«Я тихо рыдала в ладонь и не могла пошевелиться». Как продают девственность в России

Продажа невинности весьма популярна среди россиянок: на специализированных сайтах по продаже девственности ежедневно появляются все новые анкеты. Большинство из них принадлежит россиянкам. Более того, индустрия купли и продажи «первого раза» активно процветает и в социальных сетях, и на сайтах знакомств, где объявления размещают как сами девственницы, так и потенциальные покупатели. «Газета.Ru» поговорила с тремя девушками, продавшими невинность, и узнала, как это было.

«Хотела, чтобы все было красиво»

Два года назад тогда еще 24-летняя художественная гимнастка и искусствовед Мария Никитина из Москвы продала девственность за 2,5 млн рублей и благодаря этому переехала жить в Вену.

«Идея продать невинность пришла мне в голову, когда я прочитала в интернете статью о девушке, которая выручила за свой первый секс несколько миллионов евро. Тогда я стала изучать сайты-аукционы, где девушки предлагают продать свою девственность. Меня очень привлекло то, что они сами диктуют условия того, как все должно проходить, и мужчина должен соблюдать именно их требования. То есть если девушка хочет поужинать в хорошем ресторане, а потом провести первую ночь в роскошном отеле с долгой прелюдией и поцелуями на протяжении всей ночи — так и будет. Это очень прельщало.

Я всегда боялась близости в том числе потому, что почти все мои подруги вспоминали свой первый секс если не с ужасом, то точно не с восторгом. Я думаю, мужчинам стоит задуматься об этом.

Для большинства девушек первая ночь была неловкой, болезненной и странной, о них просто никто не заботился. Мне же хотелось, чтобы все было иначе, чтобы это было красиво. Поэтому продажа девственности показалась отличным вариантом», — рассказала Мария.

Так девушка решилась зарегистрироваться на сайте продажи девственности. Для этого ей нужно было заполнить анкету о себе и установить сумму, за которую она готова продать невинность. Стоимость она определила в $10 000 — или почти в миллион рублей. Никитина была из обеспеченной семьи и в дополнительном доходе не нуждалась, поэтому «заламывать ценник» не стала, а еще посчитала, что для старта это будет адекватно — ведь торги точно увеличат сумму.

«Чтобы иметь возможность участвовать в аукционе, нужно было подтвердить свою личность, сфотографировавшись со своим ID и паспортом, где видно возраст, фото и ФИО. Следом был видеосозвон с администрацией сайта — им я показывала свой диплом, свидетельство об окончании музыкальной школы, медали за достижения в художественной гимнастике, подтвердила свои разговорные английский и французский.

Конечно, пришлось и приложить справку о девственности, а затем снять несколько видео — проходку в купальнике и видеовизитку с рассказом о себе. О конфиденциальности я не переживала — все это было доступно только людям, которые оплатили доступ к участию в аукционе. Информация же, которая есть в общественном доступе, не раскрывает реального имени — только пожелания к кандидатам и первому сексу, параметры и страну проживания. Лицо на фотографиях всем девушкам замазывают», — поделилась Никитина.

После верификации начались торги за девственность девушки. Кандидата, которому Мария готова отдаться, она должна была выбирать сама. Девушке писали разные пользователи на протяжении полугода, предлагая свою сумму. Рекордной была 3 млн руб., однако Никитина выбрала мужчину, который готов был заплатить за нее 2,5 млн руб., основываясь на личной симпатии.

«Он был 35-летним бизнесменом из Вены и очень понравился мне как внешне, так и по общению. Ему хотелось не просто купить девственность, а построить с невинной девушкой отношения. Однако выбрать его окончательно я решила после того, как мы очень комфортно пообщались по видеосвязи пусть и «под присмотром» администрации — все личное общение они контролируют, чтобы покупатель и продавец не совершили сделку в обход их.

После того, как аукцион закрылся, мой «избранник» оплатил сайту 20% от стоимости моей девственности, а потом мы с разрешения администрации обменялись личными контактами. Мы договорились, что он оплатит мне билеты в Вену и передаст необходимую сумму за невинность при личной встрече.

Того, что меня обманут, я не боялась — покупатели тоже проходят верификацию и предоставляют свои паспортные данные, а до завершения сделки администрация остается на связи и полностью контролирует все происходящее», — объяснила Мария.

И добавила, что сама «сделка» прошла настолько хорошо, что из Вены домой она уже не вернулась. Покупатель девственности предложил ей встречаться, а несколько месяцев назад стал ее женихом — теперь они готовятся к свадьбе. О продаже невинности девушка не жалеет.

«Я пожалела, но оплатила вуз»

Однако так, как Никитиной, везет не всем. Как рассказала теперь уже 20-летняя петербурженка Ксения Тюрина, в 2021 году она провела на различных сайтах продажи девственности и в аналогичных группах в соцсетях более года, но найти покупателя там ей так и не удалось. Оказалось, что предлагать за невинность большие суммы русские не горят желанием. Девушка же патриотично была готова отдаться только россиянину. Вот только они были готовы предложить лишь от 150 до 300 тыс. руб., а в объявлениях, которые писали сами, и вовсе объявляли сумму примерно в 40-60 тыс. руб.

