуальность. Нынешние школьники не против посмотреть и старые серии.

Ведущие шоу приглашают несколько звездных гостей, которые вспоминают свои постыдные истории из жизни, совсем, конечно, не детские: кого-то из гостей застали за мастурбацией, кто-то рассказывал неловкие истории про секс, кто-то самопроизвольно испражнился в неподходящее время и в ненужном месте.

Второй популярный среди детей формат — на канале «Кажется, нащупал». Это шоу не такое «распущенное», как предыдущее, — приглашенные звезды должны опустить руку в коробку и понять, что внутри. Однако и то, и другое шоу изобилует матом, упоминанием секса, наркотиков, алкоголя и курения.

Похожее происходит и в популярном у детей шоу «ЧБД», или «Что было дальше». Там четверо комиков и один ведущий должны угадать концовку истории, которую им рассказывает звездный гость. По ходу рассказа комики постоянно перебивают звезд и крайне агрессивно над ними шутят.

Если говорить о треш-блогерах из Telegram — самой «отбитой» из них до недавних пор была Юля Финесс — «солевая» наркоманка из Пензы, которая в своих «кружочках» постоянно демонстрировала обнаженное тело, распущенный и разгульный образ жизни, употребление наркотиков, агрессию (девушка бегала с ножом за друзьями, нападала на прохожих и даже нарывалась на арест). Сейчас она не выходит на связь с подписчиками и находится в рехабе.

Блогерша Сплитика в свою очередь демонстрирует на своем канале не столько девиантное поведение, сколько шок-контент. Например, в своих «кружочках» она облизывала прокладки и ела бургер со спермой.

Взрослые шоу, где блогеры обсуждают типично взрослые темы, смотреть детям, конечно, нельзя. Причем это касается не только нецензурной лексики, которую дети точно будут повторять, даже не понимая значения, но и социальных и политических дискуссий и других тем, которые могут быть сложными или спорными для ребенка. Что касается разговоров о сексе – они должны соответствовать уровню психологической зрелости. В противном случае может возникнуть нездоровое любопытство и активный интерес к сексу раньше, чем нужно. Если говорить о блогерах, которые демонстрируют антисоциальное поведение и нарушение закона, такой контент может привести к подражанию. Так у детей возникнет желание протестовать, свойственное детскому возрасту, и совершать асоциальные поступки, напоказ пренебрегая общественной моралью. Станислав Самбурский Бизнес-психолог, клинический психолог Клиники доктора Аникиной и автор дзен-канала «Экологичный психолог»

Кровавые летсплеи

Летсплей — пожалуй, самый невинный из уже упомянутых примеров контент, который смотрят дети. Однако ролики с прохождением видеоигр в большинстве своем имеют довольно опасное для младших школьников содержание.

В основном на стримах блогеры проходят триллеры или хорроры. Они держат в постоянном напряжении и изобилуют скримерами (внезапно появляющийся страшный кадр), с которых часто начинаются такие видео. В них тоже часто присутствуют шутки ниже пояса и нецензурная брань.

При этом крупных блогеров, у кого перед роликами высвечивается плашка «не рекомендуется для просмотра лицам младше 16 лет», — единицы. Остальные ограничения не ставят, а дети с радостью смотрят «проходки» пугающей даже взрослых FNaF с аниматрониками с огромными зубами во все лицо и горящими глазами и другие ужасающие игры.