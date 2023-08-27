СК подтвердил гибель Евгения Пригожина в авиакатастрофе под Тверью

Все 10 погибших при крушении самолета Embraer-135 (EBM-135BJ) в Тверской области 23 августа опознаны, сообщил Следственный комитет. Помимо Евгения Пригожина, на борту был командир «Вагнера» Дмитрий Уткин и другие участники ЧВК. Что известно о погибших — в материале «Газеты.Ru».

Все погибшие при крушении самолета бизнесмена и основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина Embraer-135 в Тверской области опознаны, личности погибших совпадают со списком пассажиров. Об этом сообщил Следственный комитет России.

«В рамках уголовного дела о крушении самолета в Тверской области завершено проведение молекулярно-генетических экспертиз. По их результатам, личности всех 10 погибших установлены. Они соответствуют списку, заявленному в полетном листе»,

— говорится в сообщении СК.

23 августа, спустя несколько часов после крушения, Росавиация обнародовала список пассажиров Embraer:

— Глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.

— Командир ЧВК «Вагнер» Дмитрий Уткин.

— Сергей Пропустин — внесен в базу данных украинского сайта «Миротворец» как разведчик-гранатометчик, воевавший в составе ЧВК; ряд СМИ сообщал, что он был начальником личной охраны Пригожина.

— Евгений Макарян — внесен в базу данных «Миротворца» как боец ЧВК.

— Александр Тотмин — по данным «Миротворца», участвовал в военных действиях в Судане; по данным портала ngs.ru, был телохранителем Пригожина.

— Валерий Чекалов — по данным системы СПАРК, являлся гендиректором ЗАО «Нева», куда входила фирма «Евро полис», связанная с Пригожиным. «Евро полис» находится под санкциями ЕС, в обосновании Брюсселя говорилось, что она связана с ЧВК «Вагнер». Сам Чекалов в июле подпал под санкции Минюста США за связи с Пригожиным.

— Николай Матусеев – по данным Telegram-канала SHOT, один из бойцов «Вагнера»; участвовал в боях в Сирии.

— Алексей Левшин — командир воздушного судна.

— Рустам Каримов — второй пилот.

— Кристина Распопова — бортпроводница.

Бизнес-джет Embraer-135 разбился в Тверской области вечером 23 августа. Он летел из Москвы в Санкт-Петербург. Следственный комитет возбудил уголовное дело по ст. 263 УК (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта). Следствие рассматривает разные версии крушения, в том числе о «внешнем воздействии».

Авиакатастрофа произошла ровно через два месяца после обвинений Пригожина в адрес Минобороны РФ о якобы ударе по лагерю «вагнеровцев». Минобороны отвергло обвинения. На следующий день, 24 июня, ЧВК «Вагнер» заняли центр Ростова-на-Дону и штаб Южного военного округа, а затем выдвинулись в сторону Москвы. Пригожин назвал эти действия «маршем справедливости» и заявил, что ЧВК не дошли до столицы 200 км. По пути следования «Вагнера» региональные власти перекапывали дороги, а в Москве устанавливались блок-посты. Путин сравнил действия Пригожина с ударом в спину, заявив, что «к измене привели непомерные амбиции и личные интересы».

Москва и Минск — о гибели Пригожина

25 августа Москва и Минск отвергли слухи о причастности руководства России к крушению самолета. Об этом писали западные СМИ, утверждавшие, что катастрофа с Embraer-135 якобы была в интересах Кремля и могла быть «местью» за мятеж.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что вокруг темы с крушением самолета слишком много спекуляций, и необходимо дождаться фактов. На просьбу журналистов прокомментировать версию о причастности Кремля к падению самолета и о том, что это было убийство, Песков ответил, что «все это ложь».

«На Западе все эти спекуляции подаются с известного угла <...>. Все это ложь абсолютно. Здесь, конечно, освещая эту проблематику, нужно все-таки исключительно основываться на фактах. Их пока немного, потому что их еще предстоит выяснить в ходе следственных действий, которые сейчас выполняются. Вчера президент сказал, что именно ждет результатов следствия», — подчеркнул он.

Затем президент Белоруссии Александр Лукашенко сделал ряд заявлений касательно гибели бизнесмена и участников ЧВК. Так, он заявил, что Евгений Пригожин не просил для себя гарантий безопасности, а Лукашенко «и не должен обеспечивать безопасность Пригожина», передает «БелТА».

По его словам, он дважды обсуждал с Пригожиным вопросы безопасности. В связи с этим он воспроизвел свой разговор с бизнесменом, который состоялся во время похода ЧВК «Вагнер» на Москву:

«Я ему говорю: «Жень, ты понимаешь, ты погубишь людей и сам погибнешь?» В пылу этот человек (только с фронта): «Черт с ним, погибну!» Я ему говорю: «Жень, я сейчас тебе вышлю веревку и кусок мыла» — «Не, не, не. Я так не хочу. Я героем погибну». Вот первый разговор шел».

Второй разговор на эту тему был, когда Пригожин с командиром ЧВК «Вагнер» Дмитрием Уткиным приехал к белорусскому президенту (Лукашенко не назвал дату). «Я категорически их обоих предупредил: «Ребята, смотрите», — рассказал Лукашенко.

27 июня Лукашенко также воспроизводил диалог с Пригожиным во время мятежа. Тогда белорусский президент заявил Пригожину: «Это — гарантия <...> Вплоть до того, что я выведу тебя в Беларусь и гарантирую тебе полную безопасность. И твоим ребятам, которые вот сюда продвинулись этой колонной».

Говоря о дальнейшей судьбе ЧВК в Белоруссии, президент заявил, что они с Пригожиным «выстроили систему», как будет располагаться в стране контингент компании. По его словам, в ближайшие дни «все будут здесь, до 10 тыс. человек», а сейчас «нет необходимости» их тут держать. «Поэтому никуда они не бегут. Столько, сколько нам надо и этому подразделению, они будут у нас жить и работать», — заключил президент.