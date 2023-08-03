«Муж не смог лишить меня девственности»: россиянка – о беременности без дефлорации

Жительница Московской области на анонимных условиях рассказала «Газете.Ru» о трудностях в интимной жизни, с которыми ей пришлось столкнуться много лет назад во время раннего брака. По словам женщины, для ее бывшего мужа-абьюзера была принципиальна женитьба на невинной девушке, однако он не смог лишить ее девственности, а в дальнейшем — доставлять удовольствие в постели.

Если жениться, то только на девственнице

С мужем Константином я познакомилась в 17 лет. Красивый 19-летний парень с широкой улыбкой и синими глазами, который нравился всем вокруг, почему-то обратил внимание на меня – «забитую» девчонку.

Наша семья только что переехала из деревни в маленький город Брянской области, и я ровным счетом ничего не знала о жизни молодежи. Меня даже не отпускали на вечернюю прогулку в центральный парк. А днем я училась на швею и самое «вольное», что могла себе позволить, так это похихикать с девчонками на остановке, пока ждала автобус.

Иногда на эту остановку приходил Костя с друзьями. Тогда почему-то было модно собираться именно на остановках и болтать. Бывало, мы пропускали автобус и ждали следующий.

Костя всегда почему-то смотрел именно на меня, а не на красавицу Наташку и не на веселую Ирку, которая знала тысячи смешных историй. Я же в основном молчала, вжимала голову в плечи. Часто краснела, поэтому Ирка меня подкалывала: «Да ты пылаешь, как роза!» Я была серой мышью, считала себя очень некрасивой и лишь через много лет осознала, что сильно ошибалась.

Когда Костя предложил мне пойти вечером посмотреть выступление приехавших в город артистов, я призналась, что меня никуда не выпускают в такое время. А днем – пожалуйста.

Я даже сама себе боялась признаться, что влюблена в Костю. Когда он предложил поговорить с моими родителями, у меня едва не выскочило сердце из груди!

– Они за тебя боятся, но, если я скажу, что ты идешь со мной, они отпустят.

Я была счастлива!

В тот вечер я услышала от своего возлюбленного, что его будущая жена обязательно должна быть девственницей. Для меня это звучало как комплимент в мою сторону (значит, он хочет жениться на мне!)

Я позволяла держать себя только за руку, а когда он захотел поцеловать – оттолкнула.

Через месяц Костя сделал мне предложение. Свадьба была в местной столовой, все веселились, а я с любопытством и страхом ждала первой брачной ночи.

Лишение девственности – так быстро, что я ничего не успела понять

Я была не просто девственницей, а совершенно не осведомленной в интимных вопросах. Мама мне почему-то ничего не рассказала, она сама дико стеснялась подобных тем и лишь уверила: «Сами разберетесь. Дурное дело – нехитрое».

Я попросила выключить свет. Мы пытались раздеться в полной темноте, но я запуталась в одежде. Через пару минут я ощутила сильный удар в грудь, затем еще один.

– За что, Кость?

– За то, что тянешь время!

Лишь потом я поняла, что произошло: мой муж перевозбудился, даже не успев меня раздеть – у него произошло семяизвержение без полового акта.

Первую брачную ночь мы перенесли на потом.

Через день мы попробовали еще раз. К счастью, мой первый раз с мужем состоялся. Это было очень быстро и совсем не больно.

Крови тоже не было. Именно из-за ее отсутствия муж несколько раз ударил меня, в том числе по лицу, обвинял в том, что я «уже не девочка». А я клялась, что у меня до него никого не было.

С тех пор каждое «исполнение» супружеского долга вызывало у меня страх.

Кроме того, я поняла, что совсем не знала своего мужа – в любой стрессовой ситуации он мог вспылить и ударить меня, а на следующий день обнять и сказать, что я сама виновата. Любые расспросы, в чем моя вина, заканчивались бессмысленными рассуждениями о том, что я все делаю не так, как надо. А моя цель в браке – предугадывать желания мужчины.

О чем я узнала на первом приеме у гинеколога

Уже через три месяца после свадьбы мы поняли, что у меня задержка. Даже не ожидала, что Костя будет таким счастливым. Он начал рассказывать всем подряд, что мы ждем ребенка. Буквально: даже случайным прохожим.

Хотя мне было уже 18 лет, к гинекологу со мной пошла мама – как группа поддержки.

«Девочка моя, ребенка он тебе сделал, а девственности до конца не лишил. Ну, что же, и такое бывает», – сказала мне врач и вручила какой-то бланк на анализы.

Я была настолько дикой, что прямо в кабинете у врача выпалила, что муж сомневается в моей девственности, и попросила бумагу с подтверждением, что у меня есть девственная плева.

Мама больно сжала мою руку, чтобы я замолчала. Когда мы вышли, она посоветовала не говорить об этом с мужем. Но дома я не сдержалась и рассказала – за что получила несколько ударов по лицу. Вплоть до самых родов муж меня щипал до синяков, толкал и унижал.

После рождения первой дочери в нашей интимной жизни с мужем ничего не поменялось. А через четыре месяца я забеременела опять. Врачи рекомендовали не торопиться, и муж об этом прекрасно знал, но ему не хотелось предохраняться, а еще он почему-то был уверен, что кормящая мать не может забеременеть.

Родилась наша вторая дочь. К счастью, с ребенком все было хорошо, но я долго лежала в реанимации. Когда вернулась домой, муж упрекнул, что пока я болела, младенец оставался без грудного молока.

После десяти лет брака я решилась развестись

Несмотря на регулярные оскорбления и отсутствие нормальной интимной жизни, я продолжала годами жить с этим человеком. Сначала ради детей терпела: «В школу устрою, разведусь». А потом родители начали отговаривать от развода: «Катаешься, как сыр в масле! Другие не знают, на что стиральную машину купить, а вы дом строите!»

Действительно, мы не бедствовали. Неплохо работал наш небольшой семейный бизнес: муж привозил обувь, а я торговала товаром на рынке. Могла купить себе хорошую одежду, косметику. Правда, даже это не мешало мужу находить недостатки в моей внешности: то платье полнит, то походка, как у цапли.

Однажды я узнала, что у мужа есть любовница, и в тот же день объявила о разводе. Это было непросто – он шантажировал жильем, детьми, деньгами, даже угрожал расправой. Расстаться с мужем-абьюзером мне помогали мои друзья и даже любовница Кости (видимо, она хотела остаться жить в нашем доме).

Вместе с дочерьми я уехала в другой регион и начала строить личную жизнь.

Я долгие годы не могла научиться получать удовольствие в постели

Константин неплохой отец, за это я его уважаю. Несмотря на угрозы, он все-таки выплачивал на детей неплохие алименты. Сейчас наши дочери уже студентки, и отец продолжает им помогать.

После развода я какое-то время не могла построить нормальную личную жизнь даже с хорошими людьми. Дело в том, что я долго училась быть любимой, училась не отказываться от удовольствия, когда мужчина готов его доставить. В итоге у меня это получилось, и теперь рядом со мной любимый человек и насыщенная сексуальная жизнь.

Так откуда «остатки» девственности во время беременности? Мне совершенно все равно, ведь этот факт никак не сказался на моем счастье. Конечно, кто-то может подумать про неспособность к продолжительному половому акту и про маленький пенис. В таких случаях надо обращаться к врачу, а не вымещать злость на женщине. А еще, на мой взгляд, женское удовольствие не зависит от размера полового органа ее партнера. Оно зависит от терпения, нежности, уважения и умения пользоваться тем, чем мужчину наградила природа. Надеюсь, мой бывший супруг понял это в своих новых отношениях.