«Я писала в информации о себе, что меня интересуют только русские мужчины, однако за указанные мной $8 тыс. готовы были купить мою невинность только иностранцы, которые писали изредка и совсем мне не нравились. Снижать сумму, о чем просили многие русские в переписке, я не хотела. Иначе это бы не покрыло мои расходы: мне нужно было оплатить обучение в вузе и операцию матери на колене», – рассказала Ксения.

И хотя поиски покупателя были долгими, продать невинность девушке все-таки удалось, правда за меньшую сумму – за 500 тыс. руб.

«Мне удалось сделать это в Tinder. В своей анкете я указала, что продаю девственность и по другим вопросам прошу не беспокоить. Писали, конечно, разные придурки и постоянно, но в конце концов нормальный покупатель нашелся. Мы с ним переписывались в мессенджере около недели, а потом решили встретиться в ресторане и посмотреть друг на друга. С собой я взяла подругу, которая наблюдала за нами со стороны.

Покупателю было около сорока, он сказал, что занимается юридической деятельностью. Мне он понравился, хотя и готов был заплатить только полмиллиона. Я согласилась.

Мы условились, что он переведет мне половину суммы перед сексом, а вторую половину после. На адрес через пару дней я поехала с подругой – она ждала меня у подъезда.

Мы с покупателем управились за час или два, он был аккуратен, но во время лишения девственности я плакала. Оказалось, что это довольно тяжело морально — когда какой-то незнакомый дядька не просто видит тебя голой, но и что-то в тебя сует», — поделилась Тюрина.

После этой встречи девушка была опустошена, однако ее успокаивала полученная сумма и мысль о том, что вскоре все забудется.

«Большинство девушек решаются на то, чтобы продать невинность именно из-за нехватки средств. Да, некоторые просто хотят легких денег, но у основной массы все-таки просто нет выбора. Им нужно как-то жить свою жизнь, но финансов на это нет. Продажа девственности дает шанс исполнить мечту, вылечить себя или родных, купить, наконец, квартиру или закрыть свои долги. При этом девочки, которые это делают, конечно, не знают на что идут — морально это сложно, особенно, если ты прилежная и стеснительная. Однако мне становится легче, когда я думаю о том, что мало кто лишается девственности так, чтобы потом не жалеть об этом. Но я в плюсе, потому что, пусть я и в их числе, но с оплаченным вузом. А моральные вопросы тут отходят на второй план, да и вспоминается все это со временем все реже», — заключила Ксения.

«Просто плакала и хотела содрать с себя кожу»

25-летняя хабаровчанка Светлана Ляпкина в прошлом году тоже продала свою невинность, однако ее сделка закончилась печально.

«С каждым годом мне становилось все более неловко из-за того, что в свои годы я еще девственница. Так, однажды я обсуждала это с подругой, говоря о том, что уже готова зарегистрироваться на сайте секс-знакомств, чтобы интим в моей жизни наконец появился, а она вдруг подала мне идею это еще и монетизировать. Я подумала, что в этом нет ничего страшного, тем более что я и так раздумываю над тем, чтобы переспать с первым встречным. Однако сделала я все это, конечно, зря», — поделилась Светлана.

Искать покупателей девственности девушка начала во «ВКонтакте» и в Telegram. Перебирая множество объявлений от мужчин, с несколькими она списалась, и лишь двое из них ее заинтересовали.

«Я встретилась с обоими мужчинами и выбрала из них того, что был помоложе, назовем его Александр. Он сказал, что работает в консалтинговой компании, был женат и предлагал за ночь 450 тыс. руб. Мы обговорили то, что он будет нежен, а я надену белое кружевное белье. Встретиться договорились на следующий день у него дома, пока жена на даче, а заплатить он должен был после секса. На этом условились и разошлись», — рассказала девушка.

На следующий день она подъехала к назначенному месту, вместе с Александром они выпили шампанского, а когда приступили к самому главному, в какой-то момент мужчина перестал себя контролировать.

«Когда мы приступили к сексу, он стал грубым. Начал хватать меня за волосы и запястья, шлепать, больно сжимать кожу и душить. Я просила его так не делать, но ему было все равно, он закрывал мне рот и называл всякими грязными словами. Все это меня очень напугало, я стала отталкивать его от себя, и он в этот момент с размаху ударил меня по лицу, разбив губу.

Он стал кричать, что купил меня и я должна делать, что говорят, что я его вещь и девушка с низкой социальной ответственностью. Я не знала, что мне делать, поэтому продолжала тихо рыдать в ладонь и не могла пошевелиться, пока он не закончил и не ушел курить на кухню.

Кое-как одевшись, я попросила у него деньги, и он передал мне конверт. Я даже не заглянула туда, потому что мечтала сбежать, а когда пришла домой, обнаружила, что в нем лежат только 150 тыс. руб. мелкими купюрами. Искать его и что-то выяснять моральных сил тогда у меня не было. Я просто плакала и хотела содрать с себя кожу.

Когда позже пришла в себя, увидела, что переписку в Telegram, где мы общались, он удалил, а номера его телефона я не знала. Квартира, в которой мы были, оказалась арендованной, так что найти его больше никакой возможности не было. Но во всем этом виновата, конечно, только я. Надо же было быть такой дурой», — заключила Ляпкина.