«После недели секса в Сочи не могу смотреть на мужа»

Я всегда была рассудительным и практичным человеком, но последний месяц просто перевернул мою жизнь с ног на голову. Подруги говорят, что это кризис среднего возраста, но я на полном серьезе планирую развестись с мужем и связать свою жизнь с другим человеком.

Стерпится, слюбится

В браке я 15 лет, растут двое детей. Отношения с мужем нормальные, но не более. Мы познакомились в студенческие годы. В 20 лет мне казалось, что если ты любишь, то обязательно будешь счастливой с человеком. А разные характеры, разные темпераменты – полная ерунда.

Со временем я поняла, что сильно ошибалась: мы с мужем оказались совершенно разными людьми. Он человек закрытый, неэмоциональный, скупой на проявления нежности.

Любимый вид отдыха – дача, рыбалка и компьютерные игры. Гостей не любит, от общения быстро устает. В общем, типичный интроверт.

Я же полная противоположность: мне нужно проводить много времени вместе, разговаривать, путешествовать, и вообще жить на всю катушку. Сначала мы ругались по этому поводу, потом как-то притерлись, тем более что родился один сын, затем второй. Какие тут поиски!

Семейный психолог, к которому я ходила, посоветовал давать мужу личное пространство и найти себе собственные увлечения. Родители повторяли, что брак — это работа, а не праздник. Да я и сама убеждала себя в этом, пока не поехала в Сочи.

Любовь с первого взгляда

Вообще-то я собиралась туда с детьми (муж поездки не любил) и подругой с семьей. Но за неделю до вылета подруга сломала руку и, конечно, все отменила. А за три дня до отпуска я заметила у детей характерные высыпания. Врач подтвердил мои подозрения: ветрянка.

Болезнь протекала легко, и муж предложил, чтобы я слетала одна – отдохнула и поплавала. Мама согласилась помочь, а я подумала и согласилась.

Год был тяжелый и поездка на море, да еще и в одиночестве показалась мне не такой уж плохой идеей.

Это была моя первая неделя в одиночестве за много лет. Точнее, не в одиночестве – на второй день отдыха я совершенно случайно разговорилась на пляже с мужчиной и через пять минут поймала себя на мысли, что сердце у меня колотится как после пробежки, а ладони – мокрые от волнения.

Конец старой жизни

Как позже рассказал Руслан, он почувствовал то же самое. Всю неделю мы не расставались. Я не хотела думать о том, что будет дальше. Решила, что позволю себе курортный роман, а потом соберу волю в кулак и обо всем забуду. Но с каждой минутой все ярче ощущала, что это совершенно мой человек.

Мы смеемся над одними шутками, любим одинаковую музыку и книги. А какой у нас секс! Никогда бы не подумала, что могу испытывать такие сильные чувства и так наслаждаться интимной жизнью!

Конечно, я понимала, что гормоны и новизна играют свою роль, но мы действительно были созданы друг для друга. Эту неделю я впервые за много лет чувствовала, что дышу полной грудью.

Когда поездка подходила к концу, мы договорились забыть обо всем, но через три дня он написал мне, а я ответила.

Я сразу сказала, что не хочу никаких тайных романов, не хочу обмана и интрижек за спиной, после чего Руслан предложил мне развестись и переехать с детьми к нему. Я понимаю, что мы мало знакомы, мне страшно разрушать то, что есть. Но мысль о том, чтобы прожить остаток жизни с надежным и положительным скучным мужем после того, как я узнала, как можно любить и чувствовать, тоже невыносима.

Не знаю, что мне делать, ведь это не то решение, которое можно принять, а потом, если не понравится, вернуть все обратно. Но после этой поездки, недели любви и прекрасного секса я и смотреть не могу на мужа.