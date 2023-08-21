«Не потерпим унижения». Между Киевом и Иерусалимом разгорелся скандал из-за депортации украинцев

Киев угрожает отменить безвизовый режим с Израилем и запретить паломникам из страны въезд в город Умань. В посольстве Украины считают, что украинцев унижают и оскорбляют при въезде на израильскую территорию, и призывают премьера Нетаньяху лично вмешаться в ситуацию. В Иерусалиме эти обвинения отвергают. «Газета.Ru» рассказывает о разногласиях между странами, существующих в том числе из-за отношений Израиля с Россией.

Киев может запретить израильским хасидам (представителям ортодоксального течения иудаизм. — «Газета.Ru») въезд в город Умань, если депортация украинцев из Израиля не прекратится. Об этом заявило посольство Украины в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Правительство Украины не потерпит унижения своих граждан при въезде в Израиль. Мы прекратим соглашение о безвизовом режиме», — говорится в посте.

Умань находится в Черкасской области Украины и является одним из центров хасидизма и пунктом паломничества хасидов. По данным Киева, в этом году на празднование еврейского нового года Рош ха-Шана (15–17 сентября) хотят приехать более 30 тысяч паломников. В 2022-м, несмотря на военные действия, Умань посетили 23 тысячи израильтян. Такое же число приехало в 2021 году.

Киев требует личного вмешательства Нетаньяху

18 августа президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что заслушал доклады погранслужбы, МИД и разведки о ситуации с украинскими эмигрантами в разных странах. Он заявил, что руководителям ответственных ведомств были поставлены соответствующие задачи. По словам Зеленского, «должно быть гарантировано исполнение прав граждан Украины». В публикации в Facebook посол страны в Иерусалиме Евгений Корнийчук отметил, что слова президента касаются Израиля:

«Не подумалось бы, что нам придется стараться принимать десятки тысяч израильтян в Умани с высоким риском безопасности и огромными логистическими усилиями, если правительство Израиля оскорбляет наших граждан. <…> Я считаю, что премьер-министр [Израиля Биньямин] Нетаньяху должен лично вмешаться в поиски решения ситуации».

Корнийчук 16 августа сказал в интервью Liga.net, что «Израиль высылает каждого десятого украинца, прибывающего в аэропорт Бен-Гурион». Это касается и тех, кто предъявил ваучер на гостиницу, обратный билет и наличные деньги. Кроме того, рассказал посол, украинские граждане жаловались дипломатам на грубое обращение и угрозы со стороны представителей израильских властей и задержания без видимых оснований.

По информации посольства Украины, в первой половине 2023 года Израиль депортировал 2037 украинцев против 2705 за весь 2022 год, передает Ynet. Израильские власти называли эти данные неточными.

Израиль объяснил, каких украинцев депортирует

Глава МВД Израиля Моше Арбель отверг обвинения украинской стороны.

«Мы с радостью принимаем туристов из разных стран, в том числе с Украины. В случаях, когда возникают подозрения в злоупотреблении туристической визой, управление МВД по делам регистрации населения и иммиграции использует свои законные полномочия», — приводит его слова Times of Israel.

Израильский посол в Киеве Михаил Бродский в связи с ситуацией отметил, что только 5,4% от общего числа украинцев не смогли попасть в Израиль.

«По данным управления народонаселения и миграции израильского МВД, с начала года было отказано во въезде 5,4% (около 2,5 тыс. человек) из 47 тыс. украинских граждан, прибывших в Израиль в 2023 году. В подавляющем большинстве случаев речь идет о тех, кто приехал с целью нелегально работать в Израиле», — написал дипломат в Telegram-канале.

Проблема с медстрахованием украинских беженцев

Несколько израильских СМИ, включая портал Ynet, сообщали, что около 14 тысяч украинских беженцев с августа лишены возможности получать медицинскую помощь в клиниках Израиля после решения Минфина страны не продлевать финансирование медстраховок для этой категории лиц.

11 августа РБК-Украина сообщило, что Киев может отказаться от безвизового режима с Израилем из-за отмены медстраховок для украинских беженцев. Посол Израиля на Украине объяснил ситуацию со страховками технической ошибкой.

Проблема решилась быстро: 14 августа глава МИД Украины Дмитрий Кулеба после беседы с израильским коллегой Эли Коэном заявил, что медицинская страховка для украинцев в Израиле останется в силе.

«Я говорил с Эли Коэном. Он заверил меня, что медицинская страховка для украинцев в Израиле останется в силе; проблема будет решена в ближайшее время. Я благодарю своего израильского коллегу, который лично этим занимается. Мы также обсудили более широкую двустороннюю повестку дня», – написал Кулеба в Х (Twitter).

Подозрения в пророссийской позиции

20 июня глава Офиса президента Украины Андрей Ермак упрекнул правительство Израиля в нейтралитете по отношению к конфликту на Украине и призвал страну больше помогать Киеву. Он заявил, что Израиль является наиболее нейтральным государством среди тех, кто имеет хорошие отношения с Украиной.

«Пришло время для Биньямина Нетаньяху посетить Украину и выразить свою поддержку...Почему Израиль сохраняет нейтралитет..?» — цитирует Ермака радиостанция «Кан».

Чиновник раскритиковал и нынешние отношения с Израилем: «Настоящая дружба действительно не имеет границ: дружба должна работать, даже когда есть проблемы, и недостаточно просто вести диалог между государственными чиновниками. Уровень отношений должен расти».

25 июня посольство Украины в Израиле обвинило Иерусалим в выборе «пути тесного сотрудничества с Россией». Заявление размещено на странице посольства в Facebook. Диппредставительство возмутило интервью главы правительства Нетаньяху Jerusalem Post, в котором тот исключил передачу Киеву вооружений.

В украинском посольстве считают, что «израильское руководство скрывается за словесной демагогией о своем нейтралитете (который уже не скрывает) и формирует связи с РФ.

В действительности предполагаемый «нейтралитет» израильского правительства — это явно пророссийская позиция…».

Глава МИД Израиля Коэн в свою очередь почеркнул, что Иерусалим относительно конфликта на Украине находится «на правильной стороне истории» и поддерживает Киев, оказывая ему гуманитарную помощь.

11 августа издание The Kyiv Post со ссылкой на источник в Совете национальной безопасности и обороны Украины сообщило, что страна будет добиваться исключения Израиля из «формата Рамштайн» (международная контактная группа по обороне Украины, участники которой оказывают ей военную помощь. — «Газета.Ru» ).

По данным источника, «израильские власти так и не предоставили реальную помощь, зато информация, полученная во время встреч, используется Израилем в собственных интересах».