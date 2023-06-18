«Фантазируя об изнасиловании, женщина чувствует себя особенной»: 5 интимных вопросов сексологу

Почему во время месячных хочется больше секса, откуда берутся эротические фантазии об изнасиловании, можно ли заменить секс с мужем мастурбацией — читательницы «Газеты.Ru» задали волнующие вопросы об интимной близости, а член Ассоциации сексологов, эксперт онлайн-школы «Психодемия» Алина Максимова ответила на них.

— Получаю особенное удовольствие от секса во время месячных — нормально ли это и с чем может быть связано? Муж не против, но мой энтузиазм в желании заняться любовью именно в период менструации иногда вызывает у него недоумение. Меня такая реакция смущает. Вдруг со мной что-то не так? Алена, 29 лет

— Попробуйте объяснить мужу, что некоторые женщины действительно любят заниматься сексом во время менструации. Это связано с тем, что в этот период увеличен приток крови к половым органам, что приводит к более ярким ощущениям во время близости и интенсивным оргазмам. Кроме того, влагалище становится сильно увлажненным, что актуально для склонных к его сухости представительниц женского пола.

Женщине проще расслабиться в этот период, отпустить опасения забеременеть, особенно если она совершенно не готова стать матерью: существует мнение, будто занятия сексом во время месячных для зачатия совершенно безопасны. Однако это не так, ведь сперматозоиды способны сохранять свою активность в теле несколько дней.

Барьерные средства контрацепции (презервативы, спермициды, диафрагма, колпачок, контрацептивная губка — «Газета.Ru») помогут уберечься от инфекций, хотя стопроцентной гарантии не дадут. Дело в том, что в эти дни активизируются все болезнетворные микробы (кровь — отличная питательная среда для них), а шейка матки приоткрыта, что способствует проникновению восходящей инфекции.

Нет каких-либо противопоказаний или медицинских ограничений для интимной близости в этот период при условии, что оба партнера согласны, не имеют инфекций, передающихся половым путем, никто не испытывает отвращения и женщине не больно.

close 100% Depositphotos

Если секс в критические дни был незащищенным, а в последствии у вас поднялась температура, появились неприятный запах, выделения и зуд, обязательно обратитесь к врачу.

— Меня возбуждают фантазии об изнасиловании. Причину таких фантазий понять не могу. При этом в реальной жизни наш секс с мужем не похож даже близко на что-то подобное, и меня это устраивает. Но чтобы возбудиться, мне нужно подумать именно об изнасиловании. В чем может быть причина? Марьяна, 34 года

— Фантазии об изнасиловании достаточно распространены среди женщин, о чем свидетельствуют разные исследования. Справедливости ради добавлю – без желания, чтобы оно реализовалось в реальной жизни.

Однозначного ответа, откуда происходят подобные фантазии, нет.

С одной стороны, психика стремится превратить боль в удовольствие, поэтому сексуализирует подобные ситуации. Самый тяжелый опыт, переработанный в мыслях таким образом, может стать источником наслаждения. Нам очень страшно реально оказаться жертвой насилия, у которой нет контроля. Фантазии этот контроль возвращают. На этом основаны и практики БДСМ: участник управляет событиями, тем самым оставаясь в безопасности.

С другой стороны, становясь объектом желания другого человека, мы снимаем с себя ответственность за происходящее: требуется только не мешать. Параллельно можно чувствовать себя особенной – не просто же так у насильника возникло желание обладать мной даже против моей воли.

close 100% Shutterstock

Нередко в подобной фантазии происходит освобождение от чувства вины за проявление своей сексуальности, которое часто мы несем из детства. Это особенно справедливо по отношению к женщинам, кому в детстве говорили, что секс и проявление сексуальности, изучение своего тела, это плохо.

Не стоит забывать, что мы существуем в культуре насилия, где каждый день видим сцены жестокости. Под их воздействием в нас выработалась относительная терпимость к насилию. Настолько, что оно проникает в наши сексуальные фантазии.

Эротические фантазии – важная часть отношений в паре. Их можно обсудить и, при согласии партнера, отыграть.

