В России родился первый панденок. Как Жуи и Диндин нашли любовь в Московском зоопарке

У переданных Китаем Москве больших панд Жуи и Диндин родился детеныш. Это первый в истории панденок, родившийся на территории России.
Малыш весит сейчас около 150 граммов. Пол пока неизвестен.
«Наша Диндин проявила большую заботу и сразу приняла малыша. За самкой круглосуточно наблюдают и берут все необходимые анализы», — рассказали в Московском зоопарке.
«Это уникальное и очень редкое событие — результат слаженной работы наших специалистов и китайских коллег. Панды — национальный символ и достояние Поднебесной. <...>Передача животных в другую страну — знак большого доверия», — написал в Telegram мэр Москвы Сергей Собянин.
К настоящему моменту популяция больших панд достигает почти 2600 особей, из которых около 1900 живут в дикой природе.
Молодые родители в Москве недавно
Панды Жуи и Диндин приехали в Москву в 2019 году, напомнил Собянин. Животных передали в зоопарк российской столицы в честь 70-летия установления дипломатических отношений между Россией и Китаем. Самцу Жуи тогда было всего три года, а самке Диндин — два.
Сотрудники Московского зоопарка несколько месяцев стажировались в китайском питомнике панд, чтобы научиться правильно ухаживать за ними. Вольерный комплекс, в котором поселили панд, к их приезду полностью обновили. Бамбук, которым кормят животных, специально доставляют из Китая.
Познакомить Жуи и Диндин специалисты решились только этой весной. Особенность размножения панд в том, что возможность заберементь у самки есть всего несколько дней в году. За недолгие три дня овуляции панд помещали в одно помещение четыре раза.
«Встреча началась с игры, панды ходили друг за другом, кувыркались. Через некоторое время приступили к попыткам спариться», — рассказали зоологи.
В итоге все получилось: Диндин забеременела с первого раза.
Жуи и Диндин стали довольно молодыми родителями, им всего семь и шесть лет соответственно. При этом средний возраст для появления потомства — 8-10 лет.
«Получить потомство панд невероятно сложно. Рождение детенышей — это одновременно и большая удача, и результат долгой и кропотливой работы», — подытожил Собянин.
Фауна Китая
Павильон «Фауна Китая» в Московском зоопарке открыли весной 2019 года. На церемонии присутствовали президент России Владимир Путин и его китайский коллега Си Цзиньпин.
Все панды мира (как рожденные в дикой природе, так и рожденные в неволе) являются собственностью Китая. Зоопарки не могут купить панду, но могут взять на временное содержание. Жуи и Диндин тоже живут в Москве временно и, когда 15-летняя «командировка» закончится, вернутся к себе на родину.
Средняя продолжительность жизни большой панды в дикой природе — 20 лет, в зоопарках они обычно доживают до 25 лет.