Ресторатор, вербовщик зэков, мятежник. Кем был Евгений Пригожин

Вечером 23 августа самолет, на борту которого был основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, потерпел крушение в Тверской области. О том, что бизнесмен значился среди пассажиров, заявила Росавиация. Чуть позже о гибели Пригожина официально заявил председатель запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Информацию также подтвердили источники «Фонтанки» и близкий к ЧВК Telegram-канал Grey Zone. «Газета.Ru» вспоминает, чем был известен бизнесмен Евгений Пригожин на данный момент.

Детство и юность в Ленинграде

Евгений Пригожин родился в Ленинграде в 1961 году. С раннего детства занимался спортом, учился в спортшколе, его отчимом был тренер по лыжному спорту Самуил Жаркой. Несмотря на вполне благополучную семью, уже в 18 лет был арестован за кражу и получил два года тюрьмы.

Практически сразу после освобождения получил второй срок: в 1981-м Ждановский суд приговорил его к 13 годам лишения свободы по статьям УК РСФСР «кража», «разбой», «мошенничество» и «вовлечение несовершеннолетнего в преступную деятельность».

В 1990-м Пригожина помиловали. Выйдя из тюрьмы, он организовал в Ленинграде сеть по продаже хот-догов.

У Пригожина трое детей — сын Павел и дочери Полина и Вероника.

Повар для элиты и детей

После того как торговля хот-догами пошла в гору, бизнесмен открыл бар-магазин «Винный клуб» на Васильевском острове, затем – элитный ресторан «Старая таможня» в здании Зоологического института РАН.

В 1996 году Пригожин открывает компанию «Конкорд Кейтеринг».

Весной 1998 года в Петербурге распахивает двери ресторан «New Island». В 2001-м в новом ресторане Пригожина устраивают ужин для президентов России и Франции Владимира Путина и Жака Ширака.

В 2002 году Пригожин запускает сеть быстрого питания «Блин! Дональтс». На открытие одной из точек рядовой городской блинной приезжают губернатор Санкт-Петербурга Владимир Яковлев и президент Чили Рикардо Лагос.

В 2009 году бизнесмен открывает ресторан в Доме правительства РФ. С 2011-го «Конкорд» начинает обслуживать московские школы.

С середины 2010-го компании Пригожина начинают сотрудничество с Минобороны РФ. Как подсчитывал РБК, в 2015 году структуры предпринимателя получили контракты с оборонным ведомством на услуги кейтеринга, уборки и строительства на 68,6 млрд рублей.

«Фабрика троллей»

В 2013 году в прессе стала широко освещаться деятельность находящейся в Петербурге «фабрики троллей», якобы принадлежащей Пригожину. «Агентство интернет-исследований», работавшее по адресу: улица Савушкина, 55, занималось распространением в медиа различной информации в интересах заказчиков. В мае-июне 2014 года заработало «Федеральное агентство новостей», которое также связывали с владельцем «Конкорда».

В 2018 году США заявили, что «фабрика» активно вмешивалась в президентские выборы 2016 года, на которых победил Дональд Трамп. По версии американского Минюста, сотрудники петербургского агентства развернули кампанию в соцсетях по дезинформации американцев. В 2022-м Вашингтон даже объявил награду в $10 млн за информацию о «фабрике троллей».

Пригожин также был одним из организаторов съемок документального фильма о политической оппозиции «Анатомия протеста», в котором деятельность протестных политиков подвергалась резкой критике.

О ЧВК

Одно из самых известных детищ Пригожина — частная военная компания «Вагнер», основанная в 2014 году. Официально связь с ней Пригожин признал только осенью 2022-го. В заявлении бизнесмена, распространенном через пресс-службу «Конкорда», говорилось, что весной 2014 года он решил собрать группу патриотов, которая поедет «защищать русских на Украине».

В 2014 — 2015 годах ЧВК участвовала в столкновениях в Донбассе, а с осени 2015-го также принимала участие в сирийской кампании, в том числе — в освобождении Пальмиры.

Летом 2022 года в интернете стали распространяться видеозаписи, на которых «человек, похожий на Пригожина», проводит собрания в российских пенитенциарных учреждениях, приглашая заключенных принять участие в СВО в составе «Вагнера». Тем, кто проявит себя в бою, но не погибнет, обещали освобождение. Новость о вербовке зэков была неоднозначно встречена общественностью. Сам Пригожин в ответ на критику предлагал оппонентам «отправить на фронт своих детей».

«Те, кто не хотят, чтобы воевали ЧВК, заключенные, кто рассуждает на эту тему, кто ничего не хочет делать и в принципе кому эта тема не нравится, детей своих на фронт отправьте. Либо ЧВК и зэки, либо ваши дети — решайте сами», — заявлял он.

По оценке основателя «Вагнера» на конец мая 2023 года, в ЧВК были завербованы 50 тыс. заключенных. Около 20% из них погибли. «Приблизительно еще 20% — это раненые и те, кто имеют ранения, которые не дают возможность от трех месяцев выполнять боевые задачи», — отмечал Пригожин.

Мятеж

С конца 2022 года Пригожин запомнился активными требованиями боеприпасов для ЧВК «Вагнер». В июне он заявил, что выступает против приказа Минобороны, согласно которому все добровольцы должны подписать контракт с ведомством.

Вечером 23 июня Пригожин заявил о ракетном ударе по тыловым лагерям ЧВК. Бойцы «Вагнера» пересекли границу, установили контроль над военными объектами в Ростове-на-Дону и зашли вместе с военной техникой и вооружением в несколько российских регионов. Основатель ЧВК называл свои действия «маршем справедливости».

Ситуацию урегулировали в течение суток при посредничестве президента Белоруссии Александра Лукашенко. «Вагнеровцы» ушли в тыловые лагеря, глава ЧВК выехал в Белоруссию. Медиахолдинг «Патриот», принадлежащий основателю ЧВК «Вагнер», официально прекратил свою работу 30 июня.

Предыдущая «смерть»

Осенью 2019 года в прессе появилась информация о том, что Пригожин был на борту военно-транспортного самолета, разбившегося в восточной провинции Маниема в Конго. Сообщалось, что жертвами катастрофы стали четыре пассажира и четыре члена экипажа, в том числе двое россиян.

Позднее выяснилось, что главы ЧВК на борту все-таки не было. А представители политика заявили, что он не появлялся на публике после катастрофы, так как «был занят личными делами».