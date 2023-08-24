Версия о взрыве в отсеке шасси. Что известно о крушении джета Пригожина

Продолжается расследование обстоятельств крушения самолета Embraer Legacy 600, на борту которого, как предполагается, был основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. Бизнес-джет, выполняя рейс Москва — Петербург, потерпел крушение вблизи населенного пункта Куженкино Тверской области вечером 23 августа. Всего на борту было десять человек, в том числе Дмитрий Уткин — командир, по позывному которого и была названа ЧВК; а также трое членов экипажа. Никто не выжил.

Делом о крушении самолета займется следователь главного управления по расследованию особо важных дел СК РФ Иван Сибул. Об этом сообщает РБК со ссылкой на Telegram-канал «ВЧК-ОГПУ» и источник, близкий к Следственному комитету.

В послужном списке Сибула значится расследование резонансных дел о крушении самолетов. Среди них — катастрофа бизнес-джета Dassault Falcon 50EX в аэропорту Внуково в 2014 году, в которой погиб глава нефтяной компании Total Кристоф де Маржери. А также дело о крушении SSJ 100 в Шереметьево в 2019 году. Тогда самолет частично разрушился и сгорел после аварийной посадки, погиб 41 человек.

2,4 км высоты было потеряно за 30 секунд

Как пишет «Коммерсантъ», вечером 23 августа Евгений Пригожин возвращался в Петербург из очередной поездки в Африку вместе с соратниками. Из Москвы они вылетели на двух самолетах. Тот, что разбился, принадлежал ООО «МНТ-Аэро», специализирующемуся на бизнес-перевозках.

Из данных сервиса Flightradar24 следует, что борт Пригожина начал передавать полетные данные в 17:46 по московскому времени. К 18:10 джет поднялся на высоту в 28 тысяч футов (около 8,5 километра). Полет на этой высоте продолжался до 18:19. В течение нескольких минут Embraer Legacy снижался и вновь набирал высоту (максимально — до 30,1 тысячи футов, то есть около 9,1 километра).

В 18:19 самолет начал падать — за 30 секунд он потерял восемь тысяч футов (2,4 километра) высоты. На видео, распространившихся в соцсетях, видно, как самолет, вначале вращаясь по спирали, а потом просто падая, устремился к земле. Можно рассмотреть, что у джета нет части крыла и хвоста. Закадровый голос при этом говорит, что были слышны два взрыва. При падении у самолета взорвались баки, вспыхнул сильный пожар.

Второй самолет, покружив над местом катастрофы, вернулся в Москву.

Это мог быть взрыв

Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности и эксплуатации транспортного средства (статья 263 УК РФ).

«На место происшествия выехала следственная группа, будут назначены все необходимые судебные экспертизы, проведен комплекс следственных действий для установления причин авиакатастрофы», — сообщили в ведомстве вечером 23 августа.

Ссылаясь на свой источник в Западном межрегиональном следственном управлении СКР, «Коммерсантъ» сообщил, что версия о теракте пока не рассматривается.

Однако Shot сообщил о том, что на борту мог быть взрыв. По данным Telegram-канала, следствие рассматривает версию о том, что взрывное устройство было заложено в отсек шасси.

«По предварительным данным, именно в районе шасси и произошел взрыв в небе — в результате оторвало крыло, которое ударило в стабилизатор, из-за этого бизнес-джет стал резко набирать высоту, а затем ушел в штопор, — пишет Shot. — От взрывной разгерметизации все находившиеся на борту мгновенно потеряли сознание, поэтому пилоты не смогли доложить о ЧП. В любом случае, без крыла и стабилизатора спасти судно не представлялось возможным. Именно из-за подрыва в небе хвостовая часть самолета упала в пяти километрах от фюзеляжа».

К расследованию приступила специально созданная комиссия Росавиации. Она ведет сбор материалов о подготовке экипажа, техническом состоянии судна, метеорологической обстановке на маршруте полета, работе диспетчерских служб и наземного радиотехнического оборудования.

«На этом этапе расследования специалистами также предстоит осуществить поиск бортовых средств объективного контроля для их последующей расшифровки и анализа записей «черных ящиков», — сообщили в Росавиации.

По данным ведомства, выполнение полета осуществлялось на основании разрешения на использование воздушного пространства, «выданного в установленном порядке».

Росавиация опубликовала имена людей, находившихся на борту разбившегося судна.

Кто оказался в списке? Пассажиры:



Евгений Пригожин



Дмитрий Уткин



Сергей Пропустин



Евгений Макарян



Александр Тотмин



Валерий Чекалов



Николай Матюсеев



Члены экипажа:



Алексей Левшин



Рустам Каримов



Кристина Распопова

Губернатор Тверской области Игорь Руденя сообщил, что взял ситуацию с крушением на личный контроль.

Тела на опознании

Подтверждения смерти Пригожина и Уткина были опубликованы в близком к ЧВК «Вагнер» Telegram-канале Grey Zone и телеканалом «Царьград».

Русская служба BBC сообщила, что шесть ее источников «в том или ином виде» подтверждают гибель основателя ЧВК «Вагнер».

Впрочем, тела погибших сейчас еще проходят судмедэкспертизу. Утром 24 августа их привезли в Тверь, сообщила «Фонтанка».

Поздно вечером 23 августа люди начали приносить цветы, нашивки и лампадки к бывшему офису ЧВК «Вагнер» на Зольной улице в Санкт-Петербурге. Ночью в здании свет был включен так, что светящиеся окна образовали форму креста. У здания также повесили баннер: «ЧВК Вагнер. Мы вместе» и флаг частной компании.

Высокопоставленные чиновники в России пока не давали своих комментариев о гибели Пригожина и его соратников.

Напомним, 23 июня Пригожин организовал так называемый марш справедливости. Он заявил, что силы Минобороны РФ нанесли удары по тыловым лагерям его ЧВК. Утром 24 июня силы ЧВК «Вагнер» заблокировали административные здания в Ростове-на-Дону и начали двигаться на Москву. Президент Владимир Путин выступил с обращением, где назвал действия главы ЧВК «ударом в спину» и предупредил Пригожина и его подчиненных о последствиях. Вечером пресс-служба президента Белоруссии сообщила о переговорах Александра Лукашенко с Пригожиным, в результате которых стороны договорились о «приемлемом варианте развязки ситуации с гарантией безопасности для бойцов компании». Обвиняемый в мятеже глава ЧВК «Вагнер» заявил, что решил развернуть свои колонны. Представитель Кремля Дмитрий Песков объявил вечером 24 июня, что возбужденное уголовное дело против Пригожина будет отменено, а сам он уедет в Белоруссию «под гарантию» президента Путина. Преследовать участников мятежа не стали «с учетом заслуг на фронте».