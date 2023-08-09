«Труп мужа в морге отдадут, труп парня – нет». Истории россиян, которые постоянно вступают в брак

По данным ВЦИОМ, 71% россиян считают, что жить в браке и в семье предпочтительнее, чем в одиночестве или без штампа в паспорте. Однако брачные союзы могут быть недолговечны, и многие выходят замуж и женятся не один, и даже не два раза. Россияне поделились с «Газетой.Ru» своими историями череды браков, а клинический психолог Яна Валовая объяснила, почему люди постоянно женятся и не могут остановиться, и может ли это быть вариантом нормы.

«Коллекционирую мужей и детей»

Два года назад 49-летняя Ландыш Хайруллина из Казани вышла замуж в шестой раз и от каждого предыдущего брака у нее есть ребенок. Единственное, о чем не жалеет женщина – о рождении детей и о том, что из раза в раз принимала решение уйти.

«С подросткового возраста у меня был четкий план: окончить школу, поступить в институт и родить ребенка. До сих пор помню, как в мои 14 на семейном застолье родственники обсуждали дочь кого-то там, которая забеременела и вышла замуж в 27. Они называли ее «старородящей» и радовались, что «ну слава богу нашла хоть кого-то в свои-то годы»! Я тогда решила, что со мной такого точно не произойдет. Начались активные поиски.

Так на первом курсе института я познакомилась со старшекурсником, а уже на втором забеременела и мы поженились. Мне казалось, что мы проживем вместе всю жизнь. Но вскоре все закончилось – он не зарабатывал, деньги на ребенка давали только его родители, жили мы тоже вместе с ними – я была в академе и проводила круглые сутки с ребенком, обглаживая и обстирывая всю его семью, пока он «диджеил» по клубам. В какой-то момент это стало невыносимо, и я ушла. Но точно для себя решила, что выйду замуж снова – удачно. И утру всем нос», – рассказала Ландыш.

Однако она ошиблась. В следующий раз Хайруллина вышла замуж через три года после развода. Почти сразу забеременела, а через полгода после рождения ребенка муж впервые поднял на нее руку. Дальше это стало системой, а Ландыш не хотела смиряться и ушла.

«Жить с родителями, которые говорили, какая я неудачница, еще и с двумя детьми на руках, было невыносимо. Поиск мужчины стал для меня важнейшей задачей, я не могла жить без отношений и мужского плеча рядом. Вышла замуж и родила снова я через два года.

Но и этот брак, как и последующие, не увенчался успехом. Третий муж постоянно изменял, четвертый говорил, что ребенок не от него, пятый был со странностями: убирался четыре раза в неделю и носил с собой пять кошельков – один для бумажных денег, а остальные четыре для монеток разного номинала. Недавно я вышла замуж в шестой раз – муж принял меня со всеми детьми, свои у него тоже есть. Отношения, которые есть сейчас, меня полностью устраивают, родные тоже смирились. Однако я по-прежнему готова к тому, что и этот брак будет недолгим. А в кругу друзей отшучиваюсь, что просто коллекционирую мужей и детей», – поделилась Хайруллина.

По ее словам, не выходить замуж она не может. Быть незамужней ей уже «непривычно».

«Труп мужа в морге отдадут, а труп парня – нет»

41-летняя москвичка Наталья Самохина выходила замуж трижды. При этом неудачным она считает только первый брак.

«Первый брак я называю «студенческим». Мне было 20, это был яркий роман, мы проводили друг с другом круглые сутки, а спустя всего 8-9 месяцев поженились. Мы съехались, а родители намекали на то, что «уже пора». В 22 года я родила дочь. И именно тогда все изменилось. Пока я сидела дома с ребенком, он продолжал гулять, но уже без меня, задерживался на работе. Я стала подозревать, что в его жизни есть другие женщины. В общем он взрослеть не хотел, хотя и был старше на два года, а у меня из-за дочки просто не было выбора. В конце концов спустя четыре года мы развелись. Это было очень тяжело и психологически, и финансово. А еще я узнала, что незадолго до нашего развода у него родился ребенок от другой женщины. Значит, интуиция меня не обманывала. Все это меня сильно подкосило», – вспомнила Наталья.

Несмотря на сложный развод, Самохина вскоре решилась на второй брак, в котором у них с мужем родился сын. Супруги прожили вместе 10 лет – отношения были дружескими и стабильными, однако отсутствие страсти и общих интересов все-таки его разрушили. В этом случае драйва не хватало именно Наталье.