— Зачем люди делают нюдсы? Мой новый молодой человек предложил обмениваться интимными фотографиями, но никак не пойму, что в этом может быть интересного? Мне не комфортно, если в моей переписке будут интимные фото партнера, а в папке с фотографиями мои обнаженные снимки. Лика, 20 лет

— Думаю, в нюдсах (эротических фото) есть пространство для «творчества» — сексуальных фантазий. Некоторые из моих клиентов, кто ими увлекается, говорили о вызове себе, познании своей сексуальности; женщины — о раскрепощенности, об удовлетворении потребности быть женственной и желанной. Некоторые люди видят в них искусство: красивый ракурс, правильно выставленный свет делают автора моделью и художником.

В случае отношений на расстоянии нюдсы могут помочь удержать внимание партнера и усилить интерес к отправителю. Есть и менее романтическая причина: отношение к женскому телу, как к товару – так называемая объективация (овеществление) и именно это «потребительство» движет охотниками за доступной эротикой.

Соглашаясь на обмен такими фотографиями, из своей переписки их можно удалять. А молодого человека попросить не хранить ваши нюдсы.

На самом деле вопрос «Зачем люди делают нюдсы?», я бы заменила на вопрос «А зачем это мне»? Возможно, ответ вас удивит или будет кратким: мне это не надо.

Кстати, меня бы насторожило, если молодой человек стал бы настаивать на эротических фотографиях, ведь мое тело – мое дело. Так что обмениваться нюдсами или нет, решать только вам.

— Мы с мужем 15 лет в браке, двое детей. В последние годы секс с мужем не ладится, и я научилась ловить большое удовольствие от мастурбации. Может ли она заменить секс с партнером? Вера, 38 лет

— Может, особенно если партнера вовсе нет. Но у вас иная ситуация. Что происходит в отношениях и почему из них со временем исчез полноценный секс? В конце концов, мастурбации может быть место и в паре.

close 100% Shutterstock

Совсем не редко за таким замещением скрывается уход от обсуждения накопившихся проблем и тревог. Мне нравится высказывание, которое ходит среди специалистов-сексологов: нельзя «полечить» секс и не «полечить» отношения. Вряд ли захочется заниматься любовью с тем, кто к тебе плохо относится, не ценит, не слышит, придирается, холоден, несправедлив или жесток.

Имеет значение и частота мастурбации. Отечественный гуру сексологии Георгий Степанович Васильченко называет условным злоупотреблением мастурбацию 2-3 раза в неделю и безусловным – 1 раз в день и более. О какой частоте идет речь в вашем случае? Сопровождается ли мастурбация просмотром порно?

Если раз в неделю, смертельно устав от работы и домашних забот вы предпочитаете самоудовлетвориться, в этом нет ничего плохого. Однако мастурбация не может полноценно заменить человеческую близость и секс на основе доверительных отношений и эмоциональной привязанности. Если не хочется секса со своим партнером, обратитесь за помощью к специалисту.

— Муж отказывает в сексе без объяснения причины. Секса не бывает по несколько месяцев. Он перестал меня хотеть? Может быть он завел любовницу? Варя, 40 лет

— Причин может быть множество, кроме тех, что предложили вы. Возможно, ваш партнер столкнулся с возрастными изменениями, которые не может принять. Или у него появилось какое-то заболевание, и он пытается его всеми силами скрыть. Возможно, начались проблемы с эрекцией из-за редких интимных встреч с вами. Или он банально на что-то обиделся, придумал проблемы и теперь наказывает вас отсутствием секса. Фантазировать можно сколько угодно. Но вернее всего спросить у него.

Если муж не идет на контакт, попробуйте обсудить ситуацию следующим образом. Расскажите, как вы ее видите, поделитесь своими чувствами и предложите решение. Это называется «я-сообщение», когда вы экологично пытаетесь прояснить сложный вопрос. Высказывание может звучать, например, так:

«Когда ты отказываешь мне в сексе и не объясняешь, почему, я волнуюсь, злюсь, чувствую бессилие. Мне кажется, что я не важна для тебя, что ты за что-то злишься на меня, что что-то у тебя произошло. Мне дороги наши отношения, поэтому, пожалуйста, поделись, почему все так поменялось с некоторых пор. Со своей стороны, обещаю, я постараюсь понять тебя и помочь, если будет надо».

Некоторым мужчинам проще обсуждать вопросы интимной сферы в переписке. Возможно ваш муж относится к ним.