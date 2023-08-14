Как быстро убрать синяк: от компрессов до мази с гепарином

Синяки появляются, когда мы ударяемся об острые углы мебели или о тупые предметы, и обычно проходят самостоятельно. Однако следует знать, что в случае обширной гематомы необходимо обратиться к врачу. Как быстро убрать синяк и кто подвержен частому появлению гематом? Об этом «Газете.Ru» рассказали хирург, травматолог-ортопед, сосудистый хирург.

Что такое синяк и почему он появляется на коже

Чтобы понимать причину появления синяков, следует объяснить, что это такое. Определение дала сердечно-сосудистый хирург, заведующая отделением сосудистой хирургии Центральной клинической больницы «РЖД-Медицина» Анастасия Акулова:

«Синяк или гематома – это скопление крови при ушибах, повреждениях органов и тканей с разрывом сосудов (крупных – вен, мелких – капилляров) с образованием жидкости или свернувшейся крови. Существуют разные виды гематом: подкожные, подслизистые, подфасциальные, межмышечные гематомы и так далее».

Наиболее распространены обычные подкожные синяки. Как рассказал травматолог-ортопед, специалист в области реконструктивной микрохирургии Европейской клиники спортивной травматологии и ортопедии ECSTO Максим Саутин, обычно они появляются после травмы тупым предметом и располагаются под кожей, где были повреждены сосуды.

Однако, по словам травматолога, синяки иногда свидетельствуют о более серьезных повреждениях:

«Гематомы могут быть проявлением глубоких травм в тканях. Например, при разрыве мышцы через несколько дней может появиться подкожная гематома, которую мы называем синяком. Это следствие того, что кровь из разорвавшейся мышцы постепенно выходит на поверхность и пропитывает ткани, которые мы уже можем видеть. Поэтому при появлении гематомы желательно понимать причину ее появления».

Почему синяки появляются без травмы

Иногда люди отмечают, что синяки появляются без травм. Если повреждения действительно не было, то причиной появления гематом может быть нарушение функций каких-либо органов и систем.

Ведущий хирург АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), доктор медицинских наук Сергей Тарабарин объяснил, что делать в таком случае:

«Кровоизлияния (синяки) могут появляться при некоторых заболеваниях (например, заболевания крови – гемофилия, тромбоцитопения и другие), при приеме лекарств, из-за нарушения кровообращения, хрупкости стенки сосудов, снижении свертываемости крови. Поэтому, если у вас появился синяк без очевидной причины, необходимо обратиться к терапевту. Если синяки без причины появились у ребенка, то нужно обратиться к педиатру. Специалист уточнит причину и назначит соответствующее лечение».

Причины возникновения синяков: физиологические факторы, повышающие риск гематом

У одних людей гематомы бывают редко, а у других – часто и даже от незначительного контакта с предметом. Почему так происходит?

Сосудистый хирург Акулова объяснила это физиологическими факторами, которые могут повысить риск появления синяков. Доктор уточнила, что существуют причины систематического образования гематом, и перечислила основные из них:

1. С возрастом все ткани теряют эластичность. Не исключение – артерии, вены и капилляры: они истончаются. Вот почему даже небольшие перепады атмосферного давления могут вызвать кровоподтеки.

2.Ломкость сосудов возникает также от недостаточного и неполноценного питания, особую роль играет недостаточность витаминов С и Р.

3. Поражение сосудов происходит при системных аутоиммунных заболеваниях (системная красная волчанка и васкулиты).

4. Нередко синяки могут встречаться во время беременности, потому что происходит гормональный дисбаланс.

5. Сахарный диабет приводит к повышенной ломкости сосудов, особенно капилляров.

6. При тромбоцитопении (состояние, характеризующееся аномально низким уровнем тромбоцитов) снижается количество тромбоцитов в крови. В результате у пациента наблюдаются частые носовые кровотечения, а под кожей могут появляться внушительные гематомы.

7. К гематомам склонны пациенты, длительное время принимающие кроверазжижающие препараты.

