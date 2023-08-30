В России родился первый панденок. Как Жуи и Диндин нашли любовь в Московском зоопарке

У самца Жуи и самки Диндин из Московского зоопарка родился малыш. Панденок весит всего 150 граммов, его пол пока неизвестен. Он стал первым в истории детенышем большой панды, родившимся в России. Его родители несколько лет назад прилетели из Китая: их передали Московскому зоопарку в честь 70-летия установления дипломатических отношений между Москвой и Пекином. Все это время панды не были знакомы друг с другом и встретились лишь этой весной. На зачатие у молодой пары было всего три дня. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

У переданных Китаем Москве больших панд Жуи и Диндин родился детеныш. Это первый в истории панденок, родившийся на территории России.

Малыш весит сейчас около 150 граммов. Пол пока неизвестен.

«Наша Диндин проявила большую заботу и сразу приняла малыша. За самкой круглосуточно наблюдают и берут все необходимые анализы», — рассказали в Московском зоопарке.

«Это уникальное и очень редкое событие — результат слаженной работы наших специалистов и китайских коллег. Панды — национальный символ и достояние Поднебесной. <...>Передача животных в другую страну — знак большого доверия», — написал в Telegram мэр Москвы Сергей Собянин.

К настоящему моменту популяция больших панд достигает почти 2600 особей, из которых около 1900 живут в дикой природе.

Молодые родители в Москве недавно

Панды Жуи и Диндин приехали в Москву в 2019 году, напомнил Собянин. Животных передали в зоопарк российской столицы в честь 70-летия установления дипломатических отношений между Россией и Китаем. Самцу Жуи тогда было всего три года, а самке Диндин — два.

Сотрудники Московского зоопарка несколько месяцев стажировались в китайском питомнике панд, чтобы научиться правильно ухаживать за ними. Вольерный комплекс, в котором поселили панд, к их приезду полностью обновили. Бамбук, которым кормят животных, специально доставляют из Китая.

Познакомить Жуи и Диндин специалисты решились только этой весной. Особенность размножения панд в том, что возможность заберементь у самки есть всего несколько дней в году. За недолгие три дня овуляции панд помещали в одно помещение четыре раза.

«Встреча началась с игры, панды ходили друг за другом, кувыркались. Через некоторое время приступили к попыткам спариться», — рассказали зоологи.

В итоге все получилось: Диндин забеременела с первого раза.

Жуи и Диндин стали довольно молодыми родителями, им всего семь и шесть лет соответственно. При этом средний возраст для появления потомства — 8-10 лет.

«Получить потомство панд невероятно сложно. Рождение детенышей — это одновременно и большая удача, и результат долгой и кропотливой работы», — подытожил Собянин.

Фауна Китая

Павильон «Фауна Китая» в Московском зоопарке открыли весной 2019 года. На церемонии присутствовали президент России Владимир Путин и его китайский коллега Си Цзиньпин.

Все панды мира (как рожденные в дикой природе, так и рожденные в неволе) являются собственностью Китая. Зоопарки не могут купить панду, но могут взять на временное содержание. Жуи и Диндин тоже живут в Москве временно и, когда 15-летняя «командировка» закончится, вернутся к себе на родину.

Средняя продолжительность жизни большой панды в дикой природе — 20 лет, в зоопарках они обычно доживают до 25 лет.