«Муж мечтал переехать в дом и сидеть там круглыми сутками. Я же – путешествовать, ходить на концерты-выставки и отрываться. Он был против и не поддерживал никакие мои предложения. В конце концов это привело к тому, что я встретила другого мужчину, разделяющего мои интересы, и влюбилась. Тогда же мы с мужем приняли общее решение разойтись – на хорошей ноте. До сих пор мы общаемся, вместе воспитываем сына. Второй развод я пережила легче – шутила, что теперь и третий, и четвертый – не предел и меня не напугают. Хотя встретить большую любовь, конечно, все еще хотелось. А еще тогда я поняла, что брак, закончившийся разводом, не всегда неудачный. И поменяла отношение к разводу как к таковому. Лучше так, чем жить и душить друг друга», – говорит Самохина.

Недавно женщина вышла замуж в третий раз. Новый штамп в паспорте ей был не принципиален – поженились по инициативе мужа, у которого этот брак только первый.

«Мы познакомились в сентябре прошлого года и поженились месяц назад. Я думаю, мы правда подходим друг другу, и в быту, и по характеру, и даже если и не проведем остаток жизни вместе, я по своей наивности все равно хочу в это верить. В институт брака я по-прежнему верю. Это дает больше уверенности, что оба понимают ответственность. В конце концов к мужу в реанимацию пустят, и труп мужа в морге тоже отдадут, а труп парня или сожителя – нет», – заключила Самохина.

«Брак после 70-ти заставил помолодеть»

В этом году петербуржец Леонид Рудковский отметил 75-летний юбилей, а три года назад – рождение сына и вторую годовщину свадьбы с 40-летней Дарьей, ставшей его пятой женой.

«Впервые я женился сразу после армии. С Ольгой мы вместе учились в школе, она стала моей первой любовью и женой. Однако мы взрослели и со временем общих интересов становилось все меньше. Мы просто не понимали друг друга: я был спортсменом, любил походы, ездить на рыбалку и кататься на лыжах. Она хотела ходить в театры и на дискотеки, а от моих увлечений открещивалась. Мы прожили семь лет, в браке родили двоих детей и пытались мириться с тем, какие разные до последнего. Но не справились», – рассказал Рудковский.

Затем Леонид встретил Оксану – они вместе работали в тогда еще милиции, служебный роман закрутился быстро и ярко, и закончился так же. Жена следователь, вечно устраивающая допросы по поводу и без, встала мужчине поперек горла спустя три года – и они со скандалом разошлись.

«Потом я женился снова. Она была учителем музыки – спокойной и ласковой. Из-за ее мягкого характера наш брак продлился двенадцать лет, пока меня не окрутила моя следующая жена – Светлана. Сколько у меня было женщин, не могу вспомнить такую же сильную любовь, какая была у меня к ней. С бывшей женой я развелся сразу, у нас есть сын, который все понял и принял. Бывшая супруга через несколько лет простила меня тоже. Со Светой мы прожили вместе 26 лет, родили троих детей, а потом – в 60 – ее забрал рак. Тогда я думал, что больше не смогу влюбиться. А четыре года назад встретил Татьяну. Спустя год отношений мы поженились, теперь у нас родился сын. Брак после 70-ти сильно отличается от всех остальных – чувства будто не так остры, но заставляют тебя хотеть жить дальше и молодеть. Ну и гордиться, конечно: не всем даровано сделать сына в 72 года», – поделился Леонид.

И добавил, что всегда выбирал для себя только моногамные отношения, вот только жить без интереса с кем-то не мог. А он, увы, чаще всего по тем или иным причинам пропадал.

Детские травмы или особенность личности

По словам клинического психолога Яны Валовой, часто за стремлением человека вступать в повторные браки скрываются глубокие психологические травмы.

«Развод родителей, эмоциональное или физическое насилие в детстве, могут сильно травмировать ребенка и повлиять на его способность строить стабильные и долгосрочные отношения. Например, дети, которых отделяли от родителей или которые не испытывали с ними эмоциональной связи, могут бояться устанавливать ее с другими людьми во взрослости. Это может привести к частой смене партнеров и подсознательному избеганию глубоких отношений. Но может случиться и иначе: недостаток эмоциональной поддержки в детстве может привести к тому, что человек будет искать ее во взрослой жизни через отношения. Это тоже часто приводит к постоянной смене партнеров», – констатировала психолог.

Некоторые люди более склонны к постоянным изменениям в своей жизни, включая отношения, и они ищут новые возможности для личного роста и развития. Яна Валовая Клинический психолог

Часто, считает эксперт, «прыгают из брака в брак» и люди с низкой самооценкой. «Негативные убеждения о себе и страхи перед близостью могут стать причиной цикла неблагоприятных браков и повторяющихся старых сценариев», – сообщила Яна Валовая.

Также многим не хватает и самих эмоциональных переживаний, связанных с отношениями и их началом в принципе. Однако если человек понимает, что проблема хрупкости отношений лежит в плоскости психотравмы – ему лучше обратиться к специалисту, заключила эксперт.