Профилактика: как укреплять сосуды и предотвращать появление синяков после травм

Чтобы любой ушиб не провоцировал появление синяков, Анастасия Акулова порекомендовала в качестве профилактики укреплять сосуды: «Самое простое – правильное питание. Например, очень полезна печень трески (именно архангельской). В ее состав входят жирные полиненасыщенные кислоты, а также витамины и микроэлементы, прежде всего группы В, также витамин D (предотвращает развитие рахита), токоферол и аскорбиновая кислота (антиоксидантные свойства), медь, цинк и железо (участвуют в процессе кроветворения, предупреждают развитие анемии)».

А в первые часы после травмы на место ушиба сосудистый хирург посоветовала прикладывать что-нибудь холодное, например, лед, завернутый в чистую ткань. Врач уточнила, что холодный компресс — это своеобразная «скорая помощь», которая поможет вызвать спазм и «закрыть» сосуд во избежание кровоизлияния.

Если синяк все же появился, то, по словам Акуловой, пройдет он примерно в течение 7-14 дней, однако его заживление можно ускорить.

Как быстро убрать синяк

Прежде чем ответить на вопрос о том, как быстро убрать синяк, травматолог-ортопед Саутин порекомендовал сначала понять его природу:

«Если человек ударился, например, о мебель и у него возник синяк, то для его устранения возможно применение наружных средств, таких как «Гепариновая мазь», «Лиотон», которые ускоряют рассасывание гематомы и обеспечивают ее быстрое исчезновение. Если же есть понимание, что это проявление более глубокой травмы, тогда рекомендую обратиться к травматологу, пройти необходимое обследование для того, чтобы не усугубить ее. Придется ограничить спортивную активность на время выздоровления. Также в случаях гематом конечностей применяется компрессионный трикотаж либо простой эластичный бинт, чтобы создать небольшую компрессию в области гематомы».

Сосудистый хирург также обратила внимание на мази, содержащие гепарин и противовоспалительные компоненты, и уточнила, что нет разницы, как их наносить (мазать или втирать), главное — делать это безболезненно для себя.

Многие интересуются, можно ли использовать тепло для ускорения заживления синяка. Анастасия Акулова настоятельно порекомендовала соблюдать осторожность:

«Разогревающие мази используются не ранее, чем через семь дней при более серьезных повреждениях опорно-двигательного аппарата (сильные ушибы, переломы, растяжения, разрывы связок и т.п.) Такие мази применяют только после того, как окончательно сформировался синяк. Но если вы сразу используете такую мазь или грелку, то сосуды расширятся и, соответственно, гематома и отек только увеличатся».

Если гематома связана с травмой и вызывает беспокойство или сильную боль, то хирург Тарабарин призывает в первые же сутки обратиться в травмпункт за консультацией, поскольку за все, что связано с травмами, на этапе первичного звена отвечают врачи-травматологи.

Что может сделать хирург для лечения обширной гематомы

Сергей Тарабарин объяснил, что происходит в травмпункте: «Во время приема травматолог определит, он ли будет заниматься лечением или есть необходимость передать больного другому специалисту. Например, при малейшем подозрении на воспалительный процесс пациент будет направлен на наблюдение к хирургу».

Специалист уточняет, что при воспалении мягких тканей необходимо проводить УЗИ, поскольку существует риск нагноения. Возможны три варианта лечения гематомы:

«Во-первых, если в сгустке есть жидкая часть – выпот или остаточная кровь – то хирург в поликлинике под УЗИ-контролем может сделать пункцию и эвакуировать эту жидкую часть и тем самым способствовать быстрому обратному развитию гематомы, не позволив ей нагноиться. После пункции накладывают давящую повязку, чтобы спавшаяся полость скорее «склеилась» и зажила. Второй вариант развития событий – врач может принять решение о более инвазивном подходе – эвакуации жидкой части с помощью вакуумирования. Тоже амбулаторно, в поликлинике под УЗИ-контролем. Методика по принципу липосакции – под местной анестезией кюреткой небольших размеров этот сгусток удаляют. После нее также накладывают давящую повязку или устанавливают активный дренаж типа Редон. Если же гематома очень больших размеров и ее невозможно эвакуировать, то тогда в условиях стационара выполняют полноценное рассечение тканей и удаление этой гематомы с наложением швов».