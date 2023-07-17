«Бахнуло так, что у нас лопнуло лобовое стекло»: футболисты СКА едва не погибли на Крымском мосту

Автобус с футболистами ростовского СКА оказался на Крымском мосту в момент взрыва утром 17 июля. По словам представителя клуба, автобус не доехал до места взрыва около 200 метров. В клубе заявили, что никто из игроков, тренеров и членов администрации не пострадал, а глава Футбольной национальной лиги (ФНЛ) Наиль Измайлов заявил, что организация находится на связи с крымскими клубами.

Футболисты ростовского СКА едва не оказались в эпицентре взрыва на Крымском мосту утром 17 июля. Игроки возвращались из Севастополя, где проводили выездной матч 1-го тура Второй лиги против местной одноименной команды — игра завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев. По словам представителя ростовчан, автобус с игроками СКА не доехал совсем немного до места взрыва.

«Бахнуло так, что трухануло. <…> 200 метров не доехали до попадания ракеты или беспилотника. А легковушка, которая шла перед нами, не успела проскочить…

Наш водитель увидел вспышку и притормозил — а там уже обрушен пролет. Пока стояли и думали, как дергать от обвала, проходил товарный поезд с цистернами и над ним бахнуло так, что у нас лопнуло лобовое стекло. Оказалось, что это сбили второй беспилотник или ракету», — цитирует очевидца «Царьград».

В связи с ЧП на Крымском мосту было временно ограничено автомобильное движение, также была приостановлена работа паромной переправы. В неудобном положении оказался местный футбольный клуб «Севастополь», а также игроки ялтинского «Рубина», которые должны были возвращаться на полуостров после выездного матча с новокубанским «Биологом». Впрочем, по словам президента клуба Кирилла Шапошникова, вопрос логистики решился достаточно оперативно.

«Никому не стоит переживать — команда уже на пути в Крым, работает паромная переправа. Все будет хорошо, будем пользоваться этим видом транспорта для поездок на материк.

Вопрос о возможной смене места базирования клуба и переноса некоторых матчей пока не стоит.

Эти и остальные моменты будем решать потом. Все будет хорошо», — приводит слова Шапошникова Sport24.

Об инциденте высказался президент Футбольной национальной лиги Наиль Измайлов. Он заявил, что ФНЛ находится на связи с клубами и будет принимать решения по организации последующих матчей.

«В связи со сложившейся ситуацией и террористической атакой на Крымский мост, которая повлекла обрушение дорожного полотна, Футбольная национальная лига находится на связи с клубами. В первом туре в группе 1.1 вчера ростовский «СКА» играл с «Севастополем», пока команда находится в Крыму. «Рубин Ялта» в Краснодарском крае — прорабатываются варианты возвращения в Ялту через паромную переправу и железнодорожное сообщение.

Что касается второго тура, где «Кубань Холдинг» должен будет сыграть в Ялте, а «Севастополь» отправится в Ставрополь, то будем следить за развитием ситуации, общаться с командами и принимать решения.

Отдельно сообщим, если будут какие-то изменения в календаре», — сказал Измайлов пресс-службе Второй лиги.

С заявлением о ситуации выступил генеральный директор СКА Борис Гузиев. Он подчеркнул, что никто из представителей клуба и болельщиков не пострадал.

«Сегодня ночью команда СКА Ростов-на-Дону возвращалась из Севастополя, где прошел матч между ФК СКА Ростов-на-Дону и «ФК Севастополь».

Автобус команды оказался рядом с местом ЧП на Крымском мосту. С командой все в порядке, никто из игроков и сопровождающих не пострадал.

Мы уже обеспечили команду и болельщиков всем необходимым, и уже сейчас ребята едут домой. Благодарим всех за внимание и поддержку!» — приводит слова Гузиева пресс-служба ростовчан.

Ночью 17 июля глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что на Крымском мосту «произошло чрезвычайное происшествие в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края». По данным Национального антитеррористического комитета (НАК), атаку на мост совершили два украинских надводных беспилотника. СК РФ возбудил уголовное дело по статье о теракте.

Позже Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что при взрыве на Крымском мосту погибли мужчина и женщина из Новооскольского округа региона, а их дочь пострадала.

Это вторая атака на Крымский мост. 8 октября 2022 года на Крымском мосту взорвался грузовик, в результате чего загорелись цистерны с топливом на железнодорожной части моста. В результате инцидента обрушились два пролета моста, пять человек погибли.